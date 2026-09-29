گردش ویروس کرونا در پاییز افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، محمد رحیم کدیور با اشاره به تغییر فصل و کاهش دما گفت: با سردتر شدن هوا، گردش ویروس‌های تنفسی افزایش پیدا می‌کند و بر اساس برآوردهای موجود، طی هفته‌های گذشته میزان گردش ویروس کرونا نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از موارد دارای علائم شبیه سرماخوردگی می‌تواند ناشی از ابتلا به ویروس کرونا باشد و این ویروس به دلیل قدرت انتقال بالا، در مدت کوتاهی میان افراد منتقل می‌شود.

فوق تخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه میزان انتقال ویروس کرونا بالاست، گفت: یک فرد مبتلا می‌تواند ویروس را به تعداد زیادی از افراد منتقل کند و در صورت رعایت نکردن اصول پیشگیری، بیماری می‌تواند با سرعت در جمعیت گسترش پیدا کند.

کدیور ادامه داد: ویروس کرونای در حال گردش، در مقایسه با گونه‌های قبلی کرونا با شدت و علائم کمتری همراه بوده و میزان بستری ناشی از آن نیز کمتر گزارش شده است، اما بیماری در سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا خاص می‌تواند شدیدتر باشد.

تب، سرفه و گلودرد از علائم کرونا

وی درباره علائم احتمالی ابتلا به کرونا بیان کرد: تب، لرز، بی‌حالی، درد عضلانی، سرفه، تنگی نفس، گلودرد، بی‌اشتهایی، تهوع، اسهال و استفراغ، از بین رفتن حس چشایی و بویایی، بثورات پوستی و ورم ملتحمه چشم از جمله علائمی هستند که ممکن است در افراد مبتلا مشاهده شوند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اینکه شدت و نوع علائم در افراد مختلف متفاوت است، گفت: سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای باید در صورت بروز علائم، توجه بیشتری به وضعیت خود داشته باشند.

ماسک و شست‌وشوی دست‌ها را جدی بگیرید

کدیور رعایت اصول بهداشت فردی و کاهش تماس‌های غیرضروری در زمان افزایش گردش ویروس‌های تنفسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده الکلی از راه‌های مؤثر برای پیشگیری از انتقال ویروس است.

وی افزود: استفاده از ماسک در تجمعات و هنگام تماس با افراد بیمار، رعایت فاصله مناسب از افرادی که سرفه یا عطسه می‌کنند و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت داخلی آرنج نیز می‌تواند به کاهش انتقال ویروس کمک کند.

این فوق تخصص عفونی کودکان ادامه داد: افراد با شروع علائم بیماری باید تا حد امکان در منزل بمانند و از حضور در تجمعات غیرضروری و تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند.

خواب کافی و تغذیه مناسب

کدیور همچنین تغذیه مناسب، فعالیت بدنی متناسب با سن، خواب کافی و مدیریت استرس را در حفظ سلامت عمومی بدن مؤثر دانست و گفت: پرهیز از مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود نیز اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: مصرف مکمل‌ها باید در صورت نیاز و با نظر پزشک انجام شود و افراد از مصرف خودسرانه مکمل‌ها و داروها پرهیز کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم شدید، تداوم علائم یا وجود عوامل خطر، مراجعه به پزشک و دریافت راهنمایی تخصصی ضروری است.