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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

اعرافی: هر اقدام مستقیم علیه ایران با پاسخ نیروهای مسلح مواجه می‌شود

اعرافی: هر اقدام مستقیم علیه ایران با پاسخ نیروهای مسلح مواجه می‌شود

قم- امام جمعه قم با تأکید بر تغییر معادله بازدارندگی در منطقه گفت: هر اقدام مستقیم علیه ایران با پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به حضور نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح و بسیجیان در نماز جمعه اظهار کرد: از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی که در جنگ اخیر متحمل خسارت و شهادت جمعی از نیروهای خود شد، باید قدردانی کرد و هفته نیروی انتظامی را تبریک می گوییم.

وی با اشاره به جایگاه و مسئولیت‌های گسترده نیروی انتظامی افزود: این نیرو رسالت سنگینی بر عهده دارد و انتظار می‌رود با رویکردی جهادی، انقلابی، علمی و فناورانه و با بهره‌گیری از مشارکت مردم برای حل آسیب‌های اجتماعی تلاش کند.

امام جمعه قم ادامه داد: انتظار مردم به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب این است که میان دستگاه‌های مسئول یک جبهه منسجم شکل بگیرد و نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و بسیج در خط مقدم این جبهه قرار داشته باشند و مردم نیز پایه و بدنه اصلی آن باشند.

اعرافی تصریح کرد: صیانت از جایگاه قم به عنوان پایگاه علم و مرکز نور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیازمند همکاری همه مردم و دستگاه‌هاست و در برابر گسترش فساد باید اقدامات سنجیده و متناسب صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مردم در این عرصه نقش اصلی را بر عهده دارند، گفت: نیروهای دینی، معنوی، تبلیغی و انقلابی نیز باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و در مواردی که نیاز به اقدام قاطع وجود دارد، مسئولان باید به وظایف خود عمل کنند.

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به هفته نخبگان اظهار کرد: حفظ استعدادهای برتر و نخبگان کشور و فراهم کردن زمینه برای نقش‌آفرینی آنان در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت کشور باید به صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

اعرافی نخبگان را پیشانی یک ملت و پیشران برنامه‌های بنیادین کشور دانست و افزود: مسئولیت نخبگان سنگین است و باید با احساس مسئولیت برای پیشرفت کشور به میدان بیایند و دستگاه‌های مسئول نیز موظف هستند حمایت و همراهی بیشتری با جوانان مستعد و صاحبان استعدادهای برتر داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: توانمندی‌های جوانان و نوجوانان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشرفت‌های نظامی و تولید تسلیحات به روشنی نمایان شده است و این ظرفیت باید در استان و کشور روزبه‌روز تقویت شود.

نخبگان باید پیشران تحول کشور باشند

امام جمعه قم ادامه داد: جامعه نخبگان می‌تواند در حوزه علم و فناوری پیشران تحول باشد و در عرصه‌های معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی نیز مسیر حرکت کشور به سوی آرمان‌های بزرگ الهی را هموار کند.

اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحلیل‌های مطرح درباره جنگ اخیر اظهار کرد: جنگ روایت‌ها باید به عنوان مکمل میدان نبرد مورد توجه قرار گیرد و در شرایط امروز که یک جنگ می‌تواند به میدان گسترده‌ای از روایت‌ها در جهان تبدیل شود، بصیرت و استقامت اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به دستاوردهای جنگ اخیر افزود: یکی از نتایج این رویارویی، کنار رفتن بخشی از پرده‌های تزویر و چهره‌سازی‌های ظاهری آمریکا و اسرائیل بود و واقعیت عملکرد این قدرت‌ها برای افکار عمومی جهان بیش از گذشته آشکار شد.

امام جمعه قم با اشاره به عملکرد آمریکا در جنگ‌ها و مذاکرات گذشته گفت: در جریان تحولات اخیر بارها شاهد بودیم که مذاکرات و توافق‌ها به نتیجه رسید اما تعهدات مورد پذیرش قرار نگرفت و در میدان جنگ نیز کشتار مردم بی‌دفاع، کودکان و دانش‌آموزان و هدف قرار دادن شخصیت‌های برجسته مذهبی و سیاسی دنبال شد.

اعرافی تصریح کرد: آنچه در جنگ اخیر رخ داد، چهره‌ای از آمریکا و اسرائیل را آشکار کرد که با ادعاهای مطرح‌شده درباره حقوق بشر و دموکراسی فاصله دارد و همین واقعیت‌ها از جمله عواملی است که ملت ایران همچنان بر مواضع خود در قبال آمریکا تأکید دارد.

چهره واقعی آمریکا و اسرائیل آشکار شد

وی در ادامه با انتقاد از همراهی برخی کشورهای منطقه با آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: در گذشته نیز برخی دولت‌های منطقه در کنار دشمنان ایران قرار داشتند اما تلاش می‌کردند ظاهر متفاوتی از روابط خود ارائه دهند و در تحولات اخیر این پرده‌ها کنار رفت.

امام جمعه قم با اشاره به دیدار رئیس امارات با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شرایط جنگی منطقه، این اقدام را مورد انتقاد قرار داد و گفت: چگونه ممکن است در شرایطی که ده‌ها هزار نفر از مردم فلسطین کشته شده‌اند، برخی سران کشورهای مسلمان با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دیدار و مذاکره کنند.

اعرافی افزود: این اقدامات در حافظه تاریخی منطقه باقی خواهد ماند و کسانی که در برابر ملت‌ها و امت اسلامی مواضعی چنین اتخاذ می‌کنند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مواجهه مستقیم ایران با آمریکا اشاره کرد و گفت: بسیاری از کشورهای جهان از ورود مستقیم به رویارویی با آمریکا پرهیز دارند اما ملت ایران با اتکا به رشادت نیروهای مسلح، مردم، مسئولان و رهبری توانست در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند.

معادله بازدارندگی در منطقه تغییر کرده است

امام جمعه قم ادامه داد: ایران سال‌ها با هدف رعایت آداب همسایگی و حفظ احترام کشورهای منطقه از برخی اقدامات پرهیز می‌کرد اما در جنگ اخیر این معادله تغییر کرد و برخی پایگاه‌ها و مراکز مورد استفاده دشمنان در منطقه هدف قرار گرفتند.

اعرافی تأکید کرد: از این پس هرگونه اقدام مستقیم علیه ایران می‌تواند با پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه شود و نیروهای مسلح در چارچوب راهبرد جدید خود از دفاع از کشور و مقابله با تهدیدها عقب‌نشینی نخواهند کرد.

وی با اشاره به دیگر ابعاد جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه قدرت منطقه‌ای آشکار کرد و موضوع تنگه هرمز و باب‌المندب نیز از جمله عرصه‌هایی بود که در این تحولات اهمیت خود را نشان داد.

امام جمعه قم افزود: جنگ اخیر جلوه‌ای از ظرفیت قدرت ایران و جریان مقاومت را به نمایش گذاشت و در صورت تداوم تهدید و تجاوز، ظرفیت‌های دیگری نیز می‌تواند در میدان ظاهر شود.

کد مطلب 6965247

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