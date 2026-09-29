ضرورت استفاده از نیروهای بومی در ثبت احوال سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در جلسه تکریم و معارفه سرپرست اداره‌کل ثبت احوال استان سمنان در این اداره کل اعلام کرد: در شهرستان سمنان مشکل خاصی در حوزه آمار و اطلاعات افراد وجود ندارد.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف افراد فاقد هویت، بر دقت و حساسیت در این حوزه تأکید کرد و گفت: افراد فاقد هویت باید به‌درستی بررسی و اطلاعات هویتی آنان با دقت ثبت و ضبط شود تا مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به اقدامات شاخص سازمان ثبت احوال کشور، افزود: سامانه «سهیم» یکی از سامانه‌های کاربردی و ارزشمند این سازمان محسوب می شود که مورد توجه مردم قرار گرفته است.

صمیمیان همچنین استفاده از نیروهای بومی و توجه به مدیرپروری و پرورش نیروهای توانمند را از ضرورت‌های مدیریتی در شهرستان سمنان برشمرد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم و تقویت این اقدامات، ابراز امیدواری کرد: با همکاری و تعامل دستگاه‌های مربوط، کیفیت و سطح خدمات سازمان ثبت احوال در شهرستان سمنان بیش از پیش ارتقا یابد.