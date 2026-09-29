ایمنی باید از «الزام اداری» به «تفکر مدیریتی» در تولید تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه رضایی بختیاری، ظهر سه شنبه در همایش راهبری ایمنی و مدیریت بحران در صنایع و معادن که در منطقه ویژه اقتصادی گلگهر سیرجان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان کرمان، گفت: بخش مهمی از اقتصاد این استان با فعالیت معادن و صنایع مرتبط با آن گره خورده است و معادن بزرگ مس، زغالسنگ و سنگآهن در کنار صنایع فولادی و فرآوری مواد معدنی، سهم قابل توجهی در تولید کشور دارند.
وی با گرامیداشت روز ایمنی و آتشنشانی افزود: در چنین شرایطی، توجه به ایمنی نیروی انسانی و محیط کار، ضرورتی اساسی برای استمرار فعالیتهای تولیدی است و نمیتوان تولید پایدار را بدون توجه جدی به ایمنی دنبال کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تحقق ایمنی نیازمند همکاری همه بخشهاست، گفت: کارگر، کارفرما و دولت هر کدام در حوزه ایمنی مسئولیتهایی دارند و باید در کنار یکدیگر برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی محیط کار تلاش کنند.
رضایی بختیاری ادامه داد: روز ایمنی و آتشنشانی نباید صرفاً یک مناسبت تقویمی باشد، بلکه باید فرصتی برای بازنگری در مسئولیتها، شناسایی نقاط ضعف و برنامهریزی برای ارتقای ایمنی در محیطهای کاری باشد.
تأکید بر تغییر رویکرد از واکنش به پیشگیری
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه ایمنی تصریح کرد: سیاستها باید از واکنش پس از وقوع حادثه به سمت پیشگیری از حوادث تغییر کند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بازرسان کار نباید مأموریت خود را صرفاً در کشف تخلف خلاصه کنند، بلکه باید خطرات موجود در محیط کار را پیش از آنکه به حادثه تبدیل شوند، شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی آموزش نیروی انسانی پیش از ورود به محیط کار و تداوم آموزشهای ایمنی را نیز ضروری دانست و گفت: آموزش باید از مراحل اولیه ورود نیروی کار آغاز شود و متناسب با شرایط و نوع فعالیت، استمرار داشته باشد.
تشکلهای کارگری در ارتقای ایمنی نقش دارند
رضایی بختیاری با اشاره به اهمیت آموزش و مشارکت کارگران اظهار کرد: بخشی از دغدغه کارگران به مسائل معیشتی مربوط است و همین موضوع ممکن است توجه آنان به برخی الزامات ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، تشکلهای کارگری میتوانند در ارتقای فرهنگ ایمنی و افزایش حساسیت نسبت به خطرات محیط کار نقش مؤثری ایفا کنند.
وی افزود: اگر هر یک از بخشهای مرتبط با تولید، مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهند، میتوان گامهای مؤثری برای کاهش حوادث و حفظ سلامت نیروی انسانی برداشت.
۵۵۰ معدن فعال در کرمان؛ ضرورت توسعه مکانیزاسیون
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت ۵۵۰ معدن در استان کرمان، بر ضرورت حرکت به سمت مکانیزه شدن فعالیتهای معدنی تأکید کرد و گفت: بخشی از معادن کشور همچنان به شیوههای سنتی فعالیت میکنند و تا زمانی که فرآیند استخراج و فعالیتهای معدنی به سمت فناوری و مکانیزاسیون حرکت نکند، زمینه بروز خطرات همچنان وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به وضعیت معدن زغالسنگ کرمان اظهار کرد: این مجموعه از معادن مهم استان به شمار میرود و مدیریت مناسب در آن میتواند در کاهش مشکلات و تنشهای ناشی از فعالیتهای معدنی مؤثر باشد.
تقدیر از آتشنشانان؛ ایمنی مسئولیتی انسانی است
رضایی بختیاری، در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تلاشهای آتشنشانان، آنان را نماد ایثار در شرایط بحرانی دانست و گفت: آتشنشانان در لحظات خطر برای نجات جان دیگران وارد میدان میشوند و جان خود را به خطر میاندازند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی، یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند از فداکاری آتشنشانان در حوادث قابل پیشگیری بکاهد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ایمنی باید نگاهی انسانی و مسئولانه داشته باشد، زیرا یک بیتوجهی یا سهلانگاری میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر برای یک فرد، خانواده و حتی نسلهای بعدی به همراه داشته باشد.
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