آقابیگی: پایداری خدمات زیربنایی آب و برق در زمان جنگ دشمن را مایوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله آقابیگی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی صنعت آب و برق منطقه شمال غرب کشور در ارومیه با بیان اینکه نیت دشمن در جنگ تحمیلی دوازده‌روزه و جنگ رمضان، کاستن از آستانه تحمل مردم و رودررو قرار دادن آنها با نظام بود، افزود: در سال جاری ۵۰ رزمایش در سطح کشور انجام شده که نتایج حاصل از آنها باعث افزایش تاب‌آوری زیرساخت ها از جمله آب و برق در کشور شد و خسارت‌های وارد شده در اثر حملات دشمن در کمترین زمان ممکن جبران شد.

وی افزود: دشمن که در تهاجم وحشیانه به کشور از تمامی تکنولوژی‌ها از جمله هوش مصنوعی، سامانه‌های نظامی و ماهواره‌ای بهره می‌برد، به پاس اقداماتی که در زمینه تاب‌آوری در صنعت آب‌وبرق انجام شده بود در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با بیان اینکه این پایان کار نیست و دشمنان با تغییر آرایش از هر گونه شکاف و روزنه احتمالی در جهت ضربه زدن به کشور سوء استفاده می‌کنند، اظهار کرد: بایستی با برگزاری رزمایش‌های تمرینی و آموزشی، اقدامات انجام شده تقویت و کاستی‌ها را برطرف کنیم.

آقابیگی با تاکید بر استفاده از تجربیات دو جنگ اخیر گفت: وزارت نیرو و همکاران صنعت آب و برق ثابت کردند در کنار اقتدار نظامی، بازدارندگی و تاب‌آوری زیرساخت‌ها، کشور را از خطرات حفظ و نقشه دشمن را نقش بر آب می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که خدمات حوزه آب و برق با زندگی مردم عجین است، افزود: وزارت نیرو با رسالت استمرار دائمی این خدمات و پیوستگی آن در تمام ایام، این هدف را دنبال می‌کند که با انجام اقدامات و برگزاری رزمایش‌های مختلف، به رسالت خود در ارائه این خدمات به آحاد مردم عمل کند.

آقابیگی با اعلام این که هرچند وزارت نیرو با شهادت رهبر، فرماندهان نظامی و تعدادی از همکاران، سوگوار شد، بر تداوم خدمات‌رسانی به مردم در سایه ظرفیت‌سازی‌های انجام شده و تقویت و پایدارسازی زیرساخت‌ها تاکید کرد.