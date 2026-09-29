جشنواره موغام؛ ادای دین هنر به فرهنگ و اتفاقات جامعه

امیر نصیربیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین جشنواره سراسری موسیقی موغام در تبریز اظهار کرد: این دوره از جشنواره با حضور پیشکسوتان، استادان، صاحب‌نظران و هنرمندان حوزه موسیقی موغام برگزار شد و تلاش کردیم این رویداد در کنار توجه به ظرفیت‌های هنری، یاد شهدایی را که در مقاطع مختلف برای دفاع از کشور و امنیت مردم جان خود را فدا کرده‌اند، گرامی بدارد.

موغام بخشی از هویت تاریخی آذربایجان است

وی با تأکید بر ریشه‌های فرهنگی و تاریخی موسیقی موغام افزود: موغام تنها یک گونه موسیقایی نیست، بلکه با فرهنگ، هویت و تاریخ این منطقه پیوند دارد و تداوم آن نیازمند توجه جدی به هنرمندان، استادان و نسل جوان است.

رئیس هیأت برگزاری ششمین جشنواره موغام ادامه داد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره، شناسایی استعدادهای برتر این حوزه و فراهم کردن زمینه حمایت از آنان است؛ چراکه هنرمندان جوان، سرمایه‌های معنوی و فکری کشور و آینده‌سازان عرصه فرهنگ و هنر هستند.

نصیربیگی گفت: تلاش ما این است که هنر فاخر، اصیل و هویت‌مند را به شکل ریشه‌دار و مستمر دنبال کنیم و اجازه ندهیم ارتباط نسل جدید با میراث موسیقایی منطقه گسسته شود.

جشنواره موغام فرصتی برای شناسایی استعدادهاست

وی با اشاره به اهمیت حضور هنرمندان جوان در جشنواره موغام اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی امکان دیده شدن استعدادهایی را فراهم می‌کند که شاید در شرایط عادی فرصت معرفی توانمندی‌های خود را نداشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز افزود: هدف این نیست که جشنواره تنها به یک رویداد مقطعی تبدیل شود، بلکه باید بتواند زمینه‌ای برای تداوم فعالیت هنرمندان و حمایت از نسل جدید موسیقی موغام فراهم کند.

هنر؛ یکی از ابزارهای صیانت از هویت فرهنگی

نصیربیگی با اشاره به نقش فرهنگ در حفظ هویت جامعه گفت: در شرایطی که جوامع با جریان‌های مختلف فرهنگی مواجه هستند، توجه به ظرفیت‌های بومی و ریشه‌دار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و هنر می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای صیانت از هویت فرهنگی باشد.

وی ادامه داد: ما در حوزه فرهنگ وظیفه داریم از قلمروهای فرهنگی خود صیانت کنیم و در برابر جریان‌هایی که هویت فرهنگی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، با استفاده از ظرفیت هنر و فرهنگ ایستادگی کنیم.

رئیس هیأت برگزاری جشنواره موغام تأکید کرد: موسیقی اصیل، زمانی می‌تواند ماندگار باشد که ارتباط خود را با ریشه‌های فرهنگی جامعه حفظ کند و در عین حال بتواند با نسل جدید نیز ارتباط برقرار کند.

موغام از زندگی مردم جدا نیست

نصیربیگی با بیان اینکه موغام با زندگی مردم پیوند دارد، اظهار کرد: موغام یعنی زندگی و خارج از جریان زندگی اجتماعی نیست. بنابراین طبیعی است که این هنر نسبت به اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، بی‌تفاوت نباشد.

وی افزود: هنرمندان حوزه موغام در این جشنواره تلاش کرده‌اند با ارائه تولیدات فاخر و ارزشمند هنری و موسیقایی، ضمن حفظ اصالت این هنر، نسبت به اتفاقات جامعه نیز واکنش فرهنگی نشان دهند و در گرامی‌داشت این رخدادها نقش داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: هنر می‌تواند بخشی از احساسات و دغدغه‌های جامعه را روایت کند و هنرمندان نیز با آثار خود می‌توانند نشان دهند که از مسائل پیرامون خود جدا نیستند.

ادای دین هنر به اتفاقات جامعه

نصیربیگی با تأکید بر نقش اجتماعی هنرمندان گفت: حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی فقط به اجرای یک اثر موسیقایی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند فرصتی برای بیان احساسات، دغدغه‌ها و نگاه جامعه از زبان هنر باشد.

وی افزود: هنرمندان موغام تلاش کرده‌اند با تولید آثار ارزشمند، ضمن پاسداشت ریشه‌های این هنر، به اتفاقاتی که در جامعه رخ داده است نیز ادای دین کنند و در گرامی داشتن ارزش‌ها و رخدادهای مهم نقش داشته باشند.

نصیربیگی با اشاره به برگزاری جشنواره در شرایط امن گفت: برگزاری این رویداد در امنیت کامل محقق شد و امیدواریم چنین فضای فرهنگی و هنری با استمرار و حمایت بیشتر ادامه پیدا کند.

وی اظهار کرد: امنیت و فرهنگ دو موضوع جدا از هم نیستند و هنرمندان نیز می‌توانند در کنار دیگر بخش‌های جامعه، سهم خود را در تقویت آرامش، انسجام و هویت فرهنگی ایفا کنند.

فرهنگ و هنر در کنار مدافعان کشور

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم به عنوان سربازان فرهنگی، در کنار سربازان عرصه نبرد، نقش خود را در حفظ امنیت و هویت کشور ایفا کنیم.

نصیربیگی تأکید کرد: مسیر پاسداری از هویت فرهنگی این سرزمین با تکیه بر هنر اصیل و ریشه‌دار باید ادامه پیدا کند و امیدواریم موسیقی موغام نیز با پشتوانه فرهنگی و تاریخی خود، همچنان در میان نسل‌های مختلف زنده و پویا باقی بماند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این جریان فرهنگی به برکت خون شهدا و فداکاری کسانی که در راه امنیت و کشور جان خود را از دست داده‌اند، استمرار داشته باشد و هنرمندان نیز بتوانند وظیفه فرهنگی خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهند.