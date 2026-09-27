به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید شیعیان، ار سوی نهادهای حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه المصطفی العالمیه و جمعی از نهادهای حوزوی و دینی در صحن امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیتالله سیداحمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران، جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در این مراسم حضور داشتند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و مداحی همراه بود و حاضران با گرامیداشت یاد و نام آیتالله شبیری زنجانی، یاد و خاطره این عالم فقید را گرامی داشتند.
در ادامه این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین حسینی به بیان ابعاد مختلف شخصیت علمی و اخلاقی آیتالله شبیری زنجانی پرداخت و از جایگاه علمی و خدمات این فقیه فقید تجلیل کرد.
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید شیعیان، ار سوی نهادهای حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر،مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع فقید تقلید شیعیان، ار سوی نهادهای حوزوی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، جامعه المصطفی العالمیه و جمعی از نهادهای حوزوی و دینی در صحن امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
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