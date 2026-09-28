به گزارش خبرنگار مهر، مهندس فتح‌خانی بعد از ظهر دوشنبه در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی شهرستان آوج، از جمله استخر دانش‌آموزی آوج، در جریان آخرین وضعیت این طرح‌ها و موانع موجود قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، به‌ویژه در حوزه ورزش که ارتباط مستقیمی با نشاط اجتماعی و نیازهای جوانان شهرستان دارد، از اولویت‌های اصلی فرمانداری در سال جاری است.

فرماندار آوج با بررسی وضعیت فنی و اعتباری پروژه استخر دانش‌آموزی آوج، بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری از این طرح تأکید کرد.

وی همچنین رعایت استانداردهای ایمنی و فنی را در تکمیل این پروژه ضروری دانست و افزود: تأمین رفاه شهروندان و ارتقای سرانه ورزشی شهرستان آوج نیازمند پیگیری مستمر و رفع موانع موجود است.

فتح‌خانی خاطرنشان کرد: هدف دولت چهاردهم این است که با تخصیص اعتبارات لازم و نظارت دقیق، گره‌های موجود در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باز شود و این اماکن هرچه سریع‌تر به چرخه خدمت‌رسانی به مردم بازگردند.

