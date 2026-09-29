به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالدیانتی‌نسب اظهار کرد: روز گذشته حدود ساعت ۱۰ صبح، صدای شلیک چندین گلوله در منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا شنیده شد و هم‌زمان گزارش‌های متعددی از سوی مردم طبیعت‌دوست استان به محیط‌بانان رسید.

وی افزود: بلافاصله دو اکیپ از محیط‌بانان به محل مورد نظر اعزام شدند و عملیات رصد و پایش محدوده‌ای که صدای تیراندازی از آن به گوش رسیده بود، آغاز شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در جریان این عملیات، محیط‌بانان پس از بررسی و پایش منطقه موفق شدند سه نفر متخلف را شناسایی و اقدامات لازم برای دستگیری آنها را در دستور کار قرار دهند.

وی ادامه داد: محیط‌بانان پس از ۱۶ ساعت پایش مستمر و تلاش مداوم، حدود ساعت ۲ بامداد در یکی از مسیرهای منطقه برای دستگیری متخلفان وارد عمل شدند، اما افراد مذکور با استفاده از اسلحه و چاقو مقاومت کرده و با ایجاد درگیری و سوءاستفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند.

دیانتی‌نسب گفت: با وجود فرار متخلفان، محیط‌بانان موفق شدند مقداری از لاشه دو رأس کل شکارشده را کشف و ضبط کنند.

وی با بیان اینکه متخلفان هنگام فرار اسلحه‌های خود را نیز به همراه داشتند، افزود: هویت هر سه متخلف توسط محیط‌بانان شناسایی شده و اقدامات لازم برای دستگیری آنها از طریق مراجع قضایی و انتظامی در حال انجام است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: حفاظت از حیات وحش و محیط زیست خط قرمز مجموعه محیط زیست است و با شکارچیان غیرمجاز، به‌ویژه متخلفان مسلح، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از گزارش‌های مردمی و تلاش محیط‌بانان در این عملیات، اضافه کرد: همکاری مردم طبیعت‌دوست، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در شناسایی و برخورد با متخلفان نقش مهمی دارد و اقدامات لازم برای دستگیری و اعمال قانون افراد شناسایی‌شده در حال پیگیری است.