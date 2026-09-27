به گزارش خبرنگار مهر، محمد کبیری مدیرعامل منطقه آزاد کیش عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی گردشگری در کیش اظهار کرد: خوشحالم که در این مناسبت در خدمت فعالان گردشگری جزیره هستم و از تلاش همه کسانی که محور فعالیت‌های گردشگری کیش هستند، قدردانی می‌کنم.

وی افزود: بومیان، بازاریان، هتل‌داران، اصناف و همه فعالان بخش خصوصی طی ۹ ماه گذشته با افتخار مقاومت و پایداری کردند و تلاش کردند زندگی را فراموش نکنند، امید را در دل خود نگه دارند و چراغ مجموعه‌های خود را روشن نگه دارند؛ این کار کوچکی نبود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در بسیاری از جلساتی که طی یک ماه اخیر در پایتخت داشتم، روایت تلاش‌های فعالان کیش را به گوش مسئولان رساندم. بسیاری از افراد جان خود را برای همه ما فدا کردند که باید یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم و امیدواریم نامشان در تاریخ ایران جاودان بماند.

کبیری تصریح کرد: در کنار این فداکاری‌ها، کسانی که از آبرو و مال خود برای این کشور می‌گذرند تا آنچه از گذشته به امانت به آنها رسیده حفظ شود نیز کار بزرگی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به آثار شرایط ماه‌های گذشته بر اقتصاد گردشگری کیش گفت: روایت ۹ ماه اخیر و حتی ماه‌های پیش از آن نشان می‌دهد جنگ و آثار ناشی از آن، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد گردشگری کیش گذاشته است و اگر تلاش فعالان گردشگری نبود، صدای کیش شاید در این مدت خاموش می‌شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: به نوبه خودم صمیمانه از تک‌تک شما برای حضور، تلاش و حفظ فعالیت‌هایتان تشکر می‌کنم. مدیران محلی و ملی موظف‌اند در برابر این تلاش‌ها همگام باشند و تا آنجا که ممکن است از فعالان گردشگری و کسب‌وکارهای آنان حمایت کنند.

ضرورت حمایت عملی از اقتصاد گردشگری کیش

کبیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ تاب‌آوری اقتصاد گردشگری کیش اظهار کرد: تلاش‌های بسیاری برای حفظ تاب‌آوری اقتصاد گردشگری کیش انجام شده است؛ اقتصادی که بخش غالب اقتصاد روزهای کیش را تشکیل می‌دهد، اما این اقدامات هرچند خوب است، کافی نیست و نیاز به حمایت و حفاظت بیشتری دارد.

وی افزود: دولت در شهریورماه برای استان‌های جنوبی مصوباتی داشت، اما همدل و هم‌نظر با فعالان اقتصادی هستم که تا زمانی که این مصوبات اثر ملموسی نداشته باشند، نمی‌توانیم آنها را اعلام کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از مدیرانی که در کنار بخش خصوصی قرار گرفتند، گفت: از همه مدیرانی که همپای بخش خصوصی همراهی کردند و قوانین را تا آنجا که امکان داشت با انعطاف اجرا کردند، تشکر می‌کنم.

کبیری ادامه داد: وزیر اقتصاد در سه حوزه گمرکی، مالیاتی و بانکی، هفته گذشته دستوراتی صادر کرد و رئیس بانک مرکزی نیز اقداماتی داشته است، اما این موارد را اعلام نمی‌کنیم تا در عمل اجرایی شود و بدنه‌های مربوطه در سطوح مختلف این دستورات را اجرا کنند. هر زمان رضایت فعالان اقتصادی از دریافت این خدمات را بشنویم، این اقدامات را نیز اعلام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه انتظار خود را به عنوان رئیس شورای تأمین منطقه آزاد کیش مطرح می‌کند، گفت: از مدیران حوزه‌های گمرکی، مالیاتی و بانکی انتظار دارم دستورات عالی که در سطح دولت صادر شده است، اجرا شود و این موضوع موجب دلگرمی فعالان اقتصادی کیش، به‌ویژه در حوزه گردشگری باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خاطرنشان کرد: ما نیز از هر اختیار قانونی که در اختیارمان بوده استفاده کرده‌ایم و امیدواریم با عبور کشور از فضای جنگ، شرایط برای کیش و ایران بهتر شود.

روایت حال خوب کیش برای تقویت سفر

کبیری با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در فضای مجازی برای نمایش شرایط کیش اظهار کرد: این تلاش جمعی که در کلیپ‌ها و تصاویر زیبای کیش دیده می‌شود، مستحق حمایت بیشتر است. تلاشی که طی هفته‌های اخیر در فضای مجازی برای روایت حال خوب کیش شکل گرفته، اقدام مؤثری برای آماده کردن ذهنیت مردم کشور و ایجاد حس امنیت برای سفر است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربیات جهانی در حوزه گردشگری گفت: در سال ۲۰۲۵ بیش از یک‌ونیم میلیارد مسافر در جهان سفر کردند که رشد کمی نسبت به سال ۲۰۲۴ و نشانه‌ای از تثبیت جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی جهان پس از عبور از بحران کرونا است.

