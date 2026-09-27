بازسازی زیرساخت های کشور در گرو برگزاری موفق نمایشگاه تاسیسات

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، صنعت تاسیسات از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است که دامنه فعالیت آن، از ساختمان و پروژه های عمرانی تا نیروگاه ها، پالایشگاه ها، صنایع نفت و گاز و مراکز درمانی را در بر می گیرد. گستردگی کاربرد محصولات این صنعت، آن را به یکی از حلقه های اساسی در زنجیره تولید، توسعه زیرساخت ها و بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور تبدیل کرده است؛ جایگاهی که در شرایط کنونی و با توجه به ضرورت بازسازی زیرساخت های آسیب دیده، اهمیت بیشتری پیدا می کند.



در چنین شرایطی، نمایشگاه های تخصصی علاوه بر معرفی محصولات و فناوری های جدید، فرصتی برای اتصال تولیدکنندگان به بازار، توسعه همکاری های تجاری و شناسایی ظرفیت های داخلی برای پاسخگویی به نیازهای کشور فراهم می کنند. بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع (iran hvac) نیز در همین چارچوب، از ۶ تا ۹ مهرماه به همت شرکت نمانگر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.



پیرامون اهمیت برگزاری این رویداد با حامد جلالی مجری برگزاری این رویداد به گفت و گو نشستیم که مشروح این گفت و گو را در ادامه مطالعه خواهید کرد:



نمایشگاه تاسیسات؛ بستری برای معرفی توان تولید داخل و توسعه صادرات



جلالی با اشاره به سابقه تولید صنعتی در ایران و جایگاه صنعت تاسیسات در اقتصاد کشور اظهار کرد: صنعت تاسیسات در ایران از پیشینه ای نزدیک به ۷۰ سال در حوزه تولید صنعتی برخوردار است و کشور ما از پیشگامان این عرصه در منطقه خاورمیانه به شمار می رود. با توجه به گستردگی کاربرد محصولات این صنعت در بخش های مختلف، معرفی توانمندی های تولیدکنندگان و فعالان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی افزود: محصولات تاسیساتی در حوزه های متعددی از جمله ساختمان، نیروگاه ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه های عمرانی، نساجی، دام و طیور و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع، بخش قابل توجهی از فعالیت های صنعتی و عمرانی برای راه اندازی و تداوم فعالیت خود به تجهیزات و محصولات این صنعت نیاز دارد.



مدیرعامل شرکت نمانگر با بیان اینکه معرفی ظرفیت های صادراتی و فناوری های جدید از اهداف اصلی نمایشگاه تاسیسات تهران است، تصریح کرد: کشور ما از نیروی انسانی متخصص و توانمندی در این حوزه برخوردار است و این ظرفیت می تواند زمینه ساز همکاری های مشترک تولیدی، انتقال فناوری و توسعه تعاملات صنعتی با سایر کشورها باشد.



جلالی ادامه داد: طی سال های گذشته تلاش کرده ایم بستری مناسب برای توسعه صنعت، گسترش فعالیت های بازرگانی و بهبود فضای کسب و کار واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم کنیم. در این مسیر، منافع و نیازهای سایر ذینفعان این حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته است.



وی با اشاره به تاثیر برندسازی نمایشگاه در توسعه بازار محصولات ایرانی گفت: نمایشگاه تاسیسات تهران در طول سال های فعالیت خود به یک برند شناخته شده تبدیل شده و این موضوع موجب شده است کشورهای همسایه نگاه جدی تری به خرید محصولات ایرانی داشته باشند. حضور تجار و بازرگانان کشورهای منطقه در دوره های مختلف نمایشگاه نیز از جمله دستاوردهایی است که به توسعه ارتباطات تجاری و بهبود فضای کسب و کار شرکت های این صنعت کمک کرده است.



ضرورت بازسازی زیرساخت ها و افزایش نقش تولیدکنندگان داخلی

جلالی در پاسخ به پرسشی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه در شرایط فعلی کشور بیان کرد: در شرایط کنونی، کشور با پیامدهای جنگ و ضرورت بازسازی بخش هایی از زیرساخت های آسیب دیده مواجه است. کارخانه ها، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و ساختمان هایی که در جریان جنگ آسیب دیده اند، برای بازسازی و بازگشت به چرخه فعالیت به تجهیزات و محصولات تاسیساتی نیاز دارند.



وی افزود: نمایشگاه تاسیسات می تواند فرصتی برای آشنایی دست اندرکاران پروژه های بازسازی با تولیدکنندگان و فعالان این صنعت فراهم کند. بخش مهمی از تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت ها و ساختمان ها در حوزه تاسیسات قرار می گیرد و ارتباط مستقیم میان متقاضیان این تجهیزات و تولیدکنندگان داخلی می تواند به تامین نیازها و تسریع روند بازسازی کمک کند.

