هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و اعلام قبلی مبنی بر برگزاری هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور در تاریخهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ و نظر به ضرورت حضور کشتیگیران دعوت شده در اردوهای نهایی تیم ملی برای اعزام به رقابتهای جهانی قزاقستان و همچنین درخواست تعدادی از باشگاههای شرکتکننده برای جابهجایی زمان برگزاری مسابقات، سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون پس از بررسی جوانب فنی و اجرایی، تصمیم به تعویق هفته دوم این رقابتها گرفت.
تاریخ جدید برگزاری مسابقات متعاقباً از سوی سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی اعلام خواهد شد.
سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی ضمن قدردانی از همکاری و همراهی مدیران باشگاهها، ابراز امیدواری کرد با تعامل باشگاهها و فدراسیون، رقابتها به شکلی منظم و شایسته برگزار شود و حمایت حامیان مالی از کشتی کشور تداوم یابد.
سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی از تعویق هفته دوم دور رفت رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و اعلام قبلی مبنی بر برگزاری هفته دوم رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاههای کشور در تاریخهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ و نظر به ضرورت حضور کشتیگیران دعوت شده در اردوهای نهایی تیم ملی برای اعزام به رقابتهای جهانی قزاقستان و همچنین درخواست تعدادی از باشگاههای شرکتکننده برای جابهجایی زمان برگزاری مسابقات، سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون پس از بررسی جوانب فنی و اجرایی، تصمیم به تعویق هفته دوم این رقابتها گرفت.
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