کبیری افزود: ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به صنعت گردشگری مربوط است و از هر ۹ شغل، یک شغل با صنعت گردشگری ارتباط دارد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت گردشگری ایران و جهان اظهار کرد: در گزارش‌های جهانی این حوزه، برای عبور از بحران و تثبیت شرایط گردشگری، نکاتی مطرح شده که می‌توانیم برای برنامه‌ریزی آینده به آنها توجه کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نخستین نکته را حرکت از کمیت به سمت کیفیت عنوان کرد و گفت: از این به بعد رقابت کیفیت با کمیت مهم‌تر خواهد بود؛ تعداد بیشتر گردشگران لزوماً به معنای موفقیت یک مقصد گردشگری نیست، بلکه کیفیت و ارزش‌آفرینی حضور گردشگران برای مقصد، جامعه محلی و اقتصاد محلی اهمیت دارد.

کبیری دومین محور را ارتباط مؤثر برای معرفی مقصد گردشگری با استفاده از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: دنیا به سمت هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال حرکت کرده است و هرچه یک مقصد گردشگری ارتباط مؤثرتری با این حوزه برقرار کند، می‌تواند مقصد خود را بهتر معرفی و اطلاعات مربوط به آن را مؤثرتر در اختیار کسانی که قصد سفر دارند قرار دهد.

وی همچنین بر ضرورت شکل‌گیری گردشگری هوشمند و توزیع عادلانه ارزش افزوده تأکید کرد و گفت: باید به دنبال توزیع عادلانه ارزش افزوده میان اقتصاد محلی، مدیران و جوامع محلی باشیم تا همه ذی‌نفعان این حوزه برای جذب گردشگر بیشتر، تلاش هماهنگ و منسجمی داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: همه این موارد نشان می‌دهد که نباید کیفیت را فدای کمیت کنیم، باید پیوند بیشتری با هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال برقرار کنیم و توزیع عادلانه ارزش افزوده میان ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصاد گردشگری را دنبال کنیم.

افزایش پروازها؛ گامی برای بازگشت رونق به کیش

کبیری در ادامه با اشاره به روند افزایش پروازهای کیش گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و استفاده از تجربیات جهانی، امیدواریم ابتدا از این بحران عبور کنیم. آغاز روند افزایش پروازها نیز شروع خوبی بود؛ کیش در یک ماه اخیر کار خود را با چهار پرواز آغاز کرد و هفته گذشته به حدود ۳۴ تا ۳۶ پرواز رسید.

وی افزود: البته شرایط ما شبیه بازی مار و پله شده است؛ بالا می‌رویم و دوباره پایین می‌آییم، اما اصل ماجرا همین کم نیاوردن و تلاش مداوم است؛ چیزی که من از شما عزیزان یاد گرفتم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: تا روزی که هستم و تا زمانی که انرژی دارم، برای برداشتن موانع تا آنجا که ممکن است و جذب تعداد بیشتری از گردشگران تلاش خواهم کرد؛ البته از این پس این جذب گردشگر باید همراه با توجه به محیط زیست و محیط پیرامونی کیش باشد.

کبیری در پایان گفت: همه ما شرایط سختی را تجربه کرده‌ایم و احتمال اینکه دوباره چنین شرایطی در سطح کشور ایجاد شود وجود دارد، اما تجربه‌ای که در فضای مجازی شکل گرفت و روایت حال خوب کیش را دنبال کرد، می‌تواند در جذب گردشگر بیشتر و ایجاد امنیت روانی برای هموطنانمان جهت سفر به کیش مؤثر باشد.

وی افزود: در مقابل بزرگنمایی برخی حاشیه‌ها، ما معتقدیم روایت حال خوب کیش اقدام درستی است و می‌تواند زمینه سفر و حضور بیشتر مردم را فراهم کند. کسانی که برای بررسی شرایط به کیش می‌آیند، در کنار مشاهده ظرفیت‌ها، می‌توانند درد واقعی مردم را نیز ببینند؛ درد واقعی مردمی که با تمام دارایی و آبروی خود پای این کشور، جنوب و کیش ایستاده‌اند و مستحق حمایت و تشویق هستند.

حسن‌لو: پرواز، حلقه حیاتی بازگشت گردشگری کیش است

علی حسن‌لو نیز در آیین گرامیداشت روز گردشگری، ضمن تبریک این روز به فعالان صنعت گردشگری و صاحبان اصلی این صنعت، از همراهی بخش خصوصی، هتل‌ها، مراکز تفریحی، رستوران‌ها، کافه‌ها، آژانس‌ها، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی برای بازگرداندن کیش به مدار خدمت‌رسانی قدردانی کرد.

