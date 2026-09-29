به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی با حضور در ایستگاه پنج آتش‌نشانی شهر کرمانشاه، ضمن تبریک این مناسبت و اهدای شاخه گل به نیروهای عملیاتی، از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه در این دیدار اظهار کرد: آتش‌نشانی یکی از مصادیق روشن ایثار، مجاهدت و ازخودگذشتگی است و شجاعت، جسارت و سرعت عمل از مهم‌ترین ویژگی‌های نیروهای این حوزه به شمار می‌رود.

وی افزود: آتش‌نشان باید بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه برسد، با شجاعت شرایط را مدیریت کند و برای نجات جان افراد گرفتار اقدام کند؛ از این رو برخورداری نیروها از آمادگی جسمانی، چابکی، جوانی، توان ورزشی و آموزش‌های تخصصی ضروری است.

حبیبی با اشاره به اهمیت تجهیزات در عملیات‌های امدادی تصریح کرد: امکانات آتش‌نشانی باید متناسب با نوع و شرایط حوادث به‌روز شود، چرا که هر حادثه ویژگی‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان برای موقعیت‌های مختلف از تجهیزات و روش یکسان استفاده کرد.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از عملکرد نیروهای آتش‌نشانی در حادثه اخیر شهرک صنعتی زاگرس خاطرنشان کرد: حجم آتش در این حادثه قابل توجه بود، اما حضور به‌موقع و تلاش مستمر آتش‌نشانان موجب شد حریق به واحدهای مجاور سرایت نکند و از گسترش دامنه حادثه جلوگیری شود.

وی ادامه داد: مأموریت آتش‌نشانان معمولاً زمانی آغاز می‌شود که شرایط به دشوارترین وضعیت خود رسیده است؛ از مقابله با آتش‌سوزی گرفته تا نجات افرادی که در طبقات ساختمان‌ها یا آسانسورهای دچار نقص گرفتار شده‌اند و همین موضوع، سنگینی و حساسیت این شغل را نشان می‌دهد.

حبیبی بر ضرورت نوسازی تجهیزات آتش‌نشانی متناسب با توسعه و بلندمرتبه‌سازی در شهر کرمانشاه تأکید کرد و گفت: برای اعزام نیرو به ساختمان‌های ۱۰ یا ۱۲ طبقه، باید نردبان و تجهیزات تخصصی متناسب با ارتفاع در اختیار آتش‌نشانان باشد و لازم است از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین و به‌روزرسانی این امکانات استفاده شود.

وی همچنین بر تقویت حضور نیروهای جوان، زبده، شجاع و ورزشکار در مجموعه آتش‌نشانی تأکید کرد و افزود: آمادگی جسمانی باید به صورت مستمر در برنامه کاری آتش‌نشانان قرار داشته باشد و شرایط لازم برای فعالیت‌های ورزشی این نیروها فراهم شود.

استاندار کرمانشاه آموزش مستمر را یکی دیگر از نیازهای اساسی این حرفه دانست و اظهار کرد: هیچ دو حادثه‌ای کاملاً مشابه یکدیگر نیستند و هر مأموریت اقتضائات خاص خود را دارد؛ بنابراین آتش‌نشانان باید همواره با روش‌های جدید مواجهه با حوادث آشنا باشند و آموزش‌های تخصصی خود را استمرار دهند.

حبیبی سرعت عمل را نیز در کنترل حوادث مؤثر دانست و گفت: حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی در محل حادثه، روند مدیریت و مهار شرایط را تسریع می‌کند، اما در کنار سرعت باید آرامش نیروها و فرماندهی واحد حادثه نیز حفظ شود تا عملیات با هماهنگی بیشتری پیش برود.

وی با اشاره به تجربه مدیریت حادثه اخیر در کرمانشاه تصریح کرد: در این عملیات، دستگاه‌ها و تیم‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی وظایف تخصصی خود را انجام دادند، اما فعالیت همه مجموعه‌ها در چارچوب یک مدیریت واحد انجام شد و این هماهنگی در کنترل حادثه نقش مؤثری داشت.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه آتش‌نشانی باید همواره در آماده‌باش کامل باشد، خاطرنشان کرد: نبود حادثه برای یک یا دو هفته نباید موجب کاهش آمادگی نیروها شود و مجموعه آتش‌نشانی باید در تمام زمان‌ها خود را برای مواجهه با حوادث احتمالی آماده نگه دارد.

حبیبی در پایان با قدردانی از خدمات شبانه‌روزی آتش‌نشانان استان گفت: تلاش‌های این نیروها به آسانی قابل جبران نیست، اما باید برای بهبود وضعیت حقوق و مزایا و همچنین تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنان اقدامات مؤثرتری انجام شود تا شرایط کاری مناسب‌تری برای آتش‌نشانان فراهم شود.