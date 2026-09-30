به‌گزارش خبرگزاری مهر، وحید نواداد روز چهارشنبه با اشاره به استمرار برنامه مرمت و سامان‌دهی بافت تاریخی روستای جهانی کندوان، بیان کرد: حفاظت از کندوان صرف به مرمت یک بنا یا مجموعه‌ای از بناها محدود نمی‌شود و حفظ پیوستگی میان کران‌های صخره‌ای، سیمای روستا، مصالح بومی و محیط طبیعی آن، بخش مهمی از فرآیند حفاظت از این میراث جهانی است.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: عملیات مرمت و سامان‌دهی کندوان از سال ۱۴۰۳ وارد مرحله اجرایی شده و در سال گذشته نیز ادامه یافته است و این روند در سال جاری و سال‌های آینده با توجه به نیازهای حفاظتی بافت و در چارچوب برنامه‌های مصوب استمرار خواهد داشت.

نواداد با اشاره به جزئیات اقدامات انجام‌شده در این طرح افزود: اجرای پوشش کاهگل در نما و بام‌ها، سامان‌دهی سیمای بصری بافت و هماهنگ‌سازی عناصر انسانی با محیط طبیعی روستا، جایگزینی درب و پنجره‌های فلزی با نمونه‌های چوبی، رنگ‌آمیزی و مرمت درب‌های چوبی و همچنین مرمت و استحکام‌بخشی کران‌ها از جمله اقداماتی است که در این پروژه دنبال می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر حساسیت مرمت در یک اثر ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی، خاطرنشان کرد: هر مداخله در کندوان باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن پاسخ‌گویی به نیازهای حفاظتی و ایمنی، کمترین خدشه را به اصالت تاریخی و ویژگی‌های معماری و طبیعی آن وارد کند. از این رو استفاده از مصالح و روش‌های سازگار با بافت و پرهیز از مداخلات نامتناسب، از اصول اصلی اجرای عملیات مرمتی در این روستاست.

او با اشاره به جایگاه کم‌نظیر کندوان در میان میراث معماری و سکونتگاه‌های صخره‌ای جهان، افزود: ارزش کندوان در پیوند میان ساختار طبیعی صخره‌ها و زندگی جاری در بافت روستا شکل گرفته است و حفاظت از این ارزش، نیازمند تداوم عملیات مرمت، پایش مستمر و همراهی ساکنان و دستگاه‌های مرتبط است.

نواداد ادامه داد: سامان‌دهی اصولی بافت تاریخی علاوه بر حفاظت از ارزش‌های میراثی کندوان، به ارتقای کیفیت حضور گردشگران و تقویت ظرفیت‌های گردشگری روستا نیز کمک می‌کند و می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای بهره‌گیری پایدار از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی این اثر جهانی فراهم آورد.

معاون میراث‌فرهنگی استان تأکید کرد: رویکرد میراث‌فرهنگی در کندوان، حفاظت هم‌زمان از کالبد، سیمای تاریخی و هویت زنده روستاست و تداوم مرمت‌ها با استفاده از مصالح بومی و مداخلات کارشناسی، با هدف انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دنبال خواهد شد.