وی با اشاره به شرایط متفاوت امسال نسبت به سال گذشته اظهار کرد: از روز جهانی گردشگری سال گذشته که پنجم مهرماه برگزار شد تا امروز اتفاقات بسیاری رخ داده است. سال گذشته در همین ایام، کیش در حال تجربه رونقی بود که پس از جنگ ۱۲ روزه و با همکاری بخش خصوصی شکل گرفت و شهریور و پاییزی رقم خورد که بر اساس آمار سامانه آمار جزیره کیش، رکورد اقامت هتلی در کل تاریخ کیش را شکست.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: امسال نیز تلاش کردیم این تجربه را دوباره آغاز کنیم و زمینه بازگشت رونق و ایجاد اشتغال در جزیره را فراهم کنیم، اما تحقق این هدف مقدماتی دارد که امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد آن باشیم.

حسن‌لو، احساس امنیت را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی رونق گردشگری دانست و گفت: گردشگری یک پیش‌شرط و پیش‌فرض به نام احساس امنیت دارد و تا زمانی که این احساس به طور کامل محقق نشود، دستیابی به رونقی که همه ما انتظار آن را داریم دشوار است.

وی ادامه داد: با همین پیش‌فرض و به دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برای بازگرداندن امید به جزیره و قرار گرفتن دوباره در مسیر توسعه، جشنواره «۰۵» با شعار «سفر اصل شیشه» آغاز شد؛ جشنواره‌ای که در مرحله نخست تلاش داشت کیش را به مدار خدمت‌رسانی بازگرداند.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تعطیلی برخی مجموعه‌های گردشگری در ماه‌های گذشته اظهار کرد: ماه‌هایی را شاهد بودیم که تمام هتل‌های کیش به‌طور همزمان تعطیل شدند؛ بنابراین بازگشایی هتل‌ها، فعالیت دوباره کلوب‌ها و مراکز تفریحی و بازگشت رستوران‌ها و کافه‌ها به چرخه فعالیت، از مهم‌ترین اقدامات برای بازگشت جزیره به شرایط عادی بود.

حسن‌لو، موضوع پروازها را یکی از چالش‌های مهم پیش روی گردشگری کیش عنوان کرد و گفت: در زمان آغاز جشنواره، فرودگاه مهرآباد و مسیرهای هوایی جنوب با محدودیت ظرفیت مواجه بودند، اما مذاکرات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایتخت بر این محور استوار بود که برای جذب گردشگر، به هر شکل ممکن به پرواز نیاز داریم و نبود پرواز به معنای تعطیلی جزیره است.

وی افزود: پیگیری افزایش ظرفیت پروازی یکی از مسائلی بود که در طول برگزاری جشنواره دنبال شد و در این مسیر توانستیم به نقطه‌ای برسیم که پرواز به میزان کافی فراهم شود؛ هرچند لغو پروازهای هند اتفاقی بود که پیش‌بینی نمی‌کردیم و امیدواریم این چالش نیز به‌زودی برطرف شود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن ظرفیت پروازی متناسب با تقاضا در مهرماه، شرایط گردشگری جزیره در پایان مهر و آبان‌ماه بهبود یابد.

حسن‌لو با اشاره به رکورد اقامت هتلی کیش در سال گذشته گفت: سال گذشته رکوردی در جزیره ثبت شد که شکستن دوباره آن کار ساده‌ای نیست، اما امسال نیز جشنواره در شرایطی آغاز شد که از نظر تعداد پرواز و سایر مسائل با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم.

وی افزود: اکنون در هفته نخست مهرماه، با صرف‌نظر از موضوع لغو پروازهای هند، در مسیر پروازها به شرایط عادی نزدیک شده‌ایم و فرودگاه مهرآباد می‌تواند متناسب با تقاضا ظرفیت پروازی جزیره را افزایش دهد. امیدوارم همین موضوع موجب شود در پایان مهر و آبان‌ماه شرایط بسیار بهتری را در کیش شاهد باشیم.

بازگشت امید به کیش با همراهی بخش خصوصی

حسن‌لو با بیان اینکه شرایط کنونی کشور از نظر ذهنی نیز برای سفر متفاوت است، اظهار کرد: ما در شرایط بحرانی قرار داریم و بحران ذهنی در میان مردم وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که سفر ممکن است در اولویت ذهنی مردم نباشد. در چنین شرایطی، جامعه به تجربه‌های جمعی، بازگشت به زندگی روزمره و احساس عادی بودن نیاز دارد.

