ایجاد شبکه ارتباطی مستقیم مدیران خراسان رضوی با ایثارگران

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری عصر شنبه در شنبههای گفتگو و دیدار با جانبازان بصیر و همسران گرانقدرشان در سالن شهید سلیمانی استانداری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و بهویژه شهدای مشهد اظهار کرد: واقعاً برای همه ما مایه خجالت و شرمندگی است که پس از سالها هنوز برخی نیازهای اولیه جانبازان نظیر درمان، ورزش و مسکن مطرح میشود. امروز باید با همه وجود تلاش کنیم تا حداقلهای زندگی این عزیزان که مایه افتخار تاریخ ما هستند، فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایثارگری همسران جانبازان، گفت: کار همسران گرانقدر شما بسیار پرمشقت و سخت است. شما جانبازان در میدان نبرد چشم خود را تقدیم کردید و مسیر را تا به اینجا رساندید، اما همسران شما نیز در این مدت با ایثارهای فراوان، سختیهای بسیاری را تحمل کردند؛ لذا به سهم خود و از طرف مردم و دولت از این ایثارگری قدردانی میکنم.
تشکیل شبکه ارتباطی مدیران با جانبازان
وی طرحی را برای پیگیری مطالبات مطرح کرد و گفت: پیشنهاد میکنم لیست ۴۴ جانباز بصیر استان تنظیم شود و ۴۴ تن از مدیران استان مسئولیت برقراری ارتباط و پیگیری مسائل اداری هر یک از این عزیزان را در دستگاههای مختلف بر عهده بگیرند. خودم نیز با افتخار مسئولیت ارتباط و پیگیری مسائل یکی از این خانوادهها را بر عهده میگیرم. باید ارتباطی دو سویه برقرار شود تا هر زمان موضوع یا ضرورتی در هر سطحی از مدیریت استان مطرح شد، با هماهنگی پیگیری شود. این حداقل کاری است که میتوانیم در قبال این عزیزان انجام دهیم.
مظفری همچنین بر اجرای دقیق قانون تأکید کرد و افزود: همه موضوعاتی که در استان جنبه عملیاتی دارند باید احصا و به صورت دستورالعمل و بخشنامهای جدی ابلاغ شوند. به عنوان مثال، اگر در قانون جامع ایثارگران ذکر شده که بخشی از ظرفیت فضاهای ورزشی باید در اختیار جانبازان قرار گیرد، دستگاه مربوطه حق ندارد پیش از اجرای این بند، اماکن را به اجاره واگذار کند. باید در شرایط مزایده، سهم جانبازان لحاظ شود.
استاندار خراسان رضوی در خصوص مسائل درمانی نیز از برگزاری جلسهای اختصاصی با دانشگاه علوم پزشکی برای بررسی و حل معضلات بیمهای خبر داد.
وی در ادامه به موضوع احداث مرکز جامع توانبخشی خراسان پرداخت و با اشاره به کوتاهیهای صورتگرفته در سالهای گذشته، بیان کرد: خراسان بزرگ در زمان جنگ تحمیلی بیشترین تعداد شهید و جانباز را تقدیم کشور کرد، در حالی که دورترین منطقه از جبهههای نبرد بود. بسیار بی انصافی است که طی این سالها مرکز توانبخشی مناسبی برای این عزیزان فراهم نشده است. مرکز توانبخشی فعلی در پارک ملت که متعلق به ۶۰ سال پیش است، مستهلک شده و مجموعه پیشبینی شده در جاده تربت نیز متأسفانه با همت جدی همراه نبوده است.
مظفری بیان کرد: با سردار خانقدی مکاتبه خواهم کرد و از محل منابع استانی، این موضوع را در دستور کار قرار میدهیم تا حداقل مرکز جامع توانبخشی را احداث کنیم؛ چرا که این کمترین حق خانوادههای جانبازان است که بتوانند از فضایی برای استراحت و خدمات بهرهمند شوند.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بدون هیچ تعارفی، امنیت و آرامش امروز کشور مدیون ایثارگری شماست. ما هرچه داریم از آن دوران است و وظیفه داریم از فرصتهای مدیریتی برای خدمت به شما استفاده کنیم؛ هیچ بهانهای برای عدم پیگیری این امور پذیرفتنی نیست.
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