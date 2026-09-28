تحقیر ترامپ از سوی پزشکیان و تاثیر آن بر آینده جنگ 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در مقاله جدید خود با اشاره رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا؛ نوشت که پیشنهاد ایران شامل توقف اقدامات خصمانه در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌ مدت یک هفته و سپس بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی بین‌المللی بود. این پیشنهاد همچنین شامل اجرای مفادی بود که در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا پس از مذاکرات اسلام‌آباد آمده است که از جمله آنها رفع محاصره همه بنادر ایران، آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران و لغو همه تحریم‌های نفتی علیه ایران است.

عطوان افزود که شاید منطقی‌ترین توضیح برای رد این پیشنهاد از سوی ترامپ، خشم شدید او از «ضربه محکمی» است که رئیس‌جمهور ایران به او وارد کرد. پزشکیان پیشنهاد برگزاری دیداری در سطح سران را که می‌توانست به توافقی برای توقف جنگ بینجامد، نپذیرفت. چنین دیداری می‌توانست ترامپ را در جایگاه «مرد صلح» قرار دهد، بخشی از محبوبیت رو به افولش را بازگرداند و به نجات حزب جمهوری‌خواه از شکست و حفظ اکثریت آن در هر دو مجلس کنگره، سنا و نمایندگان، کمک کند.

ترامپ به این دیدار و ملاقات با رئیس‌جمهور ایران امید بسته بود و همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد پزشکیان گذاشته بود. هدف این بود که این دیدار به نردبانی برای پایین‌آمدن از موضع سخت ترامپ درباره جنگ در ایران تبدیل شود؛ جنگی که دولت او به‌ دلیل ناکامی در دستیابی به اهدافش، از جمله تغییر نظام و نابودی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، قطعاً در آن شکست خورده است.

عطوان با اشاره به تاثیرات روند فعلی بر نتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا نوشت که عدم توافق برای پایان جنگ، یا تعیین تکلیف نظامی و پیروزی، به تداوم افت محبوبیت او و در نتیجه شکست در انتخابات می‌انجامد و این روند شاید حتی برکناری او از قدرت و محاکمه‌اش به اتهام‌های گوناگون سیاسی و اخلاقی را در پی داشته باشد.

وی افزود که توافق صلح به معنای دادن امتیاز به ایران و پذیرش بیشتر یا همه شروط آن است. مهم‌ترین این شروط، تقویت نظام پس از ناکامی در سرنگونی آن با نیروی نظامی و به‌ رسمیت‌ شناختن کنترل و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است؛ تنگه‌ای که ترامپ نقشه‌هایش را در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، منتشر کرده و نام «خلیج ترامپ» را بر آن گذاشته است.

این تحلیلگر فلسطینی می افزاید که به‌ نظر می‌رسد احتمال دستیابی به توافق برای پایان جنگ ایران رو به کاهش است و گزینه نظامی در حال تقویت‌ شدن است. احتمال دارد ترامپ در هفته‌های آینده به این گزینه متوسل شود، چون آن را تنها گزینه باقی‌مانده برای خود می‌بیند. اما این گزینه پرخطر است و نتیجه‌اش تضمین‌شده نیست؛ به‌ویژه با توجه به اینکه طی هفت ماه استفاده از آن، پیامدهای کاملاً معکوسی به‌ دنبال داشته و باعث مقاومت ایران، تقویت نظام این کشور، حفظ برنامه هسته‌ای و تداوم و توسعه توان موشکی و پهپادی آن ده است.

این مقاله تصریح کرد که حاکمیت ایران به این جمع‌بندی رسیده که احتمال روی‌آوردن دوباره ترامپ به گزینه نظامی بیشتر است. ازاین‌رو، سطح آمادگی‌های خود را افزایش داده و تهدید کرده است که دامنه جغرافیایی جنگ را گسترش خواهد داد؛ یعنی ناوهای هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا را نه‌ فقط در دریای عرب و دریای سرخ، بلکه در اقیانوس هند نیز هدف قرار خواهد داد. همچنین ممکن است تهران همه خطوط قرمزی را که از آغاز جنگ رعایت کرده، پشت سر بگذارد.

عطوان در پایان مقاله خود تصریح کرد: امتناع مسعود پزشکیان از دیدار با ترامپ و تحقیر او در برابر جهانیان، ممکن است نقطه عطفی در جنگ علیه ایران باشد؛ اقدامی تحریک‌آمیز که به‌ دقت از سوی نهاد حاکم بر ایران طراحی شده و نشان‌دهنده دوراندیشی و مدیریت «زیرکانه» و بلندمدت جنگ در سه عرصه نظامی، سیاسی و اقتصادی است.