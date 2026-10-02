به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا علی‌اکبری در خطبه های نماز جمعه این هفته ماهنشان، با تبریک هفته انتظامی و اشاره به شعار این هفته، گفت: نیروی انتظامی ستون استوار امنیت، مظهر حاکمیت و فصل مشترک مردم و حاکمیت است.

وی افزود: اهمیت نیروی انتظامی تنها به برقراری نظم محدود نمی‌شود، بلکه این نیرو در ایجاد احساس امنیت، حفظ ارزش‌های اسلامی، پشتیبانی از تولید و رونق اقتصادی، صیانت از آبروی نظام و تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت نقش اساسی دارد.

امام جمعه ماهنشان تصریح کرد: نیرویی که در عین اقتدار، مهربان و در عین قانون‌مداری، امین مردم باشد، می‌تواند امنیت پایدار و اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه اصلی نظام تأمین کند.

علی‌اکبری تأکید کرد: تقویت نیروی انتظامی، حمایت از کارکنان این مجموعه و ارتقای سطح خدمت‌رسانی آنان، گامی اساسی در مسیر حفظ امنیت، عزت و پیشرفت کشور است.

فرهنگ نماز باید به برنامه‌ای عملی در جامعه تبدیل شود

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز، بر ضرورت توجه جدی‌تر به اقامه نماز در مساجد و مدارس تأکید کرد.

وی با گلایه از برخی روحانیون و طلاب شهرستان به دلیل کم‌توجهی به اقامه نماز در مساجد و مدارس، اظهار کرد: همه ما باید برای گسترش فرهنگ نماز تلاش کنیم و این مسئولیت تنها بر عهده یک نهاد یا مجموعه خاص نیست، بلکه روحانیون، طلاب، فرهنگیان، خانواده‌ها و آحاد مردم در این زمینه مسئولیت دارند.

علی‌اکبری افزود: پیام راهگشای رهبر معظم انقلاب درباره نماز باید مورد توجه جدی قرار گیرد و از سطح توصیه فراتر رفته و به برنامه‌ای عملیاتی برای تقویت جایگاه نماز در جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به دهم مهرماه، روز نخبگان، گفت: از دیدگاه اسلام، نخبه فردی است که در عرصه‌هایی مانند علم، تخصص، تقوا، بصیرت و توان اثرگذاری بر جامعه سرآمد باشد.

امام جمعه ماهنشان افزود: نخبگان در جامعه اسلامی می‌توانند موتور پیشرفت علمی، رهبران فکری، عاملان اصلاح اجتماعی و از عناصر مؤثر در حکمرانی شایسته، تولید ثروت و حفظ امنیت و استقلال کشور باشند.

وی تصریح کرد: جامعه و مسئولان باید در مسیر تکریم، حمایت و به‌کارگیری نخبگان گام بردارند و زمینه‌ای فراهم کنند تا ظرفیت‌های علمی و تخصصی آنان در مسیر پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

علی‌اکبری بر ضرورت جلوگیری از مهاجرت و انزوای نخبگان نیز تأکید کرد و گفت: توجه به سرمایه انسانی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت و اثرگذاری نخبگان، از ضرورت‌های مهم جامعه امروز است.

توجه به کودکان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است

امام جمعه ماهنشان در ادامه با اشاره به شانزدهم مهرماه، روز جهانی کودک، اظهار کرد: کودک در فرهنگ اسلامی، امانت الهی، نعمت و زینت زندگی است و دوران کودکی فرصت مهمی برای شکل‌گیری شخصیت، هویت و ایمان انسان به شمار می‌رود.

وی افزود: کودکان سازندگان فردای جامعه هستند و نحوه تربیت، آموزش و حمایت از آنان تأثیر مستقیمی بر آینده جامعه خواهد داشت.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: توجه به کودکان و فراهم کردن زمینه رشد سالم، اخلاقی، علمی و معنوی آنان، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه و تمدن اسلامی است و خانواده‌ها و مسئولان باید نسبت به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.

پایان حضور نظامی آمریکا در عراق جلوه‌ای از اراده ملت این کشور است

امام جمعه ماهنشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را یکی از تحولات مهم منطقه عنوان کرد و گفت: حضور ۲۰ ساله آمریکا در عراق، علاوه بر هزینه‌های مالی، از نظر امنیتی، آوارگی مردم، تخریب زیرساخت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، هزینه‌های فراوانی برای ملت عراق به همراه داشته است.

وی ادامه داد: اخراج آمریکا از عراق، از نگاه وی، تجلی اراده ملی و تاریخی ملتی است که در دو دهه گذشته و زیر فشارهای اشغالگری، بر عزم خود برای استقلال و آزادی تأکید کرده است.

امام جمعه ماهنشان افزود: این تحول نشان‌دهنده ضعف ساختاری قدرت‌های سلطه‌گر است و حاصل ایستادگی و مقاومت ملت عراق و جانفشانی مجاهدانی است که برای دفاع از کشور خود جان دادند.

علی‌اکبری این تحول را به ملت عراق، مرجعیت شیعه، حشدالشعبی و جریان‌های مقاومت تبریک گفت و خاطرنشان کرد: این تحول را باید آغازی برای مسیر ملت‌های منطقه در جهت دستیابی به آزادی و آرمان قدس شریف دانست.