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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

شروع خوب پدل ایران در ناگویا با شکست امارات

شروع خوب پدل ایران در ناگویا با شکست امارات

تیم پدل ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم امارات گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم پدل ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا برابر تیم امارات به برتری رسید.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار عملکرد موفقی داشتند و با برتری در دو ست متوالی حریف خود را شکست دادند. ایران ست نخست را در یک رقابت نزدیک با نتیجه ۷ بر ۶ به سود خود پایان داد و در ست دوم نیز با نتیجه ۶ بر سه به برتری رسید.

به این ترتیب صبا نجفی و ندا محمدتقی‌پور با پیروزی ۲ بر صفر برابر نمایندگان امارات کار خود را در رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی ناگویا آغاز کردند.

کد مطلب 6961129

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