اجرای ۷۶ پروژه تأسیسات گردشگری در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی در نشست خبری این اداره که به مناسبت روز گردشگری پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی، تبیین جایگاه گردشگری در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ و تبدیل قزوین از یک «معبر» به یک «مقصد» گردشگری است.

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان بیان کرد: قزوین از جاذبه‌های طبیعی، مذهبی، تاریخی، میراثی، خوراک و صنایع‌دستی برخوردار است و از نظر ظرفیت گردشگری کمبودی ندارد، اما نبود زیرساخت‌های کافی، ضعف در هم‌افزایی دستگاه‌ها و برخی کاستی‌ها در میزبانی از گردشگران، از موانع اصلی تبدیل استان به یک مقصد گردشگری است.

وی تسهیل سرمایه‌گذاری را یکی از اولویت‌های این مجموعه دانست و افزود: سرمایه‌گذار نباید اداره‌کل را مانع فعالیت خود بداند، بلکه باید این مجموعه را همراه خود ببیند. وظیفه اداره‌کل نیز هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری و رفع موانع، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی است.

این مسئول از صدور ۱۴۹ موافقت اصولی تأسیسات گردشگری در دولت چهاردهم با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۵ همت خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲۴ مورد به مرحله صدور مجوز ایجاد تأسیسات رسیده است. همچنین ۱۱ موافقت اصولی بی‌نام بر اساس بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری و ۴۵ فرصت سرمایه‌گذاری جدید شناسایی شده است.

وی مطرح کرد: در حال حاضر نیز ۷۶ پروژه تأسیسات گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۵ همت در استان در حال اجراست؛ با این حال، این میزان برای تبدیل قزوین به مقصد گردشگری کافی نیست.

مهدوی تهیه یک بسته منسجم گردشگری را از دیگر برنامه‌های اداره‌کل عنوان کرد: باید مجموعه‌ای از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، خوراک و صنایع‌دستی استان در قالب یک بسته مشخص به گردشگر ارائه شود تا گردشگر پس از ورود به قزوین، برنامه و خدمات مشخصی پیش رو داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین همچنین بر اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه گردشگری و برندسازی تأکید کرد و گفت: نقد منصفانه و سازنده برای پیشرفت ضروری است، اما بهتر است نقدها همراه با پیشنهاد و راهکار باشند. رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های استان، شکل‌دهی به برند گردشگری قزوین و انتقال این ظرفیت‌ها به جامعه هدف نقش اساسی دارند.

وی مشارکت جامعه محلی را نیز یکی از عوامل مهم موفقیت پرونده‌های ثبت جهانی دانست و اظهار کرد: تجربه ثبت جهانی الموت نشان داد که همراهی مردم و جامعه محلی تا چه اندازه اهمیت دارد. پرونده‌هایی مانند مسجد جامع و مسجدالنبی نیز بدون همراهی جامعه محلی نمی‌توانند مسیر موفقیت را طی کنند. ثبت جهانی حاصل یک پرونده اداری ساده نیست، بلکه نتیجه سال‌ها پژوهش، مطالعه و همکاری متخصصان و جامعه محلی است.

این مسئول با اشاره به ثبت جهانی قلعه‌های الموت گفت: این ثبت، فرصت کم‌نظیری برای معرفی نام قزوین در سطح جهانی ایجاد کرده و نباید اجازه داد این فرصت تنها به الموت محدود شود. ظرفیت‌های دیگری مانند پروژه‌های میراثی و تاریخی در شهرستان‌های مختلف استان نیز باید به تدریج معرفی و برای ثبت جهانی آنها اقدام شود.

دریاچه اوان؛ محور مهم برنامه‌های آینده

این مسئول از دریاچه اوان به‌عنوان یکی از محورهای مهم برنامه‌های آینده نام برد و گفت: مطالعات این منطقه آغاز شده و با همکاری دستگاه‌های مختلف، بخشی از موانع زیست‌محیطی و اجرایی برطرف شده است و تلاش می‌شود این طرح به‌زودی وارد مرحله اجرا شود.

وی ادامه داد: قلعه سمیران و امامزاده قاسم نیز در برنامه‌های توسعه گردشگری قرار دارند و مرمت‌های اولیه آنها آغاز شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری این مناطق در حال بررسی است. در آوج نیز برج‌های خرقان و غار قلعه‌کرد از ظرفیت‌های مهم گردشگری هستند که برای توسعه زیرساخت آنها اقداماتی انجام شده است.