وی ادامه داد: برگزاری رویدادهای مشترک و جمعی با کمک فعالان گردشگری، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی، با هدف انتقال حس امنیت و آرامش از جزیره و انتشار تصاویر زندگی روزمره مردم در کیش، یکی از اقداماتی بود که در حوزه تبلیغات به‌شدت مورد نیاز بود.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به ضرورت اصلاح تصویر کیش در افکار عمومی خارج از جزیره گفت: تصور افکار عمومی خارج از جزیره از کیش الزاماً همان چیزی نیست که اکنون در جزیره جریان دارد. بنابراین لازم بود ابتدا رویکرد میزبانی را تغییر دهیم و سپس به سمت رویداد، تبلیغات، روایت جدید و افزایش پلکانی پروازها حرکت کنیم.

حسن‌لو همچنین به تجربه پرداخت تسهیلات خرد در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: وام‌های خردی که امسال طراحی شد نیز تجربه‌ای متفاوت نسبت به سال گذشته بود و هدف از آن این بود که در نهایت کیش دوباره به اولویت سفر گردشگران بازگردد.

وی درباره روند آماری گردشگری کیش نیز اظهار کرد: آمار هفتگی نشان می‌دهد روند رشد در حال شکل‌گیری است و می‌تواند زمینه بازگشت رونق به جزیره در آبان‌ماه را فراهم کند. البته اثر لغو پروازهای هند نیز در هفته آخر بر آمار قابل مشاهده است و اگر این لغوها اتفاق نمی‌افتاد، سه روز پایانی هفته گذشته می‌توانست شلوغ‌تر باشد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، روز جهانی گردشگری را فرصتی برای بازتعریف مسیر گردشگری دانست و گفت: سازمان جهانی گردشگری هر سال با انتخاب یک شعار، ضرورت بازتعریف مسیر گردشگری را یادآوری می‌کند. گردشگری کیش با بحران‌هایی که پشت سر گذاشته است، باید به این نقطه برسد که در اقتصاد جزیره، پیوندها و جایگزین‌های دیگری نیز وجود داشته باشد تا تمام فشار اقتصادی جزیره بر صنعت گردشگری وارد نشود و همه شئون جزیره تحت تأثیر قرار نگیرد.

حسن‌لو افزود: امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم در شرایط برابر با مقاصد گردشگری منطقه، صنعت گردشگری کیش را به‌روز کنیم؛ به‌ویژه با توجه به ورود هوش مصنوعی که در شعار امسال سازمان جهانی گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته است، چراکه در غیر این صورت از صنعت گردشگری منطقه و جهان عقب خواهیم ماند.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی امسال جذب گردشگر داخلی است، از فعالان بخش خصوصی که در ماه‌های گذشته مجموعه‌های خود را باز نگه داشتند، قدردانی کرد و گفت: باید از همه کسانی که پس از شش یا هفت ماه تردید و در شرایط نامطمئن همچنان همراهی کردند و مراکز گردشگری خود را باز کردند، تشکر کرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: هتل‌هایی که پای کار آمدند، گروه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تفریحی، در شرایطی که هیچ تصوری از روزهای آینده نداشتند، ریسک کردند و هزینه کردند تا شاید نتیجه بگیرند. اگر این عزیزان وارد میدان نمی‌شدند، جشنواره امکان آغاز نداشت.

حسن‌لو تصریح کرد: هدف اصلی ما در شهریورماه، بازگرداندن کیش به مدار خدمت‌رسانی بود و در شرایطی که قرار داشتیم، انتظار رونق در شهریورماه، انتظار منطقی نبود. با این حال، فعالان حوزه گردشگری از آژانس‌ها و هتل‌ها گرفته تا بازارها و مراکز تفریحی، با پذیرش ریسک و هزینه، چراغ مجموعه‌های خود را روشن نگه داشتند.

وی همچنین از رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی، بلاگرها و اینفلوئنسرهایی که در بازتاب شرایط کیش و معرفی این جزیره به عنوان مقصدی آماده پذیرایی از گردشگران نقش داشتند، قدردانی کرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری بخش خصوصی در برگزاری جشنواره قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از زحمات برگزاری این جشنواره بر عهده مؤسسه هنر پایدار و جوانانی بود که در این مسیر گام برداشتند و لازم است از همه این عزیزان تشکر کنیم.

حسن‌لو در پایان از تلاش‌ها و حمایت‌های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز قدردانی کرد و گفت: باید از دغدغه، انرژی و امید تمام‌نشدنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش قدردانی کرد؛ اینکه مدیری برای اقتصاد و معیشت مردم تلاش کند و برای آن مذاکره و پیگیری انجام دهد، مهم است، اما تلاش برای بازگشت امید و شادی مردم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در شرایط بحران نیز تلاش شد جشنواره‌ای با کیفیت و اندازه شرایط عادی سال گذشته فراهم شود و امیدوارم با ادامه این مسیر، در ماه‌های آینده شاهد بازگشت رونق به جزیره کیش باشیم.