به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد تورم در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ بیش از برآوردهای قبلی خواهد بود که افزایش قیمت انرژی از عوامل اصلی آن است.
کریستین لاگارد گفت: شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی به اندازهای بزرگ است که نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما واکنشی سنجیده برای مهار تورم ضروری است.
وی افزود: چشمانداز اقتصادی همچنان با عدمقطعیت بالایی روبهروست و در کنار خطر افزایش بیشتر تورم، خطر کاهش رشد اقتصادی نیز وجود دارد.
بر اساس آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا، تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد، در سال ۲۰۲۷ حدود ۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ حدود ۲.۱ درصد خواهد بود؛ پیشبینی تورم برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نسبت به برآوردهای قبلی افزایش یافته است.
نظر شما