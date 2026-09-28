شروع خوب پدل ایران در ناگویا با شکست امارات

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم پدل ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر تیم امارات به برتری رسید.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار عملکرد موفقی داشتند و با برتری در دو ست متوالی حریف خود را شکست دادند. ایران ست نخست را در یک رقابت نزدیک با نتیجه ۷ بر ۶ به سود خود پایان داد و در ست دوم نیز با نتیجه ۶ بر سه به برتری رسید.

به این ترتیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور با پیروزی ۲ بر صفر برابر نمایندگان امارات کار خود را در رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کردند.