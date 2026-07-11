به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد: در سه ماهه نخست سالجاری ، یک میلیون و ۷۳۷ هزار و ۲۸۳ تن کالا با انجام ۱۱۶ هزار و ۳۳۷ سفر باری در سطح محورهای استان جابه‌جا شده است که این میزان جابه‌جایی کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۲۷ درصدی تناژ و ۲۶ درصدی تعداد سفرهای باری برخوردار بوده که نشان‌دهنده رونق فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، در این بازه زمانی میزان ۸۷۵ هزار و ۴۰۶ تن به مقصد برون استانی و ۸۶۱ هزار و ۸۷۶ تن نیز درون استانی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: سیمان، فرآورده‌های نفتی و آرد از مهم‌ترین کالاهای جابه‌جا شده در این بازه زمانی بوده‌اند.

مبارکی در پایان با اشاره به تداوم روند رو به رشد حمل‌ونقل کالا در استان، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با بهبود کیفیت خدمات، زمینه تسهیل جابه‌جایی کالا و رونق مبادلات اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.