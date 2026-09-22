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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

طالبی: بازی‌های آسیایی ناگویا نقطه عطفی برای توسعه ورزش کرمان است

طالبی: بازی‌های آسیایی ناگویا نقطه عطفی برای توسعه ورزش کرمان است

کرمان- استاندار کرمان گفت: بازی‌های آسیایی ناگویا باید به‌ عنوان نقطه عطفی در مسیر توسعه ورزش استان در نظر گرفته شود و با شکل‌گیری اراده‌ای مشترک، ارتقای ظرفیت‌های ورزشی با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در مراسم بدرقه کاروان اعزامی استان کرمان به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن ۲۰۲۶ با اشاره به حضور ورزشکاران و مربیان استان کرمان در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی اظهار کرد: تلاش و زحمات ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها و مجموعه مدیریت ورزش، زمینه حضور آنان در این رویدادها را فراهم کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش ورزشکاران، نام ایران و استان کرمان در این مسابقات بدرخشد و افتخارات جدیدی برای کشور و استان رقم بخورد.

استاندار کرمان با اشاره به افزایش تعداد ورزشکاران استان در مسابقات آسیایی و پاراآسیایی نسبت به دوره گذشته افزود: سهم قابل توجه ورزشکاران زن در این مسابقات از نکات قابل توجه است و حدود یک‌سوم ورزشکاران و همراهان ورزشکار را بانوان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود در استان کرمان است.

طالبی، ادامه داد: در یک سال و نیم گذشته تلاش شده است فرصت و ظرفیت لازم برای ورزشکاران زن و مرد در استان فراهم و حمایت از برگزاری رویدادهای ورزشی نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان کرمان و وجود باشگاه‌های قوی در این استان گفت: اگر برنامه‌ریزی منسجمی صورت بگیرد و راهبردهای مشترکی برای توسعه ورزش در استان کرمان دنبال شود؛ موفقیت‌های ما دوچندان خواهد شد.

استاندار کرمان بر تمرکز بر ظرفیت‌های ورزشی استان و ایجاد هم‌افزایی برای افزایش سهم کرمان از موفقیت‌های آینده در مسابقات آسیایی و المپیک تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در برنامه‌های مشترک مجموعه‌های مرتبط با ورزش استان شد.

طالبی، همچنین خطاب به ورزشکاران اعزامی اظهار کرد: از دیار کریمان تا بام آسیا، انتظار افتخارآفرینی آنان را دارم و امیدوارم پس از پایان مسابقات، جشن پیروزی و موفقیت ورزشکاران برگزار شود.

کد مطلب 6955617

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