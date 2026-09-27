باید قدرت بازدارندگی ایران را افزایش دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضاییکوچی عصر یکشنبه، در مراسم افتتاح پروژههای عمرانی و محرومیتزدایی شهرستان خفر با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید متناسب با شرایط روز، برنامهریزی و تصمیمگیری کنیم.
وی با بیان اینکه ایران تجربه هشت سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است، افزود: امروز نیز در جنگ دیگری قرار داریم و همانطور که در میدان نبرد نیروهای مسلح آماده دفاع هستند، خدمترسانی به مردم نیز نباید متوقف شود.
رضاییکوچی ادامه داد: مردم ایران در شرایط سخت اقتصادی همچنان در میدان هستند، مقاومت کردهاند و در برابر دشمن کوتاه نیامدهاند؛ بنابراین مسئولان نیز باید با شناخت دقیق شرایط، تصمیمهای متناسب با این وضعیت اتخاذ کنند.
خطای استراتژیک در شرایط جنگی قابل جبران نیست
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تغییر معادلات بینالمللی گفت: این جنگ باعث شد دوستان و دشمنان خود را بهتر بشناسیم و باید بر اساس همین شناخت تصمیم بگیریم. مذاکره با دشمنی که دشمنی خود را نشان داده و از مذاکره برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند، نیازمند محاسبه دقیق است.
وی تأکید کرد: امروز دنیا به سمت منطق قدرت حرکت کرده و اگر کشوری ضعیف باشد، دیگران به منافع آن توجهی نمیکنند. بنابراین ایران باید قدرت بازدارندگی خود را افزایش دهد و به تجهیزات و امکانات روز مجهز شود.
رضاییکوچی با اشاره به آنچه «جنگ ترکیبی» علیه ایران خواند، گفت: محاصره دریایی و هوایی، تحریمهای اقتصادی و فشارهای مختلف علیه کشور اعمال شده، اما ایران تاکنون از این مرحله سربلند عبور کرده است.
وی افزود: قدرت اصلی کشور مردم هستند، اما مردم برای دفاع از کشور به تجهیزات روز نیاز دارند و باید توان بازدارندگی ایران افزایش پیدا کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مجلس نیز معتقدم ایران به مرحلهای رسیده که باید درباره افزایش سطح بازدارندگی کشور تصمیمهای جدی اتخاذ شود.
رضاییکوچی در پایان با قدردانی از مسئولان اجرایی و سپاه فارس برای اجرای پروژههای محرومیتزدایی شهرستان خفر گفت: افتتاح این پروژهها در شرایط جنگی نشان میدهد کشور باید همزمان با آمادگی برای دفاع، خدمترسانی به مردم و اجرای طرحهای عمرانی را نیز ادامه دهد.
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