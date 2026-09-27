به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله آسوده یکشنبه شب در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت زکات در غلات چهارگانه اظهار کرد: برآوردهای موجود نشان میدهد ظرفیت زکات واجب در غلات چهارگانه در کشور حداقل حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به تولید محصولات دیگری مانند خرما، ظرفیت واقعی میتواند به مراتب بیشتر باشد.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور با تأکید بر ضرورت افزایش هدفگذاری درآمد زکات در استان بوشهر گفت: ظرفیت واقعی زکات در کشور و بهویژه در استانهای کشاورزی بسیار بیشتر از ارقام فعلی است و باید اهداف تعیینشده متناسب با ظرفیتهای موجود بازنگری شود.
وی با اشاره به ظرفیت تولید خرما در استان بوشهر افزود: با توجه به میزان تولید خرما و سایر محصولات کشاورزی، لازم است هدفگذاریهای زکات در شهرستانها با نگاه واقعبینانهتر و متناسب با ظرفیت اقتصادی و تولیدی هر منطقه انجام شود تا بتوان به نتایج اثرگذارتری دست یافت.
آسوده همچنین بر ضرورت رفع موانع و کوتاه شدن فرآیند هزینهکرد درآمدهای زکات تأکید کرد و گفت: هرجا در فرآیند مالی، انبارداری یا هزینهکرد زکات مشکلی وجود داشته باشد، کمیته امداد آمادگی دارد با همکاری مسئولان استانی آن را بررسی و برطرف کند.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور از ابلاغ آییننامه شورای زکات و مشخص شدن وظایف دستگاههای اجرایی بهعنوان یکی از اقدامات مهم در این حوزه یاد کرد و افزود: با ابلاغ این آییننامه، مسئولیت دستگاهها در حوزه زکات شفافتر شده و زمینه برای هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی فراهم خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده درباره ایجاد صندوق قرضالحسنه زکات گفت: کمیته امداد آمادگی دارد در صورت اختصاص منابع زکات در استان بوشهر، بهمنظور تقویت ظرفیت تسهیلات قرضالحسنه، به این منابع کمک کند تا از محل آن زمینه اشتغال و توانمندسازی خانوادهها فراهم شود.
آسوده توسعه طرحهای کارآفرینی از محل زکات را از دیگر ظرفیتهای قابل استفاده عنوان کرد و گفت: میتوان بخشی از منابع را به طرحهای اشتغالزا اختصاص داد تا با ایجاد فعالیتهای اقتصادی کوچک و مولد، منابع زکات به سرمایهای پایدار برای توانمندسازی خانوادههای نیازمند تبدیل شود.
وی با تأکید بر ضرورت ملموس شدن آثار زکات در جامعه بیان کرد: اجرای چند پروژه مشخص و عامالمنفعه با مشارکت مردم و دولت میتواند آثار زکات را برای مردم قابل مشاهده کند و زمانی که مردم ببینند منابع زکات در یک پروژه مشخص و در مدت زمان معین به نتیجه میرسد، انگیزه و رغبت آنان برای پرداخت زکات افزایش خواهد یافت.
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد کشور در پایان خاطرنشان کرد: هرچه آثار زکات در جوامع محلی بیشتر برای مردم تبیین و قابل مشاهده شود، زمینه برای تحقق نهضت احیای زکات و گسترش این فریضه در جامعه فراهمتر خواهد شد.
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