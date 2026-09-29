بیش از یک هزار میلیارد تومان پنل خورشیدی احتکار شده در هرمزگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان با رصد اطلاعاتی دقیق و پایش فعالیت‌های انبارداری، از دپوی غیرقانونی و احتکار تعداد قابل‌توجهی تجهیزات تولید برق انرژی تجدید پذیردر یکی از انبارهای شهرستان بندرعباس مطلع و پیگیری موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی و تشکیل تیم کارشناسی به محل دپوی کالا اعزام شدند و در بازرسی دقیق فنی و تطبیق مستندات موجود با سامانه جامع انبارها، مشخص شد ۹۳۲ پالت پنل خورشیدی که در سال گذشته از مبادی رسمی وارد کشور شده بودند، بدون دلیل موجه و برخلاف ضوابط، در این انبار دپو شده‌اند و با توجه به ادله موجود، جرم احتکار این کالای استراتژیک توسط مالک آن محرز گردید.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به ارزش‌گذاری کارشناسان رسمی، ارزش تقریبی این محموله مکشوفه را ۱ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در این رابطه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار رفیعی‌کیا با اشاره به نقش پنل‌های خورشیدی در توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور تصریح کرد: در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی روبه‌روست، نگهداری غیرقانونی این تجهیزات و خارج ماندن آن‌ها از چرخه بهره‌برداری می‌تواند روند توسعه ظرفیت تولید برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را با اختلال مواجه کند و چنانچه در چرخه تولید مورد بهره‌برداری قرار گیرند ضمن کمک به پایداری شبکه و کاهش احتمالی محدودیت‌ها و قطعی‌های برق، ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش می دهند.

وی در پایان با هشدار به اخلالگران نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: پلیس و دستگاه قضایی با اقتدار و هوشمندی ، با هرگونه احتکار و نگهداری غیرقانونی کالا که سلامت بازار و امنیت کشور را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهند کرد.