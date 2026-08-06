داوود قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سراسر کشور، با همت مردم چیزی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات صرفه‌جویی اتفاق افتاده که این میزان تقریباً معادل یک‌ونیم برابر ظرفیت نیروگاه شهید منتظری اصفهان است، اظهار کرد: این صرفه‌جویی کمک کرد تا مدیریت در بخش‌های مختلف انجام شود.

وی با بیان اینکه مشترکین در بخش‌های اداری، تجاری، کشاورزی و صنعت کمک شایانی کردند، افزود: در این دو-سه ماه که روزهای سختی برای شبکه و کشور بود، وضعیت کشور با توجه به شرایط حساسی که در جنوب کشور وجود دارد، پایدار است و تمامی مشترکین و رسانه‌ها به این موضوع کمک کرده‌اند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان خاطرنشان کرد: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور حدود ۱۰۱ هزار مگاوات است و با توجه به راندمان‌ها، امسال بیشترین ظرفیت تولید را تجربه کردیم که حدود ۶۸ هزار مگاوات بوده است.

قاسمی با بیان اینکه ناترازی برق با هوشمندسازی شبکه، کنترل‌های دیجیتال و برنامه‌های مدون مدیریت بار، مدیریت شد، اضافه کرد: برای تمامی مشترکین در بخش‌های کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها مدیریت انجام گرفت و توانستیم مدیریت شبکه را اجرا کنیم که به پایداری شبکه خیلی کمک کرد.

کاهش خاموشی‌ در ۴۸ شهرک‌ صنعتی به یک روز در هفته

وی با اشاره به اینکه در بخش صنایع نیز با دستور رئیس‌جمهور، حدود ۴۸ شهرک صنعتی از ۲ روز مدیریت بار به یک روز کاهش پیدا کرد، افزود: این ۴۸ شهرک صنعتی در کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص و با توجه به نوع تولیدات و آسیب‌پذیری آن‌ها انتخاب شد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان ادامه داد: تمام سعی ما بر این است که پایداری شبکه را برای سایر مشترکین نیز حفظ کنیم.

اضافه شدن ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت شبکه با اجرای طرح مهتاب

قاسمی تاکید کرد: یکی از طرح‌های موفقی که صنعت برق استان اصفهان انجام داد، طرح مهتاب یا مدیریت هوشمند تلفات انرژی بود. در این طرح در کشور نیز به همین منوال عمل شد و بسیاری از انشعابات غیرمجاز شناسایی و دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل‌های دستکاری‌شده یا خراب شناسایی و جایگزین شد.

به گفته وی، بیش از ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت از طریق همین طرح مهتاب به شبکه کشور اضافه شد و به پایداری کمک کرد. این طرح ایده‌آل و بسیار قابل‌توجه بود.

خاموشی‌ها تعدیل شده اما ادامه دارد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تصریح کرد: از نیمه مرداد در بخش خانگی اصفهان تقریباً برنامه خاموشی کاهش یافته است اما تعادل تولید و مصرف همچنان ضروری است. اگر همکاری مردم ادامه یابد، برنامه‌های خاموشی خانگی تا پایان ماه و ماه آینده تعدیل خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: شرایط آب‌وهوایی، میزان تولید، تقاضای مصرف در بخش‌های مختلف و کمک مشترکین در مدیریت مصرف می‌تواند میزان خاموشی‌ها را در بخش خانگی و سایر حوزه‌ها کاهش دهد.

وی افزود: با وجود این، همچنان برنامه‌های خاموشی منظم دوساعته (از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ صبح یا حتی تا ۱۲ شب بسته به شرایط شبکه) وجود دارد. تمام سعی ما این است که اگر شرایط شبکه مناسب باشد، کمترین آسیب به مشترکین در بخش‌های مختلف وارد شود و به جریان زندگی، شغل و کسب‌وکارشان کمک کنیم. مردم تا اینجا خیلی کمک کرده‌اند و امیدواریم این مسیر را ادامه دهند.

محدودیت گاز و استفاده از مازوت در نیروگاه منتظری

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان در مورد میزان تولید برق استان گفت: آمار مربوط به یکی دو روز اخیر نشان می‌دهد که در بخش اصفهان چیزی حدود پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات تولید داشته‌ایم (اعم از نیروگاه‌های آبی، خورشیدی و سایر نیروگاه‌ها) و مصرف حدود پنج هزار و ۴۰۰ مگاوات بوده و حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تا یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات از شبکه سراسری دریافت کرده‌ایم.

قاسمی افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش سوخت نیروگاه‌های حرارتی وجود دارد، باید بدانید که ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور سوخت اولشان گاز است و تقریباً ۱۵ تا ۱۶ درصد آن‌ها سوخت دومشان مازوت است. برخی نیز گازوئیل دارند.

وی با اشاره به اینکه دو نیروگاه اصفهان و شهید منتظری سوخت دومشان مازوت است، تصریح کرد: بخش مازوت نیروگاه اصفهان سال‌هاست پلمب شده اما در نیروگاه شهید منتظری با توجه به محدودیت‌های گاز و دستور مدیریت شبکه، در بخشی از واحدها از سوخت دوم برای تأمین ظرفیت تولید استفاده می‌شود.

قاسمی تأکید کرد: این دو سه ماه شبکه شرایط حساسی داشت اما مردم همکاری کردند، امید است این همکاری را ادامه دهند تا ماه آینده میزان خاموشی‌ها و محدودیت‌های تأمین برق در حوزه‌های مختلف به حداقل برسد و همه هموطنان از نعمت برق بهره‌مند شوند.

به گزارش مهر، نیروگاه شهید محمد منتظری واقع در شمال غرب شهر اصفهان دارای هشت واحد ۲۰۰ مگاواتی در مجموع به ظرفیت تولید ۱۶۰۰ مگاوات در ساعت است. این نیروگاه حدود ۵۰ درصد از انرژی برق مورد نیاز استان اصفهان و ۳.۳ درصد برق شبکه سراسری کشور را تامین می‌کند.