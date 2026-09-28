به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست فیلمهای راهیافته به بخش بینالملل چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در پنج بخش «هوش مصنوعی»، «پویانمایی»، «مستند»، «تجربی» و «داستانی» به انتخاب مصطفی احمدی، مجتبا اسماعیلزاده، سیدمحسن پورمحسنی شکیب، حمید حسینی،حسن حکمتروش، هادی رضایتی، دینا رضایی، روناک رنجی، مهری رحیمزاده، زهره زمانی، سیامک سلیمانی، فرید طهماسبی، نیما عباسپور، فرهاد غلامی و عطا مجابی معرفی شدند.
اسامی به شرح زیر اعلام شد:
بخش داستانی
«همراه با باد» / اینس لِهیر / مراکش
«کلارا پشت فرمان» / سارا دو فوسه / بلژیک
«سیب نمیافتد» / دین وی / چین
«کلپتومانیا» / جینگکای کو / چین
«فصل طاعون» / گابریلا کالواچه / اکوادور، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا
«سکوت روی آنتن» / آندری هارینگ / اتریش
« هیچکس پارس نمیکند» / جولیا کُلدول سرا / اسپانیا
«طبیعت و شعر» / یاسنا سافیچ / کرواسی
« آزمون امنیت» / تریستان لوم و بنژامن شِوالیه / فرانسه
« راهها» / رِکا آلماشی / مجارستان
«کِرم» / تام نوکس / استرالیا
«وقتی ببر میغرد» / لام کان-ژائو / چین، مالزی و سوئیس
«محو شده از روی نقشه» / ماریج رِکا / اندونزی
«از شش به پنج» / اِرلیسه بقیری / کوزوو
«عادات پنگوئن» / یاکوب پوتِراوا / لهستان
«شاید در ماه مارس» / میکل بیورن کِلِرت / دانمارک
«علی» / عدنان الراجب / بنگلادش و فیلیپین
«سرمازدگی تابنده» / هانا شیرِبیک / فیلیپین و ایالات متحده آمریکا
«خورشید افتاد و غلتید» / الکساندرا سوکولوفسکایا / فدراسیون روسیه
«بعدران» / سماح القاضی / لبنان
«نیروهای غریب» / سانتیاگو شَریِر / آرژانتین
« زیر برف زندگی میکند» / ایگور اسمولا / سنگاپور و آذربایجان
«زیزو» / خالد مویت / مصر، فرانسه و قطر
«آخرین برداشت» / نونو میراندا / کیپ ورد و پرتغال
«طعم آب» / آیان پریار / نپال
«قصهای محو برای بودن» / تانگ مینگ شوآنگ / چین
«عنوان را خیال کن» / کلودیا فورتونیاک / لهستان
بخش پویانمایی
«همچنان در حرکت» / رُیتینگ جی / کانادا
«درِ کاذب» / اکتاویا دِریبوفسکا / لهستان
«برادرم، برادرم» / عبدالرحمن دِنِوار و سعد دِنِوار / مصر
اتل، متل، توتوله!» / آندریا شِلِسووا / سلواکی
«دریاچه مِسِیانا» / دیهگو مایا / برزیل
«با نانها و نوارها در ماشین» / کیانا نقشینه / آلمان
«زوال» / خوان کامیلو گونزالس / کلمبیا
«شاید آبی» / چیان ژو / چین
«رویای بنجامین کوچولو» / رودولفو پینوتی / برزیل
بخش مستند
«پیراشکیهای پفکی» / کلودیا ماتئو / اسپانیا
«راه طولانی تا چراگاه» / ایلگیز-شرنییاز تورسونبک اوئولو / قرقیزستان
«کوکی، بدرود» / کوئنتون میلر / هلند
«تاماشی» / آشیما شیرایشی و جس ایکس. اسنو / چین، فرانسه و آمریکا
«گلابی وحشی» / گرگور بوژیچ / اسلونی
«و طوفان خواب اسبها را دید» / کورالی هینا گوردون / کوبا، فرانسه و پلینزی فرانسه
«ما حیوان هستیم» / لورنزو پالوتا / ایتالیا
«فضانورد فراموششده» / الهام احساس / افغانستان
«خیابان ساویر، عصر یکشنبه» / بیل موریسون / آمریکا
بخش تجربی
«XYZ» / الکساندر آلاگوآ / لوکزامبورگ و پرتغال
«استراحت» / ریوتارو میاجیما / ژاپن
«واسازی» / ندا ایوانوویچ / اسلونی
« کانال تاریک» / ژی یو / چین
«مِریموندی» / نیلز عطاالله / شیلی
بخش هوش مصنوعی
«انتخاب مکانیکی» / ژول بلاشیر / فرانسه
«در سوی دیگر» / کیو لیام / چین
«ظهور» / هییون چوی / کره جنوبی
«بزن بریم بازی!» / دایو / چین
«چکه» / الکس نقوی و عزرا لی / آمریکا
«ویرانشهر ۲۰۴۶» / مین یانگ جونگ / کره جنوبی
«هام: راز آردبروخمور» / اولاف تارانچوسکی / آلمان
«پالتو» / ملیک چلیک / ترکیه
«حشره» / سانگوک آن، جهریونگ بک و مینسو کیم / کره جنوبی
«استندآپ کمدی» / رونگهائو وانگ و مینهوا لی / چین
«روزی روزگاری در رود دنیپر» / یی وانگ / چین
«اولگای مقدس» / لوئیجی میلارد و والنتینا ناتارلی / ایتالیا
«باران طولانی» / جیاله وانگ / چین
«رؤیا درون رؤیا» / یاو ژو / چین
«بازگشت به خانه» / هنری چائو / چین
«جَزر» / رافال کیجاس / لهستان
«آخرین رؤیا» / تاکشی کوشیدا / ژاپن
«داستان یک دلار» / کیو شنگ / چین
«۱۸۹۵ »/ سروش البخشی نائینی / ایران
«ملودی زیر آوار» / مهدی امینی و ابوالفضل امینی / ایران
«لویاتان» / محمدامین طرقی / ایران
«ماهیها گریه نمیکنند» / فرشاد فرهنگ / ایران
«یک نفر» / روزبه شمشیری و حسین معماریان / ایران
« بستنی شور» / مهدی جعفری / ایران
«بای بای» / محمدرضا عبدالملکی / ایران
«ماهی قرمز» / تییام یابنده / ایران
«روایت بدنهای معمولی» / سعید طاهری راد / ایران
«کتابخانه آیندهها» / تورج هیبتی / ایران
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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