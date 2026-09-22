به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در مراسم بدرقه کاروان اعزامی استان کرمان به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ با اشاره به حضور ورزشکاران و مربیان استان کرمان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اظهار کرد: تلاش و زحمات ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها و مجموعه مدیریت ورزش، زمینه حضور آنان در این رویدادها را فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش ورزشکاران، نام ایران و استان کرمان در این مسابقات بدرخشد و افتخارات جدیدی برای کشور و استان رقم بخورد.

استاندار کرمان با اشاره به افزایش تعداد ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی و پاراآسیایی نسبت به دوره گذشته افزود: سهم قابل توجه ورزشکاران زن در این مسابقات از نکات قابل توجه است و حدود یک‌سوم ورزشکاران و همراهان ورزشکار را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در استان کرمان است.

طالبی، ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته تلاش شده است فرصت و ظرفیت لازم برای ورزشکاران زن و مرد در استان فراهم و حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان کرمان و وجود باشگاه‌های قوی در این استان گفت: اگر برنامه‌ریزی منسجمی صورت بگیرد و راهبردهای مشترکی برای توسعه ورزش در استان کرمان دنبال شود؛ موفقیت‌های ما دوچندان خواهد شد.

استاندار کرمان بر تمرکز بر ظرفیت‌های ورزشی استان و ایجاد هم‌افزایی برای افزایش سهم کرمان از موفقیت‌های آینده در مسابقات آسیایی و المپیک تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در برنامه‌های مشترک مجموعه‌های مرتبط با ورزش استان شد.

طالبی، همچنین خطاب به ورزشکاران اعزامی اظهار کرد: از دیار کریمان تا بام آسیا، انتظار افتخارآفرینی آنان را دارم و امیدوارم پس از پایان مسابقات، جشن پیروزی و موفقیت ورزشکاران برگزار شود.