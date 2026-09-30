به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش بزرگ رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی صنعت آب و برق منطقه شمال غرب، این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی، افزایش هماهنگی بین‌استانی و تقویت توان واکنش صنعت آب و برق در شرایط اضطراری و به میزبانی صنعت آب و برق آذربایجان ‌غربی صبح چهارشنبه در ارومیه آغاز شد.

استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با صدور فرمان آغاز عملیات رزمایش اظهار داشت: برگزاری این رزمایش تمرینی است برای خدمت بهتر و موثرتر در مواقع بروز حوادث که با کمترین خسارت و در کمترین زمان خدمات‌رسانی به مردم تداوم داشته باشد.

رضا رحمانی با مطلوب خواندن سطح آمادگی‌ها برای مقابله با حوادث در استان اظهار امیدواری کرد؛ در صورت بروز هرگونه حادثه هیچگونه نگرانی در خصوص تداوم خدمات رسانی به مردم وجود نخواهد داشت.

در این رزمایش، ۲۴ تیم عملیاتی از استان‌های آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، گیلان، کردستان و زنجان حضور دارند و پس از آغاز رسمی مانور، تیم‌های عملیاتی برای اجرای مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده به محل‌های تعیین‌شده اعزام شدند.

تیم‌های حاضر در رزمایش طی یک روز سناریوهای تمرینی و عملیاتی پیش‌بینی‌شده را متناسب با حوزه‌های تخصصی صنعت آب و برق و مأموریت‌های محوله اجرا می‌کنند تا میزان آمادگی، سرعت واکنش، هماهنگی و توان عملیاتی مجموعه‌ها در مواجهه با شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گیرد.