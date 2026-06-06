سقوط ۳ درصدی طلا پس از انتشار آمار قوی اشتغال آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه پس از انتشار گزارش اشتغال قویتر از انتظار آمریکا حدود ۳ درصد کاهش یافت. این گزارش انتظارات درباره تداوم نرخهای بهره بالا از سوی فدرال رزرو در پی نگرانیهای تورمی را افزایش داد.
بهای هر اونس طلا با ۳.۲۷ درصد کاهش به ۴۳۲۸ دلار و ۴۵ سنت رسید. این فلز گرانبها طی یک هفته گذشته حدود ۴.۳ درصد افت داشته است. همچنین قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با ۳.۱۰ درصد کاهش به ۴۳۶۵ دلار و ۳۰ سنت رسید.
بر اساس گزارش اداره آمار وزارت کار آمریکا، اشتغال در بخش غیرکشاورزی این کشور در ماه مه ۱۷۲ هزار نفر افزایش یافته است؛ در حالی که نظرسنجی رویترز رشد ۸۵ هزار شغلی را پس از افزایش ۱۱۵ هزار نفری ماه آوریل پیشبینی کرده بود.
بارت ملک، رئیس جهانی استراتژی کالا در تیدی سکیوریتیز، اعلام کرد آمار اشتغال بهمراتب بالاتر از پیشبینیها بوده است. وی افزود با توجه به ادامه تنشها در خاورمیانه، قیمتهای بالای انرژی و فشارهای تورمی، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بسیار اندک است و این موضوع هزینه نگهداری طلا را افزایش میدهد.
پس از انتشار این دادهها، بازده اوراق خزانهداری آمریکا افزایش یافت که به بالا رفتن هزینه نگهداری فلزات بدون بازدهی مانند طلا منجر شد.
در همین حال، قیمت نفت خام برنت افزایش هفتگی را ثبت کرد. قیمت طلا از زمان آغاز تنشهای نظامی در اواخر فوریه بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است؛ تنشهایی که به جهش قیمت نفت و تشدید نگرانیها درباره تورم و نرخهای بهره بالاتر انجامیده است.
با وجود آنکه طلا بهعنوان پوششی در برابر تورم شناخته میشود، افزایش نرخ بهره معمولاً فشار نزولی بر قیمت آن وارد میکند. در حال حاضر بازارها حدود ۷۲ درصد احتمال میدهند فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد؛ رقمی که پیش از انتشار دادههای اشتغال حدود ۵۰ درصد بود.
در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت نقره با ۶.۵۸ درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۱۰ سنت رسید و پلاتین با افت ۶.۱۸ درصدی در سطح ۱۷۸۰ دلار و ۴۳ سنت معامله شد.
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