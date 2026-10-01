رضایی: فرزندان اسلام پاسخ سختی به تهدیدات دشمن خواهند داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی رضایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه، ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره در سواحل و جزایر خلیج فارس، با اشاره به تهدیدات و توئیت‌های اخیر دشمن، اظهار داشت: دشمن ما اخیراً توئیت می‌زند و تهدید می‌کند؛ ما به او این پیام را خواهیم داد که تهدیدات و اشاره‌های توخالی او، عین لانه عنکبوت و مصداق «أَوْهَنُ الْبُیُوت» است.

وی افزود: اگر دشمن این جسارت را داشته باشد که کار عملی بخواهد انجام دهد، خواهد دید که فرزندان اسلام در این منطقه چگونه با او برخورد خواهند کرد و برای او یک تجربه بسیار تلخ و رسوایی بسیار بزرگی رقم خواهد خورد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت عملیاتی و آمادگی رزمی یگان‌های مستقر در سواحل و جزایر خلیج فارس، بر آمادگی کامل نیروهای تحت امر برای مقابله با هرگونه تهدید تأکید کرد.