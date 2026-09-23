به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با ورود موج ناپایدار به جو استان از فردا، شرایط برای افزایش ابر و بارشهای پراکنده در برخی نواحی شمالی و شرقی آذربایجانشرقی فراهم میشود.
وی افزود: این وضعیت جوی تا روز شنبه ادامه خواهد داشت و در این مدت احتمال وقوع رعدوبرق، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روانآب و وزش باد گاهی نسبتاً شدید وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجانشرقی ادامه داد: از اواسط هفته آینده نیز سامانه بارشی نسبتاً فعالی وارد جو استان میشود که موجب ناپایداری جوی در نیمه شمالی و شرقی استان خواهد شد.
وی گفت: شهرستانهای سراب، میانه، اهر و کلیبر از جمله مناطقی هستند که تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.
تأثیر النینو در آذربایجانشرقی بزرگنمایی شده است
امیدفر با اشاره به مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره تأثیر پدیده النینو بر وضعیت جوی آذربایجانشرقی اظهار کرد: در خصوص تأثیر این پدیده در استان بزرگنماییهایی صورت گرفته است.
وی افزود: با این حال، تأثیر مثبت النینو بر بارشهای استان از اواسط مهر تا اواسط آذرماه آغاز میشود و میتواند موجب افزایش بارشها نسبت به نرمال شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجانشرقی همچنین از کاهش نسبی دمای هوا از روز جمعه خبر داد و گفت: دمای هوا در استان از این روز روند کاهشی خواهد داشت.
ورزقان خنکترین و جلفا گرمترین شهر استان
امیدفر با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ورزقان با دمای هفت درجه سانتیگراد خنکترین و جلفا با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین شهر آذربایجانشرقی بودند.
وی ادامه داد: دمای تبریز نیز در خنکترین زمان به ۱۶ درجه و در گرمترین زمان به ۳۱ درجه سانتیگراد رسید.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: دمای فعلی تبریز در ساعت ۹:۱۵، ۱۹ درجه سانتیگراد گزارش شده که نسبت به زمان مشابه روز گذشته، دو درجه افزایش یافته است.
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