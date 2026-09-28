به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان شهرستان دهلران، ۵ واحد مسکن نهضت ملی ویژه خانوادههای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
رئیس کمیته امداد شهرستان دهلران اظهار داشت: یکی از رویکردهای کلیدی و راهبردی کمیته امداد، توانمندسازی خانوادههای تحت حمایت و فراهم کردن بستر عزت و آرامش برای این عزیزان است که مسکن بهعنوان یکی از اصلیترین نیازهای این امر، نقش محوری در آن ایفا میکند.
علی حسینیفر با اشاره به تحقق اهداف این نهاد در حوزه مسکنسازی، افزود: در مجموع ۱۷ قطعه زمین مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به کمیته امداد شهرستان دهلران اختصاص یافته است از این تعداد، ۵ واحد در سال گذشته تکمیل و تحویل داده شد و امروز نیز به میمنت هفته دفاع مقدس، ۵ واحد دیگر آماده بهرهبرداری گردید.
وی در خصوص وضعیت پروژههای باقیمانده تصریح کرد: ۷ واحد مسکونی دیگر نیز با پیشرفت فیزیکی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد در دستور کار قرار دارد که پیشبینی میشود با برنامهریزیهای صورتگرفته، در ماههای آتی تکمیل و به بهرهبرداری برسند.
رئیس کمیته امداد دهلران در تشریح منابع مالی و تسهیلات تخصیصیافته به این پروژهها گفت: برای هر واحد مسکونی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از منابع امدادی و ۲۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه اختصاص یافته است.
حسینیفر اظهار کرد: برای ۵ واحدی که در این مرحله به بهرهبرداری رسید، در مجموع ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از طریق منابع بانکی و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز از طریق منابع امدادی هزینه شده است تا گامی موثر در جهت رفاه و تأمین سرپناه امن برای مددجویان برداشته شود.
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