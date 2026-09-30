به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی صبح چهارشنبه در شورای اقامه نماز اداره ارشاد همدان با اشاره به جایگاه رفیع آموزه‌های دینی اظهار کرد: توجه به نماز، عفاف و حجاب و سایر آموزه‌های دینی باید به عنوان یک «پیوست فرهنگی» در تمامی رویدادها، جشنواره‌ها و برنامه‌های این مجموعه لحاظ شود و این موضوع نباید در حاشیه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید از پتانسیل‌های هنری برای ترویج فرهنگ نماز بهره‌برداری شود، افزود: یکی از راهکارهای موثر در این حوزه اختصاص بخش یا محور مشخصی به موضوع نماز در فراخوان جشنواره‌های فرهنگی و هنری است تا هنرمندان و فعالان این عرصه بتوانند با نگاهی تخصصی و خلاقانه به این فریضه الهی بپردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود نقش رسانه‌ها را در ترویج آموزه‌های دینی بی‌بدیل دانست و تصریح کرد: پرداختن به فرهنگ نماز در رسانه‌ها علاوه بر وظیفه حرفه‌ای و فرهنگی یک رسالت اعتقادی است که باید با جدیت و برنامه‌ریزی دنبال شود.

جوادی با دعوت از هنرمندان و صاحب‌نظران برای ارائه ایده‌های نو در این زمینه، خاطرنشان کرد: این اداره‌کل از طرح‌های خلاقانه برای تقویت و توسعه فرهنگ نماز استقبال می‌کند و ایده‌های قابل‌اجرا در برنامه‌های عملیاتی مجموعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران در ستاد اقامه نماز اداره‌کل استمرار اقدامات ترویجی و مشارکت جمعی را عامل اصلی موفقیت در نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در سطح این مجموعه و جامعه دانست.