مدیرعامل شرکت نمانگر با اشاره به محدودیت های اقتصادی و دشواری های تامین تجهیزات اظهار کرد: تحریم ها، افزایش نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن، نیاز به محصولات، قطعات و تجهیزات جانبی تولید داخل را افزایش داده است. در چنین شرایطی، ظرفیت تولیدکنندگان داخلی می تواند نقش مهمی در تامین نیاز بازار و کاهش وابستگی به منابع خارجی ایفا کند.



جلالی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی های واحدهای تولیدی، برقراری ارتباط با مشتریان و مصرف کنندگان و بهره برداری از ظرفیت های موجود برای توسعه فعالیت های اقتصادی است. امیدواریم شرکت های فعال در این حوزه بتوانند با استفاده از این فرصت، مسیر رشد خود را تقویت کنند.



وی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت و بهره وری محصولات گفت: توسعه صنعت تاسیسات باید با افزایش کیفیت، بهبود راندمان و استفاده بهینه از منابع همراه باشد. این موضوع به ویژه در حوزه مصرف انرژی و آب و همچنین ملاحظات زیست محیطی اهمیت دارد و می تواند هم به بهبود شرایط کشور و هم به تقویت جایگاه تولیدکنندگان منجر شود.



جایگاه منطقه ای نمایشگاه تاسیسات تهران در مقایسه با رویدادهای جهانی

جلالی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های معتبر تاسیساتی در کشورهای مختلف گفت: در سطح بین المللی، رویدادهای متعددی در حوزه تاسیسات و تجهیزات وابسته برگزار می شود که از جمله آنها می توان به نمایشگاه AHR Expo در آمریکا، نمایشگاه ISH فرانکفورت در آلمان و نمایشگاه SODEX اشاره کرد.



وی افزود: این نمایشگاه ها طیف گسترده ای از تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع را پوشش می دهند و در کنار آن، محصولاتی مانند شیرآلات بهداشتی و تجهیزات کنترلی نیز در آنها عرضه می شود. البته ممکن است با توجه به ساختار هر رویداد، برخی گروه های کالایی سهم بیشتر یا کمتری داشته باشند، اما محور اصلی فعالیت آنها صنعت تاسیسات و تجهیزات وابسته است.



مدیرعامل شرکت نمانگر با اشاره به سابقه فعالیت بین المللی نمایشگاه تاسیسات تهران اظهار کرد: طی بیش از ۲۰ سال گذشته برای معرفی و تقویت برند بین المللی این رویداد تلاش شده است. نمایشگاه تهران نیز با هدف گردهم آوردن بخش های مختلف زنجیره صنعت تاسیسات و ایجاد فرصت برای معرفی محصولات و توانمندی های تولیدکنندگان فعالیت می کند.



جلالی با بیان اینکه نمایشگاه تاسیسات تهران (iran hvac)از نظر وسعت فضای تحت پوشش و تعداد شرکت های حاضر، در سال های گذشته جایگاه قابل قبولی داشته است، گفت: به اعتقاد ما، این نمایشگاه در مقاطعی جایگاه نخست را در منطقه خاورمیانه در اختیار داشته است؛ هرچند طی سال های اخیر، برخی نمایشگاه های منطقه نیز توسعه یافته اند و رقابت در این حوزه افزایش پیدا کرده است.



وی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی جایگاه بین المللی نمایشگاه ها را میزان مشارکت شرکت های خارجی دانست و افزود: در این زمینه، به دلیل تحریم ها و محدودیت های ناشی از شرایط اقتصادی و بین المللی، با کاهش حضور مستقیم شرکت های خارجی مواجه بوده ایم. در حال حاضر، بخشی از مشارکت خارجی از طریق نمایندگی ها یا عرضه کنندگان محصولات شرکت های بین المللی انجام می شود.



جلالی تصریح کرد: در صورت بهبود شرایط بین المللی و کاهش محدودیت ها، نمایشگاه تاسیسات تهران ظرفیت آن را دارد که با اتکا به اعتبار ایجاد شده طی سال های گذشته، توان تولید داخل و نیروی انسانی متخصص کشور، جایگاه خود را در سطح منطقه و جهان ارتقا دهد.



وی تنوع اقلیمی ایران را نیز یکی از ظرفیت های این صنعت دانست و گفت: شرایط آب و هوایی متنوع کشور، نیازهای متفاوتی را در زمینه تجهیزات سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع ایجاد می کند. این ویژگی می تواند فرصت مناسبی برای فعالیت تولیدکنندگان و عرضه محصولات متناسب با نیاز بازار باشد.



برنامه ریزی بلندمدت برای توسعه نمایشگاه تاسیسات

مدیرعامل شرکت نمانگر در تشریح چشم انداز آینده این رویداد اظهار کرد: برای نمایشگاه تاسیسات تهران طی بیش از ۲۰ سال گذشته برنامه ریزی بلندمدت داشته ایم و تلاش کرده ایم هر سال گام تازه ای در مسیر توسعه آن برداریم. توسعه فضای نمایشگاهی، افزایش مشارکت شرکت ها و معرفی رویداد به تولیدکنندگان معتبر بین المللی از جمله اهدافی بوده که در این سال ها دنبال کرده ایم.