این مسئول تأکید کرد: غار قلعه‌کرد به دلیل کشف بقایای دندان انسان نئاندرتال در کاوش‌های سال‌های اخیر، ظرفیت ویژه‌ای برای گردشگری تاریخی و طبیعی دارد و مطالعات و کاوش‌های این غار ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود در یک تا دو سال آینده امکان آماده‌سازی آن برای بازدید عمومی فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد مجتمع‌های گردشگری و خدمات رفاهی در مسیر جاذبه‌های گردشگری تأکید کرد و گفت: برای جذب گردشگر باید خدمات اقامتی، رفاهی و استراحتگاهی در مسیر جاذبه‌ها فراهم شود و این حوزه می‌تواند فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

وی تأکید کرد: معرفی این پروژه‌ها و ظرفیت‌ها باید با همکاری رسانه‌ها انجام شود تا علاوه بر اطلاع‌رسانی درباره اقدامات اداره‌کل، زمینه شناخت بیشتر مردم و گردشگران از ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف قزوین فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با اشاره به اولویت‌بندی پروژه‌های مرمتی اظهار کرد: در تعیین اولویت پروژه‌ها، صرفاً شاخص بودن یک اثر ملاک نیست، بلکه موضوع «اضطرار مرمتی» اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی بناها ممکن است از نظر تاریخی بسیار ارزشمند باشند، اما به دلیل شرایط موجود، نیازمند اقدامات فوری برای رفع خطر و جلوگیری از آسیب هستند. ازاین‌رو، این اداره‌کل موظف است از بناهای تاریخی در معرض خطر، به‌ویژه آثاری که در اختیار یا مالکیت دولت قرار دارند، حفاظت و اقدامات لازم برای رفع خطر را انجام دهد.

وی افزود: در شش ماه گذشته نیز اقدامات مرمتی متعددی در استان انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد. مرمت بخش‌هایی از مسجد جامع، حسینیه امیر با مشارکت بخش خصوصی، برخی بناهای مرتبط با امامزاده‌ها و همچنین بخش‌هایی از دولتخانه صفوی در دستور کار قرار داشته و در حال اجراست. در بازار و کاروانسرا نیز عملیات مرمتی و تأسیسات مورد نیاز انجام شده و برخی مراحل اجرایی پروژه‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین بخشی از تأسیسات برج‌های خرقان در سال جاری اجرا شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به اعتبارات پروژه‌های جدید گفت: اعتبارات سال جدید هنوز به‌صورت قطعی نهایی نشده، اما برآورد اولیه برای اجرای پروژه‌های جدید، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان است که پس از نهایی شدن، جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان رشد گردشگران استان اظهار کرد: مقایسه آمار گردشگران امسال با سال گذشته باید با در نظر گرفتن شرایط متفاوت کشور انجام شود و مقایسه مستقیم این دو دوره چندان دقیق نیست. با این حال، در مجموع شاهد رشد قابل‌توجه گردشگران بوده‌ایم و به‌طور میانگین می‌توان از افزایش حدود دو برابری نسبت به سال گذشته سخن گفت؛ در برخی جاذبه‌ها و مناطق استان نیز رشد سه‌برابری ثبت شده است.

کاهش ۲۰ درصدی ضریب اشغال مراکز اقامتی

وی ادامه داد: در فروردین‌ماه، به دلیل شرایط خاص کشور، میزان ورود گردشگر به استان به‌شدت کاهش یافت و ضریب اشغال مراکز اقامتی نیز به حدود ۲۰ درصد رسید، اما طی شش ماه گذشته این شاخص به حدود دو و نیم تا سه برابر افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده بازگشت تدریجی رونق به بخش گردشگری استان است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره حفاظت از آثار تاریخی در برابر ساخت‌وسازها و طرح‌های توسعه‌ای گفت: اقدامات پیشگیرانه در این زمینه از قبل در دستور کار قرار گرفته و سازوکارهایی برای رصد پروژه‌هایی که ممکن است بدون اطلاع و خارج از ضوابط اجرا شوند، پیش‌بینی شده است. با توجه به قدمت و اهمیت تاریخی استان، ضوابط میراث فرهنگی در طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه همکاری لازم را دارند.

وی افزود: مواردی که برخلاف ضوابط و مقررات اجرا شده باشد، از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد. برخورد قانونی با تخلفات علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی، با هدف پیشگیری از تکرار چنین مواردی و ایجاد بازدارندگی برای آینده انجام می‌شود. اداره‌کل میراث فرهنگی نیز همچنان روند نظارت، پایش و بررسی پروژه‌ها را ادامه خواهد داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.

وی در پایان بر ضرورت فرهنگ‌سازی و همراهی رسانه‌ها در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: حفاظت از آثار تاریخی تنها با اقدامات اداری و نظارتی محقق نمی‌شود و افزایش آگاهی عمومی و همراهی رسانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از آسیب به میراث فرهنگی و تقویت مسئولیت اجتماعی در این حوزه داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین از آغاز مقدمات طرح جامع گردشگری استان نیز خبر داد و افزود: پروپوزال این طرح تهیه شده و به‌زودی مشاور آن انتخاب خواهد شد. این طرح می‌تواند به‌عنوان سند راهنمای سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های دولتی، مسیر توسعه گردشگری استان در سال‌های آینده را مشخص کند. همچنین برنامه جامع بازاریابی و تبلیغات گردشگری استان نیز آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این برنامه‌ها در بازه یک تا دو سال آینده به نتیجه برسند.

