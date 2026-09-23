روبیو: توافق با ایران نیازمند زمان و تلاش بسیار است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در تلاشی بیهوده و تبلیغاتی به منظور کاهش قیمت نفت در سخنانی بر خلاف منابع رسانه ای مرتبط، ادعا کرد: مسیر جنوبی تنگه هرمز باز است. ایران بر این باور است که دموکرات‌ ها در انتخابات (میان دوره ای کنگره) پیروز خواهند شد و ترامپ قادر نخواهد بود علیه تهران اقدامی انجام دهد.

وزیر خارجه آمریکا که می کوشد شکست این کشور در تجاوز غیرقانونی به ایران را با فراکنی واقعیت ها جبران کند، مدعی شد: نیروهای نیابتی ایران در منطقه، امنیت و حاکمیت کشورها را تهدید می‌کنند! ما همواره بر اساس منافع ملی خود عمل خواهیم کرد و نظم بین‌المللی را بر منافع خود مقدم نخواهیم شمرد! در خصوص ضرورت باز نگه داشتن تنگه‌ ها و مصون ماندن آن‌ ها از حملات، اجماعی میان کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد. مذاکرات دیروز درباره ایران، عمدتا در حد تبادل نظر و پیام بود.نمی‌خواهم مذاکرات دیروز را به اشتباه یک پیشرفت بزرگ جلوه دهم، اما هم‌ زمان معتقدم اینکه دست‌کم گفتگویی صورت گرفت، حائز اهمیت بود. برای دستیابی به اهدافمان در ایران از ذخایر عظیم مهمات برخورداریم، اما فعالیت‌هایمان تنها به آن عرصه محدود نمی‌شود! من محتوای گفتگوهای میان ایرانیان و ویتکو را فاش نخواهم کرد.

وی که دروغگویی را در رأس روند غالب سیاست خارجی کشورش می بیند، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: این ایران بود که یادداشت تفاهم (تفاهمنامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن) را نقض کرد و دست به اقدامات تجاوزکارانه علیه همسایگان خود زد!

این مقام آمریکایی با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: در صورت عدم توافق، به افزایش فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهیم داد! ترامپ صرف‌نظر از نتیجه انتخابات کنگره می‌تواند علیه ایران تحریم اعمال کرده و از نیروی نظامی استفاده کند!

وی بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کرد: اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه نباید به ایران اجازه داد به سلاح هسته‌ای دست یابد.

مارکو روبیو، سپس ادعا کرد: کشورهای بسیاری تحت تأثیر نیروهای نیابتی ایران قرار دارند و نباید اجازه داد که حوثی‌ ها (ارتش و مبارزان یمنی) کنترل منطقه را به دست گیرند. ما به تعهدات خود در چارچوب توافق با عربستان پایبند خواهیم بود!

وی سپس افزود: روسیه و اوکراین برای برقراری آتش‌ بسی محدود که شامل غلات و انرژی شود، ابراز تمایل کرده‌اند. جنگ اوکراین نه در میدان نبرد، بلکه از طریق راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره پایان خواهد یافت. دستیابی به آتش‌بسی محدود میان روسیه و اوکراین آسان نخواهد بود و ما آمادگی داریم نقشی سازنده ای را در این مسیر ایفا کنیم. در تلاشیم تا نقشی مثبت در پایان دادن به هدف قرار دادن تأسیسات انرژی در روسیه و اوکراین ایفا کنیم.

روبیو بی اشاره به تجاوز این کشور به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور بر خلاف تمامی قوانین بین المللی، ادعا کرد: برای آنکه ونزوئلا به سوی وضعیتی بهتر حرکت کند، باید مسائل بسیاری اصلاح شود.

وزیر خارجه آمریکا در خصوص پکن هم گفت: ارتش چین در حال پشت سر گذاشتن سریع‌ترین روند تقویت قوای نظامی، احتمالا در طول تاریخ، است. رابطه میان ایالات متحده و چین، روند قرن بیست و یکم را تعیین خواهد کرد. این تصور که ما نباید در عالی‌ترین سطوح با آن‌ها تعامل داشته باشیم، غیرمسئولانه است؛ حتی می‌توان گفت که امری نامعقول و غیرقابل‌قبول است. ما ناچار به انجام این کار هستیم.

این مقام آمریکایی با اتخاذ سیاستی مزورانه و مداخله جویانه در امور داخلی هاوانا مدعی شد: مقامات کوبا فرصتی دارند تا کشورشان را در مسیری برگشت‌ ناپذیر به سوی پیشرفت و آینده‌ ای بهتر قرار دهند. این امر مستلزم برخورداری از آزادی‌ های سیاسی و اقتصادی است.