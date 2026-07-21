به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرمزاده صبح سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد، با قدردانی از نقش رسانهها در حمایت از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: این حوزه کاملاً مردممحور است و بدون همراهی و حمایت رسانهها نمیتوانیم به اهدافی که دولت و مردم از ما انتظار دارند دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه فعالیت مدیران باید منجر به ایجاد رضایتمندی عمومی شود، افزود: اگر حضور ما در مسئولیتها نتواند برای مردم نتیجه و فایدهای داشته باشد، فاقد کارایی لازم است و رسالت ما زمانی معنا پیدا میکند که بتوانیم در شرایط دشوار کشور و با وجود محدودیتها، خدمت مؤثر و بیمنت به مردم ارائه دهیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی اصفهان در حوزه هنر و صنایع دستی تصریح کرد: هنرمندان پیشکسوت و افرادی که سالیان سال پرچم اصفهان را در عرصه فرهنگ و هنر برافراشته نگه داشتهاند، شناسنامه این شهر هستند و اصفهان در بسیاری از حوزههای هنری، فرهنگی و تمدنی، چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام، جایگاهی بیبدیل دارد.
وی ادامه داد: بسیاری از بزرگان هنر که امروز در میان ما نیستند یا همچنان فعالیت دارند، هر کدام بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی اصفهان را تشکیل دادهاند و باید برای حفظ و توسعه این میراث ارزشمند برنامهریزی شود.
کرمزاده با اشاره به تشکیل انجمن حرفهای صنایع دستی اصفهان اظهار کرد: این انجمن سالها به عنوان یک حلقه مفقوده در حوزه صنایع دستی مطرح بود و تصویب آییننامه آن حدود ۱۰ سال زمان برد، زیرا تدوین چنین آییننامههایی تنها در اختیار وزارت میراث فرهنگی نیست و دستگاههای مختلف، کمیسیونهای دولت و نهادهای قانونی در فرآیند تصویب آن نقش دارند.
وی با بیان اینکه باید اختیارات بیشتری به بخش خصوصی توانمند واگذار شود، گفت: سیاست ما از ابتدای حضور در اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان این بوده است که هر اقدامی که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد، در چارچوب قانون به این بخش واگذار کنیم و دولت و اداره کل تنها نقش حمایت، هدایت و نظارت را داشته باشند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به حمایت استاندار اصفهان از تفویض اختیارات به استان افزود: در روز جهانی صنایع دستی و پس از پیگیریهای انجام شده، وزیر میراث فرهنگی دستور داد تمامی اختیارات قابل واگذاری وزارتخانه در حوزه استان اصفهان به استاندار تفویض شود که این موضوع ظرفیت مهمی برای تصمیمگیری سریعتر و مدیریت بهتر حوزههای مختلف ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانههای مختلف در استان اصفهان گفت: بخشی از سامانههای حوزه گردشگری، سرمایهگذاری و صنایع دستی در اصفهان توسعه یافته و حتی برخی سامانههای ایجاد شده در استان مورد استفاده ملی قرار گرفته است.
کرمزاده همچنین از راهاندازی سامانه رویدادهای گردشگری اصفهان خبر داد و گفت: در این سامانه تاکنون ۳۶۰ رویداد گردشگری معرفی شده است و گردشگران علاوه بر انتخاب مقصد سفر خود میتوانند برنامه حضور در رویدادهای مختلف فرهنگی، مذهبی، معماری، شهرسازی و صنایع دستی را نیز انتخاب کنند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده صنایع دستی اصفهان در حوزه اقتصاد گردشگری اظهار کرد: رویدادهای صنایع دستی باید به فرصتی برای معرفی، عرضه و فروش محصولات هنرمندان تبدیل شود و میتوان از ظرفیت این رویدادها برای توسعه بازار داخلی و خارجی استفاده کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه سخنان خود به موضوع تالار تیموری اشاره کرد و گفت: سند ششدانگ تالار تیموری یک سال است که به نام اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ثبت شده و انتظار داریم شهرداری اصفهان این بنا را در اختیار مجموعه میراث قرار دهد.
