به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش سوری در نشست هم‌اندیشی مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی استان لرستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع وطن و امنیت و شهدای جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان، به‌ویژه سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، برای مقام معظم رهبری آرزوی طول عمر با عزت کرد.

وی ضمن خیرمقدم مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های قرآن و عترت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهان وی، از حضور قاریان، حافظان، مدیران مؤسسات و فعالان قرآنی استان در این نشست قدردانی کرد.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی هفت ماه اخیر اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری و اجرایی، با حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تلاش همکاران، فعالیت‌های قرآنی لرستان از حالت رکود خارج شده و به سمت تحرک و مشارکت بیشتر مؤسسات و فعالان این حوزه حرکت کرده است.

برگزاری نمایشگاه قرآن پس از هفت سال وقفه

سوری برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی قرآن و عترت استان را یکی از اقدامات شاخص اخیر عنوان کرد و گفت: این نمایشگاه پس از هفت سال وقفه و با تلاش مؤسسات قرآنی برگزار شد و ظرفیت مناسبی برای معرفی دستاوردها، تولیدات و توانمندی‌های مؤسسات قرآنی ایجاد کرد.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه با استقبال مناسب دستگاه‌های اجرایی و مدارس قرآنی همراه شد و زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های موجود در حوزه فعالیت‌های قرآنی استان فراهم کرد.

برگزاری محافل قرآنی در مناطق کم‌برخوردار

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به برگزاری محافل قرآنی در نقاط مختلف استان تصریح کرد: تاکنون شش محفل قرآنی با رویکرد تجمعات شبانه در سطح استان برگزار شده است.

سوری ادامه داد: با هم‌افزایی دستگاه‌هایی از جمله اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری و بنیاد شهید تلاش شده است محافل قرآنی به سمت مناطق کم‌برخوردار سوق داده شوند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این محافل، سه برنامه باشکوه در شهرستان‌های رومشکان، کوهدشت و پلدختر با استقبال گسترده مردم برگزار شد که این حضور، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فعالیت‌های قرآنی در نقاط مختلف لرستان است.

آموزش ۳۱۰ مربی قرآنی در دوره آموزش نوین

سوری با اشاره به ظرفیت‌های جدید ایجادشده در حوزه آموزش قرآن گفت: دوره «آموزش نوین قرآن کریم» پس از سال‌ها وقفه در استان برگزار شد که در این دوره چهارروزه، شامل سه روز آموزش و یک روز آزمون، ۳۱۰ نفر از مربیان قرآنی شرکت کردند.

وی افزود: برگزاری این دوره زمینه ایجاد شبکه‌ای از مربیان فعال در سطح استان را فراهم کرده است و اکنون مربیانی از شهرستان‌های ازنا، کوهدشت و الشتر در حال ارائه خدمات قرآنی هستند.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: نزدیک به ۲۰ نفر از این مربیان نیز به عنوان مربی ارشد و سرگروه در سطح استان فعالیت می‌کنند که این موضوع می‌تواند به تقویت ساختار آموزشی فعالیت‌های قرآنی در لرستان کمک کند.

برگزاری چهار کارگروه تبلیغی و ترویجی قرآن

سوری با اشاره به وظایف قانونی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: برگزاری کارگروه‌های تبلیغی و ترویجی قرآن از جمله وظایف این اداره‌کل است و امسال با مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی، جلسات این کارگروه‌ها طبق برنامه برگزار شده است.

وی افزود: تاکنون چهار جلسه از این کارگروه‌ها برگزار شده که آخرین جلسه با موضوع برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت تشکیل شد و این موضوع نشان‌دهنده تعامل بیشتر دستگاه‌های دولتی با حوزه قرآن است.

مؤسسات قرآنی با مشکلات اعتباری مواجه هستند

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مؤسسات قرآنی بر ضرورت تغییر رویکرد در حمایت از این مجموعه‌ها تأکید کرد.

سوری گفت: بسیاری از مؤسسات قرآنی لرستان با مشکلات جدی در حوزه اعتبارات، هزینه‌های جاری، تأمین فضای فعالیت و پرداخت حقوق مربیان مواجه هستند.

وی افزود: انتظار ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که مؤسسات قرآنی صرفاً در زمان اجرای برنامه‌های ابلاغی مورد توجه قرار نگیرند، بلکه در فرآیند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات نیز نقش پررنگ‌تری داشته باشند.

ضرورت نگاه ویژه به لرستان در توزیع اعتبارات

سوری با اشاره به شرایط جغرافیایی و اقتصادی استان اظهار کرد: لرستان از جمله استان‌های کم‌برخوردار است و حوزه قرآن در این استان نیازمند نگاه ویژه در توزیع اعتبارات است تا عدالت آموزشی و فرهنگی در تمامی شهرستان‌ها محقق شود.

وی بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های قرآنی شهرستان‌های مختلف استان تأکید کرد و افزود: حمایت هدفمند می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های قرآنی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت فعالان این حوزه در مناطق مختلف را فراهم کند.

پیوند فعالیت‌های قرآنی با فرهنگ ایثار و شهادت

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان همچنین بر پیوند فعالیت‌های قرآنی با فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: قرآن و مسیر شهدا از یکدیگر جدا نیستند.

سوری خاطرنشان کرد: در پایان این نشست، حاضران برای تجدید میثاق با شهدا راهی زیارت قبور مطهر شهدای خرم‌آباد خواهند شد.

هزینه ثبت‌نام؛ دغدغه خانواده‌های مناطق محروم

وی با اشاره به گسترش فعالیت‌های قرآنی در شهرستان‌های مختلف استان، حمایت از خانواده‌های روستایی و کم‌برخوردار را یکی از دغدغه‌های مهم این حوزه دانست.

سوری گفت: در استان لرستان شهرستان‌ها و مناطق محرومی از جمله پلدختر، ازنا، الیگودرز، دلفان و روستاهای اطراف وجود دارد که بسیاری از خانواده‌های آنها با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند.

وی افزود: در برخی از این مناطق، آمادگی برای ثبت‌نام تعداد قابل توجهی از مردم در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وجود دارد و حتی در برخی نقاط، ظرفیت حضور ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر نیز مشاهده شده است، اما هزینه ثبت‌نام می‌تواند به مانعی برای مشارکت تبدیل شود.

درخواست حمایت از داوطلبان مناطق کم‌برخوردار

رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: بسیاری از خانواده‌های ساکن روستاها توانایی پرداخت هزینه‌هایی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان را ندارند و از سوی دیگر، مؤسسات قرآنی نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای نمی‌توانند هزینه ثبت‌نام تعداد زیادی از داوطلبان را به‌صورت یکجا تأمین کنند.

سوری تأکید کرد: به عنوان خادم حوزه قرآن، وظیفه خود می‌دانم این دغدغه را به گوش مسئولان برسانم تا برای جلوگیری از محرومیت قرآنی در مناطق کم‌برخوردار، راهکارهای حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن امکان مشارکت بیشتر مردم مناطق محروم در برنامه‌های قرآنی، می‌تواند به توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی این مناطق کمک کند.