پلاستیک به بیسکوییت تبدیل شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، زباله های پلاستیکی یک خطر زیست محیطی ادامه دار و نگرانی برای سلامت عمومی هستند.دراین میان نیاز تغذیه جمعیت در حال افزایش و همچنین تقاضای احتمالی برای جوامع خارج از زمین در ماه و فراتر از آن چالشی برای فناوری آینده به حساب می آیند.

لاهیرو جایاکودی میکروبیولوژیست دانشگاه ساترن ایلیونیز در آمریکا می گوید: انتظار می رود تقاضای جهانی برای غذا تا ۲۰۵۰ میلادی ۳۵ تا ۵۶ درصد رشد کند و حدود ۳۰ درصد جمعیت جهان در آینده در خطر گرسنگی قرار دارند. به نظر من یک روش برای جلوگیری از این امر استفاده از میکروب ها است.

جایاکودی و همکارانش چند گونه مخمر را به طور ژنتیکی باز برنامه ریزی کردند تا مخلوطی از پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) تجزیه‌شده، ساقه‌های دورریخته‌شده ذرت و سایر مواد آلی را به چیزی تبدیل کنند که نه تنها انسان قادر به هضم آن باشد، بلکه خوشمزه نیز است.

یک شاخه از Saccharomyces cerevisiae طوری دستکاری شد تا عامل طعم دهنده وانیلین را از اسید فرولیک تولید کند. به طور مشابه یک شاخه از Rhodosporidium toruloides طوری مهندسی شد تا اتیلن گلایکول را به عنوان منبع کربن مصرف و بتا کاروتن ( پیش ساز ویتامین آ) را تولید کند.

محققان در مرحله بعد ترکیب مواد دورریز را طوری فراوری کردند که شکلی از آنها تولید شود که میکروب ها به راحتی بتوانند آنها را هضم کنند. آنها با انجام این کار متوجه شدند می توانند خمیری از پروتئین ها و چربی ها بسازند که از لحاظ تئوری خوراکی است.

محققان فقط باید مقدار نشاسته، فیبر و اندکی شیرین کننده اضافه و سپس خوراکی مذکور را به شکل میان وعده های کوچک قالب گیری می کردند. پژوهشگران برای جذاب ترکردن این کار ترکیب را در یک چاپگر سه بعدی ریختند.

هرچند آنها باید برای مصرف کالاهای پخته شده منتظر تاییدیه بمانند اما هیچ دلیلی وجود ندارد بیسکوییت های خوراکی با وجود آنکه از پلیمرهای پلاستیکی غیر خوراکی ساخته شده اند، ایمن نباشند.

جایاکودی در این باره می گوید: ما سعی کردیم فناوری هایی برای بازیافت پلاستیک توسعه دهیم تا محصولات ارزشمندتری بسازیم. ما با خود گفتیم چرا روی تولید غذا تمرکز نکنیم؟ چون پلاستیک و غذا کربن هستند.