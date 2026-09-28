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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

پایان ۱۰۰ میلیارد کلاهبرداری با عنوان جعلی نمایندگی یک شرکت خودروساز

پایان ۱۰۰ میلیارد کلاهبرداری با عنوان جعلی نمایندگی یک شرکت خودروساز

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از پایان ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری با عنوان جعلی نمایندگی ایران‌خودرو خبر داد و گفت: زوج کلاهبردار متواری در پیشوا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی از دستگیری زن و شوهری خبر داد که با جعل عنوان نمایندگی ایران‌خودرو در شهرستان‌های مشهد، خراسان شمالی، پاکدشت و ورامین، حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده و متواری شده بودند.

سرهنگ عربی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی صدور حکم جلب سیار برای یک زن و شوهر به اتهام کلاهبرداری و جعل، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ جلیل‌آباد قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان با معرفی خود به عنوان نماینده ایران‌خودرو در شهرستان‌های مشهد، خراسان شمالی، پاکدشت و ورامین، اقدام به فروش خودرو و دریافت وجوه از شهروندان کرده و بدون تحویل خودرو، مبالغی در مجموع حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از مال‌باختگان دریافت کرده‌اند.

سرهنگ عربی با اشاره به اینکه متهمان با اقدامات اطلاعاتی توسط مأموران کلانتری ۱۳ دستگیر شدند، ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

کد مطلب 6961673

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