خراسان رضوی قطب‌ مهم صنعت غذای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته حسینی، عصر چهارشنبه در نشست خبری جهاد کشاورزی اظهار کرد: پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در حوزه صنایع تبدیلی غذا فعالیت میکند؛ صنعتی که محصولات خام کشاورزی و پرورشی را به محصولات غذایی مورد نیاز مردم تبدیل میکند.
رئیس پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی افزود: صنایع تبدیلی غذا در کشور ما جزو پیشرانهای اقتصادی محسوب میشود و صنعت غذا هم از نظر نرخ بازده اقتصادی، صنعتی سودآور است و هم از جهت میزان ارزش افزودهای که ایجاد میکند، در تولید ناخالص داخلی نقش قابل توجهی دارد.
وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در صنعت غذای کشور بیان کرد: استان خراسان رضوی یکی از قطبهای مهم صنعت غذا در کشور است و این حوزه نیازمند پژوهشهای کاربردی است؛ پژوهشهایی که بتواند مشکلات واقعی این صنعت را شناسایی و برای حل آنها راهکار ارائه کند.
حسینی ادامه داد: در پژوهشکده علوم و فناوری غذایی، تمرکز اصلی فعالیتها بر مسائل مرتبط با صنایع غذایی است و یکی از محورهای مهم کاری، مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذا به شمار میرود.
رئیس پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: واقعیت این است که بخش آسیبپذیر صنعت غذا در شرایط کنونی، وابستگی به برخی مواد اولیه وارداتی است؛ موضوعی که در شرایطی مانند تحریم، جنگ یا هرگونه اختلال در مرزهای کشور میتواند صنعت غذا را با چالش مواجه کند.
وی تأکید کرد: بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذا هنوز نیازمند بومیسازی دانش فنی هستند و یکی از مأموریتهای پژوهشکده، کمک به بومیسازی این دانشهاست تا تابآوری صنعت غذا در کشور افزایش یابد.
حسینی با بیان اینکه امنیت غذایی امروز یکی از ابزارهای مهم پایداری کشورها محسوب میشود، افزود: کشورها تلاش میکنند حوزه غذا را از آسیبپذیری دور کنند، زیرا پایداری در این بخش برای آنها اهمیت اساسی دارد. از همین رو کاهش وابستگی به خارج از کشور در حوزه مواد اولیه غذایی، یک دستاورد بسیار مهم به شمار میرود.
رئیس پژوهشکده علوم و فناوری غذایی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: تمرکز اصلی پژوهشها در این حوزه بر مواد اولیهای است که بتواند محصولات غذایی را سالمتر به دست مردم برساند.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این موارد میتوان به رنگهای مواد غذایی و ترکیباتی اشاره کرد که به افزایش ماندگاری و نگهداری محصولات کمک میکنند، ضایعات غذایی را کاهش میدهند و در عین حال عوارض نگهدارندههای سنتی را به همراه ندارند.
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