به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نماینده تنیس ایران در دور دوم رقابتهای انفرادی مردان مقابل وو ییبینگ از چین در ۲ ست متوالی شکست خورد. علی یزدانی در ست نخست این مسابقه با نتیجه ۶ بر یک مغلوب حریف چینی خود شد و در ست دوم نیز یک بر ۲ عقب بود که بارش شدید باران باعث توقف مسابقه شد. پس از وقفه در برگزاری بازی این دیدار ادامه مسابقه به زمینهای داخل سالن منتقل شد.
یزدانی پس از ازسرگیری مسابقه نتوانست روند بازی را تغییر دهد و ست دوم را نیز با نتیجه ۶ بر یک واگذار کرد تا در نهایت با نتایج مشابه ۶ بر یک مقابل وو ییبینگ شکست بخورد.
مسابقات تنیس امروز به دلیل بارش باران با تأخیرهای طولانی و توقفهای پیاپی همراه بود. دیدار یزدانی نیز ابتدا در زمین روباز آغاز شد و پس از توقف به دلیل بارندگی در داخل سالن به پایان رسید. همچنین بنا بود علی یزدانی و ماندگار فرزامی امروز در میکس بازی کنند اما بارش باران این بازی را به روزهای بعد موکول کرد.
رقابتهای تنیس بازیهای آسیایی ناگویا در شرایطی پیگیری میشود که نفرات برتر و رنکهای مطرح تنیس در این رویداد به میدان رفتهاند.
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