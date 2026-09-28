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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

چشم‌انداز تورم منطقه یورو برای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ افزایش یافت

چشم‌انداز تورم منطقه یورو برای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ افزایش یافت

رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: شوک انرژی همچنان بر چشم‌انداز تورم اروپا تأثیر می‌گذارد و پیش‌بینی تورم برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد تورم در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بیش از برآوردهای قبلی خواهد بود که افزایش قیمت انرژی از عوامل اصلی آن است.

کریستین لاگارد گفت: شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی به اندازه‌ای بزرگ است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما واکنشی سنجیده برای مهار تورم ضروری است.

وی افزود: چشم‌انداز اقتصادی همچنان با عدم‌قطعیت بالایی روبه‌روست و در کنار خطر افزایش بیشتر تورم، خطر کاهش رشد اقتصادی نیز وجود دارد.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا، تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد، در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۱ درصد خواهد بود؛ پیش‌بینی تورم برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نسبت به برآوردهای قبلی افزایش یافته است.

کد مطلب 6961671

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