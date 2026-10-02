به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد کلاگر در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای عرصه حرم و حریم و ۱۶۰ شهید انتظامی استان مازندران، اظهار کرد: هفته فراجا فرصت مناسبی برای ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه انتظامی به مردم است و پلیس در این هفته با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرفراز» معرفی شده است.

وی افزود: پلیس امروز صرفاً مجموعه‌ای برای اعمال قانون و قدرت نیست، بلکه پلیس جمهوری اسلامی در کنار اجرای قانون، رویکرد مردم‌محوری و خدمت به مردم را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و به این رویکرد افتخار می‌کند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با تأکید بر اقتدار پلیس در مقابله با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تصریح کرد: به عنوان نماینده کارکنان فراجا در استان به مردم اطمینان می‌دهم که پلیس همچون سدی محکم در برابر افرادی که قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را دارند ایستاده است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کلاگر ادامه داد: کارکنان انتظامی در مسیر انجام مأموریت‌های خود همواره آماده فداکاری هستند و پلیس شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کرده است؛ به گونه‌ای که خدمت در مجموعه انتظامی از عرصه‌هایی است که همچنان باب شهادت در آن گشوده است.

مردم یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت هستند

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های پلیس در کشور و استان مازندران گفت: از دورترین و محروم‌ترین نقاط کشور و مناطق مرزی که مرزبانان در آن مستقر هستند تا جاده‌ها، خیابان‌ها، مراکز شهری، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مجموعه پلیس راه و راهور، کارکنان فراجا برای برقراری امنیت و آرامش مردم حضور دارند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه تأمین امنیت ابعاد مختلفی دارد، افزود: یکی از مهم‌ترین اضلاع تأمین امنیت، مردم هستند و بدون همراهی و همدلی شهروندان نمی‌توان امنیت پایدار ایجاد کرد.

کلاگر با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی در مقابله با تهدیدهای امنیتی اظهار کرد: در جریان اتفاقات و درگیری‌هایی که کشور پشت سر گذاشته است، از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان، موارد متعددی از شناسایی و دستگیری عوامل جاسوسی، خائنین و افرادی که با دشمن همکاری داشتند با همراهی و همکاری مردم انجام شده است.

وی خطاب به مردم مازندران گفت: دست یاری به سوی مردم دراز می‌کنیم و انتظار داریم همانند گذشته در تأمین امنیت، یار و یاور پلیس باشند.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن در میدان جنگ سخت به اهداف خود نرسید و اکنون تلاش می‌کند با ایجاد ناامنی، یأس، ناامیدی و تفرقه، انسجام و اتحاد جامعه را هدف قرار دهد.

وی بر ضرورت هوشیاری مردم تأکید کرد و گفت: حفظ اتحاد و انسجام مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، نیازمند هوشیاری و مشارکت مردم است و انتظار داریم این همراهی همچنان ادامه داشته باشد.

کلاگر همچنین بر اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف تأکید کرد و افزود: حضور مردم در میدان‌ها باید همچنان پررنگ باشد. پلیس در کنار مردم است و تأمین امنیت اجتماعات و برنامه‌های مختلف را وظیفه خود می‌داند و به این خدمت افتخار می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر حضور، فهم و همراهی مردم نبود، مقابله با برخی اقدامات عناصر معاند دشوارتر می‌شد. کسانی که بخواهند نظم و امنیت مردم را به خطر بیندازند یا اقداماتی در راستای منافع دشمن انجام دهند، با برخورد قانونی و قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

کاهش تلفات جاده‌ای و سرقت در مازندران

جانشین فرمانده انتظامی مازندران در ادامه سخنان خود به بخشی از عملکرد این مجموعه در سال جاری اشاره کرد و گفت: با تلاش کارکنان انتظامی و همکاری مجموعه پلیس راه و راهور، با وجود حجم بالای تردد در استان، شاخص‌های مختلف امنیتی و انتظامی بهبود یافته است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، با توجه به شرایط استان و حضور و تردد گسترده مسافران، حدود ۳۵ میلیون تردد ورود و خروج در مازندران ثبت شد و با وجود این حجم از تردد، شاهد کاهش ۱۳ درصدی تلفات جاده‌ای در استان بودیم.

کلاگر همچنین از کاهش ۱۳ درصدی سرقت‌ها در مازندران خبر داد و گفت: این کاهش حاصل تلاش مجموعه انتظامی و همراهی و همکاری مردم و دستگاه‌های مرتبط است.

وی در ادامه با اشاره به خدمات پلیس در حوزه فوریت‌های انتظامی اظهار کرد: پلیس علاوه بر وظیفه اصلی خود در تأمین نظم و امنیت، مجموعه‌ای از خدمات را نیز به شهروندان ارائه می‌دهد و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباط مردم با پلیس است.

جانشین فرمانده انتظامی مازندران بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۴۵۱ هزار و ۳۱۳ تماس با مرکز ۱۱۰ پلیس در استان برقرار شده است که از این تعداد، ۵۳۴ هزار تماس منجر به انجام مأموریت شد.

وی افزود: به طور میانگین روزانه حدود سه هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار می‌شود و در هر دقیقه نیز به طور متوسط پنج تماس به این مرکز می‌رسد که کارکنان پلیس تلاش می‌کنند در کنار سایر وظایف و مأموریت‌های خود، در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافته و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کنند.

کلاگر در بخش پایانی سخنان خود از تلاش کارکنان مجموعه انتظامی، مرزبانی، یگان ویژه، پلیس راه و راهور و همچنین مجموعه‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات قدردانی کرد و گفت: این نیروها در کنار فرماندهی انتظامی، در اجرای مأموریت‌های مختلف تلاش‌های شبانه‌روزی دارند.

وی همچنین از خانواده‌های کارکنان فراجا تقدیر کرد و افزود: خانواده‌های کارکنان نیز در تمامی مأموریت‌ها همراه و پشتیبان نیروهای انتظامی هستند و بدون همراهی آنان انجام این مسئولیت‌ها دشوار خواهد بود.