جلالی با اشاره به تحقق برخی اهداف توسعه ای نمایشگاه گفت: حدود ۱۲ سال پیش، در گفت و گو با یکی از فعالان رسانه ای اعلام کرده بودم که هدف ما در یک بازه پنج ساله، استفاده از تمام ظرفیت فضای نمایشگاهی در اختیار این رویداد است؛ هدفی که در ادامه محقق شد. این تجربه نشان می دهد که برنامه ریزی مستمر و پیگیری اهداف بلندمدت می تواند به توسعه نمایشگاه منجر شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف ما، معرفی نمایشگاه تاسیسات تهران به تولیدکنندگان معتبر دنیا بوده است؛ چرا که حضور این شرکت ها می تواند زمینه انتقال فناوری و ایجاد فرصت های بیشتر برای مصرف کنندگان ایرانی را فراهم کند. اعتقاد داریم مصرف کنندگان ایرانی شایسته دسترسی به محصولات و فناوری های روز هستند و نمایشگاه می تواند در تحقق این هدف نقش موثری داشته باشد.



مدیرعامل شرکت نمانگر با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر چشم انداز این رویداد گفت: با وجود تلاش های انجام شده برای توسعه نمایشگاه، میزبانی از هیئت های تجاری و گسترش ارتباطات بین المللی، نمی توان از چالش های اقتصادی کشور چشم پوشی کرد. امیدواریم با بازگشت به شرایط باثبات و رفع محدودیت های ناشی از جنگ، تحریم ها و مشکلات اقتصادی، زمینه برای توسعه بیشتر این صنعت فراهم شود.



جلالی تاکید کرد: در صورت بهبود شرایط، نمایشگاه تاسیسات تهران می تواند جایگاه خود را در میان رویدادهای برتر جهانی این صنعت تثبیت کند. با این حال، حتی در شرایط فعلی نیز این نمایشگاه مهم ترین و بزرگ ترین رویداد تخصصی تاسیسات در کشور است و ما مصمم هستیم با قدرت به فعالیت خود ادامه دهیم.



وی افزود: نمایشگاه تاسیسات تهران رویدادی تاثیرگذار برای گردهم آوردن بخش های مختلف زنجیره این صنعت است و تلاش خواهیم کرد در سال های آینده نیز این نقش را توسعه دهیم.



حمایت دولت از تولیدکنندگان و تسهیل فرآیندهای نمایشگاهی

جلالی در بخش دیگری از این گفت و گو، حمایت دولت را در دو محور توسعه کیفیت برگزاری نمایشگاه و پشتیبانی از تولیدکنندگان ضروری دانست و اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از شرکت های فعال در صنعت تاسیسات، دانش بنیان هستند و انتظار می رود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری حمایت های لازم را از این مجموعه ها به عمل آورد تا بتوانند فعالیت های تحقیق و توسعه خود را گسترش دهند و محصولات نوآورانه بیشتری به بازار عرضه کنند.



وی با اشاره به نقش دستگاه های متولی در بهبود فرآیند برگزاری نمایشگاه ها افزود: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران می توانند با صدور مجوزهای بلندمدت و اعلام به موقع مجوزها، زمینه برنامه ریزی دقیق تر برگزارکنندگان را فراهم کنند. تعیین زودهنگام تقویم نمایشگاهی و مشخص شدن سالن های در اختیار رویدادها، از جمله مواردی است که به ارتقای کیفیت برگزاری کمک می کند.



مدیرعامل شرکت نمانگر کاهش بروکراسی اداری را از دیگر مطالبات برگزارکنندگان عنوان کرد و گفت: تسهیل فرآیندهای اجرایی در بخش های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند به برگزارکنندگان کمک کند تا فعالیت های خود را زودتر آغاز کنند و با فرصت بیشتری برای ارتقای کیفیت رویداد برنامه ریزی داشته باشند.



جلالی در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی اظهار کرد: تولیدکنندگان با مشکلاتی در حوزه نقدینگی، تخصیص ارز، تامین قطعات مورد نیاز و دسترسی به مواد اولیه مواجه هستند. انتظار می رود دستگاه های مسئول با اتخاذ تدابیر لازم، به کاهش این مشکلات و تسهیل روند تولید کمک کنند.



وی خاطرنشان کرد: رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان می تواند زمینه توسعه فعالیت های صنعتی، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابتی شرکت های داخلی را فراهم کند. در نهایت، حمایت از تولید و تسهیل برگزاری نمایشگاه ها به تقویت صنعت تاسیسات کشور و افزایش ظرفیت حضور محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی منجر خواهد شد.



جزییات برگزاری نمایشگاه

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع (iran hvac) از ۶ تا ۹ مهرماه به همت شرکت نمانگر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

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