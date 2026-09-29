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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

جشنواره موغام؛ ادای دین هنر به فرهنگ و اتفاقات جامعه

جشنواره موغام؛ ادای دین هنر به فرهنگ و اتفاقات جامعه

تبریز- مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز گفت: هنرمندان موغام با ارائه آثار فاخر، ضمن پاسداشت ریشه‌های این هنر، به اتفاقات جامعه نیز ادای دین کرده‌اند.

امیر نصیربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز اظهار کرد: این دوره از جشنواره با حضور پیشکسوتان، استادان، صاحب‌نظران و هنرمندان حوزه موسیقی موغام برگزار شد و تلاش کردیم این رویداد در کنار توجه به ظرفیت‌های هنری، یاد شهدایی را که در مقاطع مختلف برای دفاع از کشور و امنیت مردم جان خود را فدا کرده‌اند، گرامی بدارد.

موغام بخشی از هویت تاریخی آذربایجان است

وی با تأکید بر ریشه‌های فرهنگی و تاریخی موسیقی موغام افزود: موغام تنها یک گونه موسیقایی نیست، بلکه با فرهنگ، هویت و تاریخ این منطقه پیوند دارد و تداوم آن نیازمند توجه جدی به هنرمندان، استادان و نسل جوان است.

رئیس هیأت برگزاری ششمین جشنواره موغام ادامه داد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره، شناسایی استعدادهای برتر این حوزه و فراهم کردن زمینه حمایت از آنان است؛ چراکه هنرمندان جوان، سرمایه‌های معنوی و فکری کشور و آینده‌سازان عرصه فرهنگ و هنر هستند.

نصیربیگی گفت: تلاش ما این است که هنر فاخر، اصیل و هویت‌مند را به شکل ریشه‌دار و مستمر دنبال کنیم و اجازه ندهیم ارتباط نسل جدید با میراث موسیقایی منطقه گسسته شود.

جشنواره موغام فرصتی برای شناسایی استعدادهاست

وی با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان جوان در جشنواره موغام اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی امکان دیده شدن استعدادهایی را فراهم می‌کند که شاید در شرایط عادی فرصت معرفی توانمندی‌های خود را نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز افزود: هدف این نیست که جشنواره تنها به یک رویداد مقطعی تبدیل شود، بلکه باید بتواند زمینه‌ای برای تداوم فعالیت هنرمندان و حمایت از نسل جدید موسیقی موغام فراهم کند.

هنر؛ یکی از ابزارهای صیانت از هویت فرهنگی

نصیربیگی با اشاره به نقش فرهنگ در حفظ هویت جامعه گفت: در شرایطی که جوامع با جریان‌های مختلف فرهنگی مواجه هستند، توجه به ظرفیت‌های بومی و ریشه‌دار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و هنر می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای صیانت از هویت فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: ما در حوزه فرهنگ وظیفه داریم از قلمروهای فرهنگی خود صیانت کنیم و در برابر جریان‌هایی که هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با استفاده از ظرفیت هنر و فرهنگ ایستادگی کنیم.

رئیس هیأت برگزاری جشنواره موغام تأکید کرد: موسیقی اصیل، زمانی می‌تواند ماندگار باشد که ارتباط خود را با ریشه‌های فرهنگی جامعه حفظ کند و در عین حال بتواند با نسل جدید نیز ارتباط برقرار کند.

موغام از زندگی مردم جدا نیست

نصیربیگی با بیان اینکه موغام با زندگی مردم پیوند دارد، اظهار کرد: موغام یعنی زندگی و خارج از جریان زندگی اجتماعی نیست. بنابراین طبیعی است که این هنر نسبت به اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، بی‌تفاوت نباشد.

وی افزود: هنرمندان حوزه موغام در این جشنواره تلاش کرده‌اند با ارائه تولیدات فاخر و ارزشمند هنری و موسیقایی، ضمن حفظ اصالت این هنر، نسبت به اتفاقات جامعه نیز واکنش فرهنگی نشان دهند و در گرامی‌داشت این رخدادها نقش داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: هنر می‌تواند بخشی از احساسات و دغدغه‌های جامعه را روایت کند و هنرمندان نیز با آثار خود می‌توانند نشان دهند که از مسائل پیرامون خود جدا نیستند.

ادای دین هنر به اتفاقات جامعه

نصیربیگی با تأکید بر نقش اجتماعی هنرمندان گفت: حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی فقط به اجرای یک اثر موسیقایی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای بیان احساسات، دغدغه‌ها و نگاه جامعه از زبان هنر باشد.

وی افزود: هنرمندان موغام تلاش کرده‌اند با تولید آثار ارزشمند، ضمن پاسداشت ریشه‌های این هنر، به اتفاقاتی که در جامعه رخ داده است نیز ادای دین کنند و در گرامی داشتن ارزش‌ها و رخدادهای مهم نقش داشته باشند.

نصیربیگی با اشاره به برگزاری جشنواره در شرایط امن گفت: برگزاری این رویداد در امنیت کامل محقق شد و امیدواریم چنین فضای فرهنگی و هنری با استمرار و حمایت بیشتر ادامه پیدا کند.

وی اظهار کرد: امنیت و فرهنگ دو موضوع جدا از هم نیستند و هنرمندان نیز می‌توانند در کنار دیگر بخش‌های جامعه، سهم خود را در تقویت آرامش، انسجام و هویت فرهنگی ایفا کنند.

فرهنگ و هنر در کنار مدافعان کشور

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان سربازان فرهنگی، در کنار سربازان عرصه نبرد، نقش خود را در حفظ امنیت و هویت کشور ایفا کنیم.

نصیربیگی تأکید کرد: مسیر پاسداری از هویت فرهنگی این سرزمین با تکیه بر هنر اصیل و ریشه‌دار باید ادامه پیدا کند و امیدواریم موسیقی موغام نیز با پشتوانه فرهنگی و تاریخی خود، همچنان در میان نسل‌های مختلف زنده و پویا باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این جریان فرهنگی به برکت خون شهدا و فداکاری کسانی که در راه امنیت و کشور جان خود را از دست داده‌اند، استمرار داشته باشد و هنرمندان نیز بتوانند وظیفه فرهنگی خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهند.

کد مطلب 6962869

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