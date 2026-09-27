فاضلیان: خطای تخصیص منابع در بخش مسکن باید به حداقل برسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن ضمن تبیین تمایزهای ساختاری این دوره از سرشماری اظهار داشت: اتکا به روشهای سنتی و پیمایشهای میدانی سراسری، علاوه بر هزینههای سنگین اجرایی، همواره با فاصله زمانی میان تولید آمار و تصمیمگیری نهایی همراه بوده است. در شرایطی که تحولات جمعیتی، الگوی مهاجرتها و تغییرات ساختار سکونتی به سرعت رخ میدهد، سیاستگذار بخش مسکن نمیتواند برنامههای اعتباری بلندمدت را بر مبنای آمارهای ایستا تدوین کند و لزوم توجه به روشهای پویا و منعطف بسیار مهم و ضروری است.
وی با تاکید بر ظرفیتهای سرشماری ثبتیمبنا افزود: در این رویکرد تحولی، دادهها از تقاطع پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای متولی نظیر سامانه ملی املاک و اسکان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت احوال و سامانههای بانکی تجمیع و پایش میشوند و عملیات میدانی برای راستیآزمایی و رفع نواقص بهکار میرود. خروجی این همافزایی سامانهای، دستیابی به تصویری پیوسته، برخط و قابل اتکا از نسبت خانوار به مسکن و وضعیت تراکم سکونتی در پهنههای مختلف جغرافیایی کشور است.
فاضلیان، پیوند میان فناوری اطلاعات و زیرساختهای آماری را پیششرط ارتقای عدالت توزیعی در شبکه بانکی برشمرد و تصریح کرد: دستیابی به دادههای مکانی و ثبتی دقیق، ریسک انحراف منابع را در نهایت کاهش میدهد و به بانک تخصصی بخش مسکن این امکان را میدهد که جهتگیری تسهیلات ساخت، ودیعه و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری را دقیقاً بر اساس نیاز واقعی و متناسب با کشش اقتصادی هر منطقه تنظیم کند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در پایان با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: مجموعه بانک مسکن با بهرهگیری از درگاههای ارتباطی و ظرفیتهای رسانهای خود، همراهی با ستاد سرشماری کشور و اطلاعرسانی به جامعه هدف برای بهروزرسانی و صحتسنجی اطلاعات را در دستور کار دارد تا پایگاه دادهای مسکن با بالاترین ضریب دقت محقق شود.
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