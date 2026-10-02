به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به حضور نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح و بسیجیان در نماز جمعه اظهار کرد: از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی که در جنگ اخیر متحمل خسارت و شهادت جمعی از نیروهای خود شد، باید قدردانی کرد و هفته نیروی انتظامی را تبریک می گوییم.

وی با اشاره به جایگاه و مسئولیت‌های گسترده نیروی انتظامی افزود: این نیرو رسالت سنگینی بر عهده دارد و انتظار می‌رود با رویکردی جهادی، انقلابی، علمی و فناورانه و با بهره‌گیری از مشارکت مردم برای حل آسیب‌های اجتماعی تلاش کند.



امام جمعه قم ادامه داد: انتظار مردم به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب این است که میان دستگاه‌های مسئول یک جبهه منسجم شکل بگیرد و نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و بسیج در خط مقدم این جبهه قرار داشته باشند و مردم نیز پایه و بدنه اصلی آن باشند.



اعرافی تصریح کرد: صیانت از جایگاه قم به عنوان پایگاه علم و مرکز نور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیازمند همکاری همه مردم و دستگاه‌هاست و در برابر گسترش فساد باید اقدامات سنجیده و متناسب صورت گیرد.



وی با بیان اینکه مردم در این عرصه نقش اصلی را بر عهده دارند، گفت: نیروهای دینی، معنوی، تبلیغی و انقلابی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و در مواردی که نیاز به اقدام قاطع وجود دارد، مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.



امام جمعه قم در ادامه با اشاره به هفته نخبگان اظهار کرد: حفظ استعدادهای برتر و نخبگان کشور و فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی آنان در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت کشور باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.



اعرافی نخبگان را پیشانی یک ملت و پیشران برنامه‌های بنیادین کشور دانست و افزود: مسئولیت نخبگان سنگین است و باید با احساس مسئولیت برای پیشرفت کشور به میدان بیایند و دستگاه‌های مسئول نیز موظف هستند حمایت و همراهی بیشتری با جوانان مستعد و صاحبان استعدادهای برتر داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌های جوانان و نوجوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشرفت‌های نظامی و تولید تسلیحات به روشنی نمایان شده است و این ظرفیت باید در استان و کشور روزبه‌روز تقویت شود.



نخبگان باید پیشران تحول کشور باشند



امام جمعه قم ادامه داد: جامعه نخبگان می‌تواند در حوزه علم و فناوری پیشران تحول باشد و در عرصه‌های معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی نیز مسیر حرکت کشور به سوی آرمان‌های بزرگ الهی را هموار کند.



اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحلیل‌های مطرح درباره جنگ اخیر اظهار کرد: جنگ روایت‌ها باید به عنوان مکمل میدان نبرد مورد توجه قرار گیرد و در شرایط امروز که یک جنگ می‌تواند به میدان گسترده‌ای از روایت‌ها در جهان تبدیل شود، بصیرت و استقامت اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر افزود: یکی از نتایج این رویارویی، کنار رفتن بخشی از پرده‌های تزویر و چهره‌سازی‌های ظاهری آمریکا و اسرائیل بود و واقعیت عملکرد این قدرت‌ها برای افکار عمومی جهان بیش از گذشته آشکار شد.



امام جمعه قم با اشاره به عملکرد آمریکا در جنگ‌ها و مذاکرات گذشته گفت: در جریان تحولات اخیر بارها شاهد بودیم که مذاکرات و توافق‌ها به نتیجه رسید اما تعهدات مورد پذیرش قرار نگرفت و در میدان جنگ نیز کشتار مردم بی‌دفاع، کودکان و دانش‌آموزان و هدف قرار دادن شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی دنبال شد.



اعرافی تصریح کرد: آنچه در جنگ اخیر رخ داد، چهره‌ای از آمریکا و اسرائیل را آشکار کرد که با ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر و دموکراسی فاصله دارد و همین واقعیت‌ها از جمله عواملی است که ملت ایران همچنان بر مواضع خود در قبال آمریکا تأکید دارد.



چهره واقعی آمریکا و اسرائیل آشکار شد



وی در ادامه با انتقاد از همراهی برخی کشورهای منطقه با آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: در گذشته نیز برخی دولت‌های منطقه در کنار دشمنان ایران قرار داشتند اما تلاش می‌کردند ظاهر متفاوتی از روابط خود ارائه دهند و در تحولات اخیر این پرده‌ها کنار رفت.



امام جمعه قم با اشاره به دیدار رئیس امارات با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی منطقه، این اقدام را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چگونه ممکن است در شرایطی که ده‌ها هزار نفر از مردم فلسطین کشته شده‌اند، برخی سران کشورهای مسلمان با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و مذاکره کنند.



اعرافی افزود: این اقدامات در حافظه تاریخی منطقه باقی خواهد ماند و کسانی که در برابر ملت‌ها و امت اسلامی مواضعی چنین اتخاذ می‌کنند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به مواجهه مستقیم ایران با آمریکا اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورهای جهان از ورود مستقیم به رویارویی با آمریکا پرهیز دارند اما ملت ایران با اتکا به رشادت نیروهای مسلح، مردم، مسئولان و رهبری توانست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.



معادله بازدارندگی در منطقه تغییر کرده است



امام جمعه قم ادامه داد: ایران سال‌ها با هدف رعایت آداب همسایگی و حفظ احترام کشورهای منطقه از برخی اقدامات پرهیز می‌کرد اما در جنگ اخیر این معادله تغییر کرد و برخی پایگاه‌ها و مراکز مورد استفاده دشمنان در منطقه هدف قرار گرفتند.



اعرافی تأکید کرد: از این پس هرگونه اقدام مستقیم علیه ایران می‌تواند با پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شود و نیروهای مسلح در چارچوب راهبرد جدید خود از دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها عقب‌نشینی نخواهند کرد.



وی با اشاره به دیگر ابعاد جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه قدرت منطقه‌ای آشکار کرد و موضوع تنگه هرمز و باب‌المندب نیز از جمله عرصه‌هایی بود که در این تحولات اهمیت خود را نشان داد.



امام جمعه قم افزود: جنگ اخیر جلوه‌ای از ظرفیت قدرت ایران و جریان مقاومت را به نمایش گذاشت و در صورت تداوم تهدید و تجاوز، ظرفیت‌های دیگری نیز می‌تواند در میدان ظاهر شود.