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۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

برخورد پراید و پژو پارس در محور دامغان- گلوگاه ۳ مصدوم داشت

برخورد پراید و پژو پارس در محور دامغان- گلوگاه ۳ مصدوم داشت

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از برخورد پراید و پژو پارس در محور دامغان به گلوگاه خبر داد و گفت: این حادثه سه مصدوم بر جای گذاشته است.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصادف پراید و پژو پارس کیلومتر ۳۶ محور دامغان به گلوگاه خبر داد و ابراز داشت: بلافاصله امدادگران پایگاه چشمه علی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: شدت حادثه به حدی بود که آسیب بسیار زیادی به دو خودرو وارد شده بود و مصدومان داخل آن گرفتار بودند لذا به سرعت عملیات امداد و نجات انجام گرفت.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: سه مصدوم حادثه رها سازی و بعد از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

باغبان اضافه کرد: توجه به جلو، داشتن خواب و استراحت کافی، رعایت سرعت مطمئنه می توانست از این پیشامد تلخ پیشگیری کند لذا شهروندان را به رعایت موارد فوق دعوت می کنیم.

کد مطلب 6963209

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