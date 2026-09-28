به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست فیلم‌های راه‌یافته به بخش بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پنج بخش «هوش مصنوعی»، «پویانمایی»، «مستند»، «تجربی» و «داستانی» به انتخاب مصطفی احمدی، مجتبا اسماعیل‌زاده، سیدمحسن پورمحسنی شکیب، حمید حسینی،حسن حکمت‌روش، هادی رضایتی، دینا رضایی، روناک رنجی، مهری رحیم‌زاده، زهره زمانی، سیامک سلیمانی، فرید طهماسبی، نیما عباسپور، فرهاد غلامی و عطا مجابی معرفی شدند.

اسامی به شرح زیر اعلام شد:

بخش داستانی

«همراه با باد» / اینس لِهیر / مراکش

«کلارا پشت فرمان» / سارا دو فوسه / بلژیک

«سیب نمی‌افتد» / دین وی / چین

«کلپتومانیا» / جینگ‌کای کو / چین

«فصل طاعون» / گابریلا کالواچه / اکوادور، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا

«سکوت روی آنتن» / آندری هارینگ / اتریش

« هیچ‌کس پارس نمی‌کند» / جولیا کُلدول سرا / اسپانیا

«طبیعت و شعر» / یاسنا سافیچ / کرواسی

« آزمون امنیت» / تریستان لوم و بنژامن شِوالیه / فرانسه

« راه‌ها» / رِکا آلماشی / مجارستان

«کِرم» / تام نوکس / استرالیا

«وقتی ببر می‌غرد» / لام کان-ژائو / چین، مالزی و سوئیس

«محو شده از روی نقشه» / ماریج رِکا / اندونزی

«از شش به پنج» / اِرلیسه بقیری / کوزوو

«عادات پنگوئن» / یاکوب پوتِراوا / لهستان

«شاید در ماه مارس» / میکل بیورن کِلِرت / دانمارک

«علی» / عدنان الراجب / بنگلادش و فیلیپین

«سرمازدگی تابنده» / هانا شیرِبیک / فیلیپین و ایالات متحده آمریکا

«خورشید افتاد و غلتید» / الکساندرا سوکولوفسکایا / فدراسیون روسیه

«بعدران» / سماح القاضی / لبنان

«نیروهای غریب» / سانتیاگو شَریِر / آرژانتین

« زیر برف زندگی می‌کند» / ایگور اسمولا / سنگاپور و آذربایجان

«زیزو» / خالد مویت / مصر، فرانسه و قطر

«آخرین برداشت» / نونو میراندا / کیپ ورد و پرتغال

«طعم آب» / آیان پریار / نپال

«قصه‌ای محو برای بودن» / تانگ مینگ شوآنگ / چین

«عنوان را خیال کن» / کلودیا فورتونیاک / لهستان



بخش پویانمایی

«همچنان در حرکت» / رُی‌تینگ جی / کانادا

«درِ کاذب» / اکتاویا دِریبوفسکا / لهستان

«برادرم، برادرم» / عبدالرحمن دِنِوار و سعد دِنِوار / مصر

اتل، متل، توتوله!» / آندریا شِلِسووا / سلواکی

«دریاچه مِسِیانا» / دیه‌گو مایا / برزیل

«با نان‌ها و نوارها در ماشین» / کیانا نقشینه / آلمان

«زوال» / خوان کامیلو گونزالس / کلمبیا

«شاید آبی» / چیان ژو / چین

«رویای بنجامین کوچولو» / رودولفو پینوتی / برزیل

بخش مستند

«پیراشکی‌های پفکی» / کلودیا ماتئو / اسپانیا

«راه طولانی تا چراگاه» / ایلگیز-شرنییاز تورسون‌بک اوئولو / قرقیزستان

«کوکی، بدرود» / کوئنتون میلر / هلند

«تاماشی» / آشیما شیرایشی و جس ایکس. اسنو / چین، فرانسه و آمریکا

«گلابی وحشی» / گرگور بوژیچ / اسلونی

«و طوفان خواب اسب‌ها را دید» / کورالی هینا گوردون / کوبا، فرانسه و پلی‌نزی فرانسه

«ما حیوان هستیم» / لورنزو پالوتا / ایتالیا

«فضانورد فراموش‌شده» / الهام احساس / افغانستان

«خیابان ساویر، عصر یکشنبه» / بیل موریسون / آمریکا



بخش تجربی

«XYZ» / الکساندر آلاگوآ / لوکزامبورگ و پرتغال

«استراحت» / ریوتارو میاجیما / ژاپن

«واسازی» / ندا ایوانوویچ / اسلونی

« کانال تاریک» / ژی یو / چین

«مِری‌موندی» / نیلز عطاالله / شیلی



بخش هوش مصنوعی

«انتخاب مکانیکی» / ژول بلاشیر / فرانسه

«در سوی دیگر» / کیو لیام / چین

«ظهور» / هییون چوی / کره جنوبی

«بزن بریم بازی!» / دایو / چین

«چکه» / الکس نقوی و عزرا لی / آمریکا

«ویرانشهر ۲۰۴۶» / مین یانگ جونگ / کره جنوبی

«هام: راز آردبروخ‌مور» / اولاف تارانچوسکی / آلمان

«پالتو» / ملیک چلیک / ترکیه

«حشره» / سانگ‌وک آن، جه‌ریونگ بک و مین‌سو کیم / کره جنوبی

«استندآپ کمدی» / رونگهائو وانگ و مینهوا لی / چین

«روزی روزگاری در رود دنیپر» / یی وانگ / چین

«اولگای مقدس» / لوئیجی میلارد و والنتینا ناتارلی / ایتالیا

«باران طولانی» / جیاله وانگ / چین

«رؤیا درون رؤیا» / یاو ژو / چین

«بازگشت به خانه» / هنری چائو / چین

«جَزر» / رافال کیجاس / لهستان

«آخرین رؤیا» / تاکشی کوشیدا / ژاپن

«داستان یک دلار» / کیو شنگ / چین

«۱۸۹۵ »/ سروش البخشی نائینی / ایران

«ملودی زیر آوار» / مهدی امینی و ابوالفضل امینی / ایران

«لویاتان» / محمدامین طرقی / ایران

«ماهی‌ها گریه نمی‌کنند» / فرشاد فرهنگ / ایران

«یک نفر» / روزبه شمشیری و حسین معماریان / ایران

« بستنی شور» / مهدی جعفری / ایران

«بای بای» / محمدرضا عبدالملکی / ایران

«ماهی قرمز» / تی‌یام یابنده / ایران

«روایت بدن‌های معمولی» / سعید طاهری راد / ایران

«کتابخانه آینده‌ها» / تورج هیبتی / ایران

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.