وی افزود: نخستین امتیازی که برای انجمن حرفهای صنایع دستی در نظر دارم، واگذاری مدیریت و گردانندگی تالار تیموری به این انجمن به صورت رایگان است تا این مجموعه بتواند به یک مرکز عرضه آثار فاخر هنرمندان معاصر اصفهان تبدیل شود.
کرمزاده با بیان اینکه تالار تیموری ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین گالریهای صنایع دستی کشور را دارد، تصریح کرد: این مجموعه میتواند محلی برای نمایش آثار ارزشمند هنرمندان، خرید و فروش آثار فاخر و حضور تاجران داخلی و بینالمللی باشد و درآمد حاصل از فعالیتهای آن نیز برای توسعه فعالیتهای انجمن، حضور در نمایشگاههای خارجی، معرفی هنر اصفهان و حمایت ازهنرمندان هزینه شود.
وی ادامه داد: باید سازوکاری ایجاد شود که آثار فاخر صنایع دستی اصفهان بتوانند در بازارهای جهانی عرضه شوند و فروش ارزی صنایع دستی نیازمند برنامهریزی، مدیریت حرفهای و ایجاد زیرساختهای مناسب است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت فعال شدن انجمن حرفهای صنایع دستی گفت: امروز برای انجام بسیاری از مأموریتها، حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی توانمند ضروری است و اداره کل میراث فرهنگی آماده است در کنار این انجمن قرار گیرد و حمایتهای لازم را انجام دهد.
وی با انتقاد از وضعیت صدور مجوز فروشگاههای صنایع دستی در استان اصفهان گفت: شایسته نیست اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، تعداد محدودی فروشگاه دارای مجوز داشته باشد، در حالی که در برخی استانها مانند سمنان تعداد فروشگاههای صنایع دستی دارای مجوز بسیار بیشتر است.
کرمزاده افزود: با شکلگیری انجمن حرفهای صنایع دستی، بخشی از فرآیندهای مرتبط با مجوزها و ساماندهی فعالان این حوزه میتواند با مدیریت انجمن انجام شود و این انجمن باید عملکرد مالی و فعالیتهای خود را به هنرمندان و اداره کل میراث فرهنگی گزارش دهد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه بازارهای فروش داخلی و خارجی صنایع دستی گفت: باید شعب فروش صنایع دستی اصفهان در کشورهای مختلف ایجاد شود تا هنرمندان بتوانند محصولات خود را از طریق یک مجموعه معتبر و حرفهای به بازارهای جهانی عرضه کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان همچنین بر استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در بازاریابی، معرفی و فروش صنایع دستی تأکید کرد و گفت: برنامهریزی برای بازاریابی داخلی و خارجی، بستهبندی مناسب، توسعه فروش آنلاین و تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی از اولویتهای مهم این حوزه است.
وی از پیشنهاد ایجاد پایانه صادرات صنایع دستی در اصفهان خبر داد و گفت: یکی از ظرفیتهای موجود، مجموعهای در محدوده گذر آقا نجفی با تعداد زیادی واحد تجاری خالی است که میتواند به پایانه صادرات صنایع دستی تبدیل شود.
کرمزاده افزود: این مجموعه میتواند به مرکز عمدهفروشی صنایع دستی، ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با تجار داخلی و خارجی، استقرار نمایندگان گمرک و کارشناسان میراث فرهنگی برای بررسی و تسهیل صادرات تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان باید از مرحله فروش تکمحصولی عبور کند و با ایجاد یک زنجیره کامل در تولید، عرضه، بازاریابی، بستهبندی و صادرات، جایگاه واقعی خود را در بازار جهانی صنایع دستی به دست آورد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی در کنار انجمن حرفهای صنایع دستی خواهد بود و آمادگی دارد تمامی حمایتهای لازم برای تقویت این مجموعه و توسعه اقتصاد هنر در اصفهان را انجام دهد.
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