به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر سه شنبه در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان در رأستای بررسی دغدغه‌ها و پیشنهادهای این تشکل‌ها در حوزه مسائل جوانان دانشجویان و فعالیت‌های اجتماعی، ضمن قدردانی از تلاش‌های این تشکل‌های مردمی بر لزوم حمایت از فعالیت‌های قانونی آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه توجه به جوانان و نوجوانان، گفت: دولت چهاردهم به‌صورت عملی وارد این عرصه شده است، این رویکرد کمک می‌کند صدای جوانان شنیده شود و مسیر برای مشارکت آنان در جامعه هموارتر شود.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی سمن‌ها در حل مسائل اجتماعی، بیان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در شناسایی و رفع مشکلات اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند و فرمانداری بوشهر نیز از این ظرفیت حمایت خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه‌های تاریخی نهادهای مردمی در ایران، گفت: هیئت‌های مذهبی، مساجد و نهادهای سنتی ما همواره وظیفه حل مشکلات و رفع کدورت‌ها را بر عهده داشته‌اند، استان بوشهر نیز از همین خاستگاه برخوردار است و مطالبات مردمی از همین جنس است.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه استقلال سمن‌ها باید حفظ شود، تصریح کرد: منابع اعتباری برای این جریان وجود دارد اما توصیه من این است که مؤسسات مردم‌نهاد هیچ‌گاه عملکرد خود را وابسته به اعتبارات دولتی نکنند زیرا ماهیتاً باید غیردولتی و مستقل بمانند.

فرماندار بوشهر در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سمن‌ها، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم زمینه هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هموارتر شود، امیدواریم با تعامل سازنده میان سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌های اجتماعی در شهرستان باشیم.

در این نشست، نمایندگان سمن‌ها نیز به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه مسائل جوانان دانشجویان و فعالیت‌های اجتماعی پرداختند و مقرر شد موارد مطرح‌شده در جلسات آتی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و پیگیری شود.