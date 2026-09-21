به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بر موج دلدار» به نویسندگی و کارگردانی میثم شمسیان از ۷ مهر در سالن جعفر والی تالار محراب روی صحنه می‌رود. این نمایش درامی با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه است که با بازی موسی‌الرضا مازندرانی، سمیه صباغی، ناصر عزتی، متینه مهدوی، متین کریمی، نازنین خانی، سیده سایان موسوی، حمید احمدی، حامد اکبری وفا، مرتضی فیروزآبادی، سید پارسا امیر احدی و آی سودا سمیری، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

نمایش «بر موج دلدار» به نویسندگی و کارگردانی میثم شمسیان از سه‌شنبه ۷ مهر اجرای خود را در سالن جعفر والی مجموعه تئاتر محراب آغاز می‌کند و تا ۲۴ مهر روی صحنه است.

این نمایش با مدت‌زمان ۷۰ دقیقه، داستان فردی را روایت می‌کند که در ذهن خود گم شده است، در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «یک نفر در ذهنش گم شده تا شاید ما پیدا شویم ...»

بهرام کاظمی به‌عنوان مشاور کارگردان در این پروژه حضور دارد و گروه کارگردانی نمایش را مریم حیدرزاده، مهرشاد مرادی، پانیذ دیبه خسروی، شکیلا خان‌محمدی، سیده سایان موسوی و نازنین خانی تشکیل می‌دهند.

طراحی نور نمایش بر عهده مجید احمدآبادی است و میثم شمسیان طراحی صحنه و لباس را انجام داده است. طراحی پوستر و بروشور را مریم شایسته بر عهده دارد و سیده یاسمن موسوی به‌عنوان عکاس با این پروژه همکاری می‌کند.

امیر کیهان سلطان‌زاده مسئولیت صدابرداری و میکس صدا را بر عهده دارد، بهار پوزش‌پور طراح گریم است و روابط عمومی نمایش نیز بر عهده طیبه محرمی است.

نمایش «بر موج دلدار» از ۷ تا ۲۴ مهر، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن جعفر والی تالار محراب اجرا می‌شود و علاقه‌مندان برای تماشای این اثر می‌توانند بلیت آن را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.