هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا دوشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه (۶ تا ۹ مهرماه) به دلیل گرادیان فشار در جو (افزایش اختلاف فشار جو)، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، در برخی نقاط گردوخاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان وزش باد طی روز دوشنبه نیمه غربی و جنوبی اصفهان و در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری سراسر مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، فریدونشهر، بویین میان دشت، فریدن(داران)، چادگان، گلپایگان، خوانسار، شاهین شهر و میمه، عسگران، سمیرم، دهق، لنجان، فلاورجان، دهاقان، خمینی شهر، برخوار (دولت آباد)، شهرضا، کبوتر آباد، مبارکه، مورچه خورت، ورزنه، نایین، نجف آباد، زواره، هرند و اردستان را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی اصفهان نسبت به وقوع مخاطرات جوی از جمله احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده است.

هواشناسی در ادامه توصیه کرده است که هم استانی‌ها در عبور و مرور از نواحی کوهستانی احتیاط کرده و تا پایان هفته از فعالیت در ارتفاع پرهیز کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم اطمینان از استحکام‌ سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره، احتیاط در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد، استفاده از ماسک در نواحی کویری و بیابانی به‌ ویژه گروه‌های حساس و رعایت نکات ایمنی در انجام فعالیت‌های عمرانی تاکید کرده است.