به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان عصر دوشنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری همزمان از ۲۱ مسجد احیا شده در بافت تاریخی فرهنگی شیراز با تأکید بر اهمیت حفظ بناهای تاریخی همچون مسجد جامع عتیق شیراز به عنوان بخشی از هویت اصیل این شهر، اجرای این طرح توسط شهرداری را حرکتی هوشمندانه برشمرد.

وی بر ضرورت توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی و هنری در کنار احیای بناها تأکید کرد و افزود: باید با ایجاد پیوند میان این مکان‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف، به حفظ این آثار به عنوان میراثی برای آیندگان کمک کرد.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز ضمن قدردانی از اهتمام شهردار شیراز در پیشبرد پروژه‌های عمرانی مساجد، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این روند، مساجد شیراز به مراکزی پویا و اثرگذار در تمامی محلات تبدیل شوند.