به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری ظهر جمعه در بازدید از گلخانه‌های بخش ارم اظهار کرد: در راستای حمایت از بخش کشاورزی و ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان، دوره آموزشی آفات گوجه‌فرنگی در بخش ارم برگزار و همزمان بازدیدهایی از مزارع گوجه‌فرنگی و گلخانه‌های در حال ساخت انجام شد.

وی افزود: در این دوره، کشاورزان با مهم‌ترین آفات گوجه‌فرنگی، روش‌های پیشگیری و مبارزه تلفیقی، استفاده اصولی از سموم و راهکارهای کاهش خسارت محصول آشنا شدند.

جعفری ادامه داد: در بازدید از مزارع و گلخانه‌ها، وضعیت کشت، مشکلات آب و خاک، آفات احتمالی، روند ساخت گلخانه‌ها و نیازهای تجهیزاتی بررسی شد و کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی نیز توصیه‌های فنی لازم را ارائه کردند.

پیگیری مطالبات کشاورزان و رفع موانع تولید

بخشدار ارم با اشاره به برگزاری نشست پرسش و پاسخ کشاورزان با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: کشاورزان مسائل خود در زمینه آب، نهاده‌ها، آفات، تسهیلات و بازاریابی محصولات را مطرح کردند و مقرر شد موارد مطرح‌شده از سوی کارشناسان مربوطه پیگیری و نتایج به کشاورزان اعلام شود.

وی بیان کرد: در نشست مشترک با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز بر تأمین به‌موقع نهاده‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، حمایت از طرح‌های گلخانه‌ای، تسهیل دسترسی کشاورزان به تسهیلات و خدمات فنی و رفع موانع تولید تأکید شد.

جعفری با اشاره به پیگیری موضوع قطعی برق در ابتدای کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل افزود: این مسئله با مکاتبه و پیگیری بخشداری در کمیسیون رفع موانع تولید مطرح شد و با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، قطعی برق در این دوره کاهش یافت.

احیای قنوات و حمایت از کشت جایگزین

بخشدار ارم گفت: با توجه به اهمیت قنوات در تأمین آب کشاورزی، اقدامات و پیگیری‌های لازم برای احیا، مرمت و بازسازی قنوات بخش در حال انجام است تا پایداری منابع آب و تولید کشاورزی تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات در زمینه کشت جایگزین و جلوگیری از کشت خشخاش اظهار کرد: برای پیشگیری از کشت‌های غیرمجاز باید ضمن فرهنگ‌سازی، کشت‌های اقتصادی و کم‌آب‌بر به کشاورزان معرفی و حمایت‌های لازم برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار فراهم شود.

جعفری توسعه کشت گلخانه‌ای را از دیگر محورهای مورد توجه عنوان کرد و افزود: بازدیدهای دوره‌ای از گلخانه‌های بخش برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و پیگیری رفع موانع ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیران کل حوزه کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان برای حضور در بخش ارم و بررسی میدانی مسائل کشاورزان دعوت شده است تا از ظرفیت دستگاه‌های استانی و شهرستانی برای توسعه کشاورزی و رفع موانع تولید استفاده شود.