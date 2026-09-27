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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

اسلواکی: در جنگ یکی از اعضای ناتو با روسیه شرکت نمی‌کنیم

اسلواکی: در جنگ یکی از اعضای ناتو با روسیه شرکت نمی‌کنیم

نخست‌وزیر اسلواکی اعلام کرد سربازان این کشور در صورتی که یکی از اعضای ناتو موجب آغاز درگیری با روسیه شود، در چنین جنگی مشارکت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی در یک مصاحبه گفت اسلواکی به ماده ۵ پیمان ناتو درباره دفاع جمعی احترام خواهد گذاشت، اما اگر یکی از اعضای این ائتلاف جنگی با روسیه را آغاز کند، این کشور نیروهای خود را اعزام نخواهد کرد.

وی افزود پیروزی در چنین درگیری‌ای با استفاده از سلاح‌های متعارف امکان‌پذیر نخواهد بود.

نخست‌وزیر اسلواکی همچنین گفت: جنگ با روسیه تنها با استفاده از حملات هسته‌ای از سوی هر دو طرف می‌تواند پایان یابد. پس از آن، دیگر کسی به آنچه رخ خواهد داد یا نخواهد داد، اهمیت نخواهد داد. من به‌عنوان نخست‌وزیر، تلاش می‌کنم از این کشور محافظت کنم.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفته بود افزایش بودجه‌های نظامی ناتو به تشدید رقابت تسلیحاتی در جهان منجر می‌شود. پوتین همچنین تأکید کرده است که روسیه قصد انجام اقدام نظامی علیه اروپا را ندارد، زیرا دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

کد مطلب 6960542

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