وی با اشاره به ظرفیت رویدادهای گردشگری استان گفت: ۲۸ رویداد قزوین در فهرست ملی رویدادهای کشور ثبت شده است که می‌تواند به جذب گردشگر کمک کند. امسال جشنواره‌های انگور، پسته و برای نخستین‌بار گردو با پوشش رسانه‌ای گسترده‌تری همراه شدند و برخی اخبار آنها در سطح ملی نیز بازتاب یافت.

مهدوی همچنین صفه زاغه و تپه قبرستان سگزآباد را از پروژه‌های مهم یک سال آینده برشمرد و گفت: این پروژه‌ها با همکاری دانشگاه تهران دنبال می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه استان در گردشگری خارجی اشاره کرد و گفت: قزوین در ارزیابی گردشگری خارجی رتبه دوم کشور را کسب کرده است. این ارزیابی تنها بر مبنای تعداد گردشگران خارجی نبوده و شاخص‌هایی همچون برگزاری دوره‌های توانمندسازی راهنمایان گردشگری، آمادگی برای میزبانی و راهبری گردشگران خارجی، تشکیل میزهای اقتصادی و همکاری با حوزه روابط بین‌الملل نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تبدیل قزوین به مقصد گردشگری نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی، رسانه‌ها، جامعه محلی و تمامی فعالان این حوزه است و هدف نهایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای معرفی هرچه بیشتر استان و تقویت جایگاه قزوین در سطح ملی و جهانی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین با اشاره به حمایت این اداره‌کل از رسانه‌ها اظهار کرد: پیش از این نیز از فعالان رسانه‌ای حمایت شده است و با آقای جعفری، رئیس خانه مطبوعات، درباره راهکارهای ادامه این حمایت‌ها گفت‌وگو خواهد شد تا زمینه همکاری بیشتر فراهم شود.

وی در ادامه به برنامه‌های هفته گردشگری اشاره کرد و گفت: در این هفته نشستی با فعالان حوزه گردشگری برگزار خواهد شد و کارشناسان اداره‌کل نیز با حضور در مدارس، برای دانش‌آموزان درباره اهمیت و ظرفیت‌های گردشگری توضیح خواهند داد. همچنین گواهی کیفیت خدمات گردشگری به تعدادی از مجتمع‌های اقامتی اهدا می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین از برگزاری تورهای آشنایی با شهرستان‌های استان نیز خبر داد و افزود: تلاش می‌شود رسانه‌ها با ظرفیت‌های مختلف شهرستان‌ها و پروژه‌های شاخص گردشگری آشنا شوند. در همین راستا، معرفی منطقه الموت نیز در برنامه قرار خواهد گرفت تا شناخت از ظرفیت‌های گردشگری استان در میان فعالان رسانه‌ای گسترش پیدا کند.

وی همچنین از برگزاری کارگاه هوش مصنوعی در حوزه گردشگری در پایان هفته خبر داد و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب درباره این برنامه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین با اشاره به پروژه‌های شاخص شهرستان‌ها اظهار کرد: یکی از این پروژه‌ها احداث موزه مردم‌شناسی آبیک است که در حال پیگیری مراحل اجرایی قرار دارد؛ در تاکستان نیز با همکاری شهرداری، اقدامات مهمی در حوزه میراث فرهنگی انجام شده که نمونه‌ای از هم‌افزایی میان شهرداری و اداره‌کل میراث فرهنگی است. برخلاف تصور رایج درباره تقابل این دو مجموعه، این همکاری می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تعامل دستگاه‌ها مورد توجه و اطلاع‌رسانی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در برخی مناطق دیگر استان نیز پروژه‌های مرتبط با جاذبه‌های طبیعی و گردشگری در حال پیگیری است و تلاش می‌شود خبرنگاران با همراهی کارشناسان گردشگری از این ظرفیت‌ها بازدید کنند تا معرفی جاذبه‌های استان با شناخت دقیق‌تر و از نزدیک انجام شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های شهرستان بوئین‌زهرا اشاره کرد و گفت: این شهرستان از پیشینه و تمدن غنی برخوردار است و پروژه‌های مطالعاتی و کاوش‌های باستان‌شناسی با همکاری دانشگاه تهران و پژوهشگران در حال انجام است که نتایج آن می‌تواند زمینه‌ساز معرفی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشد.

این مسئول درخصوص پیگیری پروژه‌های مرتبط با محوطه‌های تاریخی استان خبر داد و افزود: در یکی از این پروژه‌ها که به دوره صفوی مربوط می‌شود، اقدامات مطالعاتی و تهیه پروپوزال در حال انجام است و امیدواریم پس از تکمیل طرح و ورود به مرحله مطالعات، زمینه تبدیل این محوطه به فضایی قابل استفاده و بازدید برای عموم مردم فراهم شود.