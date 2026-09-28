مدیرکل حوزه گیلان: طلبگی یک شیوه زیست معنوی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدامین نقدی عصر دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه حضرت ولیعصر (عج) آستارا، با تبریک آغاز سال تحصیلی به طلاب و اساتید اظهار کرد: طلبگی مسیر بسیار باعظمت و شریفی است و کسانی که این مسیر را انتخاب کرده‌اند باید قدر این توفیق الهی را بدانند و در این راه ثابت‌قدم باشند.

وی با اشاره به جایگاه خدمت به امام زمان (عج) افزود: هر میزان که در مسیر خدمتگزاری به امام زمان (عج) تلاش کنیم، به همان میزان ان‌شاءالله در روز قیامت از فیض و عنایت اهل‌بیت علیهم‌السلام بهره‌مند خواهیم شد.

مدیرکل حوزه علمیه استان گیلان خطاب به طلاب پایه‌های ابتدایی حوزه‌های علمیه گفت: شما مسیر بسیار ارزشمندی را آغاز کرده‌اید، اما در عین حال مسئولیت سنگینی نیز بر دوش شما قرار دارد.

وی ادامه داد: بنا است از همین حوزه‌های علمیه و از همین حجره‌ها انسان‌هایی در تراز شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، آیت‌الله العظمی بهجت، امام خمینی، مقام معظم رهبری، علامه طباطبایی و دیگر بزرگان و مفاخر جهان اسلام تربیت شوند؛ بزرگانی که در طول تاریخ به ایران و اسلام خدمت کرده‌اند.

نقدی با بیان اینکه انتخاب مسیر طلبگی توفیقی الهی است، تصریح کرد: باید قدر این توفیق را بدانیم، ثابت‌قدم باشیم، با برنامه حرکت کنیم و درس و تحصیل خود را با جدیت ادامه دهیم. ما نیز وظیفه داریم در کنار طلاب باشیم، به آنان کمک کنیم و برای رشد و تعالی آنان تلاش کنیم.

وی با اشاره به جایگاه حوزه علمیه آستارا گفت: حوزه علمیه شهرستان آستارا از حوزه‌های پرافتخار استان گیلان است و در سطح ملی نیز جایگاه قابل توجهی دارد و ما به این حوزه افتخار می‌کنیم.

مدیرکل حوزه علمیه استان گیلان با تأکید بر اینکه «طلبگی شغل نیست»، اظهار کرد: خواهش من از طلاب این است که به طلبگی به چشم یک شغل نگاه نکنند؛ طلبگی یک سبک زندگی است. شما در میان سبک‌های مختلف زندگی، سبک زندگی طلبگی را انتخاب کرده‌اید و این سبک زندگی ویژگی‌ها و الزامات خاص خود را دارد.

وی افزود: کسانی که این سبک زندگی را انتخاب می‌کنند، در هر شأن و جایگاهی که قرار بگیرند و حتی اگر در آینده مسئولیت‌ها و مشاغل مختلفی داشته باشند، نباید سبک زندگی طلبگی را فراموش کنند. تجربه نشان داده است برخی افرادی که از این سبک زندگی فاصله گرفته‌اند، بعدها خودشان اذعان کرده‌اند که از این فاصله گرفتن پشیمان شده‌اند و آرزو داشته‌اند به همان دوران بازگردند.

نقدی با اشاره به جایگاه علما در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: در روایات آمده است که با وفات یک عالم، شیطان بسیار خوشحال می‌شود و از این منظر می‌توان گفت با ورود یک انسان به حوزه علمیه و قرار گرفتن او در مسیر فراگیری علوم دینی، شیطان به شدت ناراحت می‌شود.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع و بزرگداشت علما گفت: حضور مردم از نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور در مراسم تشییع و بزرگداشت علما، نشان‌دهنده جایگاه و اثرگذاری عالمان دینی در جامعه است.

مدیر کل حوزه علمیه گیلان ادامه داد: امروز نیز مسئولان و مردم آستارا برای احترام به شما طلاب و جایگاه حوزه علمیه در این مراسم حضور پیدا کرده‌اند و این نشان می‌دهد که مسیر طلبگی، مسیری مقدس و ارزشمند است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه طلاب به تهدیدهای اخلاقی و معنوی گفت: وقتی انسان با نیت یادگیری علوم دینی و قرآن وارد حوزه علمیه می‌شود، به یقین شیطان غضبناک می‌شود و باید بدانیم که شیطان در کمین است؛ بنابراین نباید از مراقبت و خودسازی غافل شویم.

نقدی با اشاره به بیانیه «حوزه پیشرو و جامعه‌پرداز» گفت: حوزه‌های علمیه دارای رسالت‌های مهمی هستند که می‌توان آنها را در سه محور اصلی خلاصه کرد؛ علم، تهذیب و اخلاق، و رسالت اجتماعی و خدمت به جامعه.

وی افزود: حوزه علمیه آستارا در هر سه عرصه فعال و پویاست و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، از حوزه‌های ممتاز محسوب می‌شود.

مدیر کل حوزه علمیه گیلان با تأکید بر اهمیت رسالت اجتماعی روحانیت اظهار کرد: عالم دین تنها با فراگیری علم و آراسته شدن به اخلاق و تهذیب، رسالت خود را به پایان نمی‌رساند، بلکه باید نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز آگاه باشد و ارتباطی تنگاتنگ با جامعه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: این جامعه گاهی در سطح شهرستان، گاهی در سطح استان و کشور و گاهی در سطح جامعه بین‌المللی است و روحانیت در همه این عرصه‌ها حرف برای گفتن و وظیفه برای انجام دادن دارد.

نقدی با اشاره به نقش روحانیت در شکل‌گیری و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام اسلامی خاستگاهش حوزه‌های علمیه بوده و روحانیت با افتخار در پیشاپیش این حرکت قرار داشته است.

وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز اظهار کرد: بر اساس آمار بنیاد شهید، با توجه به نسبت جمعیتی، تعداد شهدای جامعه روحانیت در دوران دفاع مقدس چند برابر شهدای اقشار دیگر بوده است و این موضوع یکی از افتخارات جامعه روحانیت محسوب می‌شود.

مدیرکل حوزه علمیه استان گیلان در پایان بر ضرورت بهره‌گیری طلاب از فرصت دوران تحصیل، تقویت بنیه علمی و اخلاقی و توجه همزمان به مسئولیت‌های اجتماعی تأکید کرد.

گفتنی است؛ حوزه علمیه حضرت ولی‌عصر(عج) آستارا بر اساس چهار محور اصلی آموزش، پژوهش، تبلیغ و تهذیب فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند و به گفته مسئولان این مرکز، امروز به مرحله‌ای رسیده که صد درصد طلاب آن بومی شهرستان آستارا هستند.

در حال حاضر حدود سی طلبه برادر در این مدرسه مشغول تحصیل‌اند و با تلاش اساتید، حوزه علمیه خواهران نیز در مجاورت این مرکز تأسیس شده و نزدیک به پنجاه طلبه خواهر در آن به فراگیری علوم دینی اشتغال دارند.

بر اساس ارزیابی‌های رسمی، حوزه علمیه آستارا در محور آموزشی رتبه نخست استان گیلان را کسب کرده و در سایر محورهای پژوهش، تبلیغ و تحصیل نیز در شمار حوزه‌های فعال و برتر استان قرار دارد.